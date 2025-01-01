替代項 - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Mercury
mercury.com
水星是一個專為初創企業提供數字銀行服務的平台，提供業務支票、儲蓄帳戶和金融管理工具。
Ramp
ramp.com
Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
SqlDBM
sqldbm.com
SqlDBM是一款基於網頁的免費數據庫設計工具，支援多種數據庫，提供用戶友好的ERD創建和版本控制功能。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo是一款即時費用管理應用，提供便捷的報告、批准和報銷功能，支持多貨幣及離線操作，適合國際企業使用。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Navan
navan.com
Navan是一個綜合的商務旅行和費用管理平台，簡化旅行計劃、預訂和費用處理，並提供實時數據和政策執法功能。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Airwallex
airwallex.com
Airwallex是一個用於簡化企業國際交易的金融科技平台，提供多貨幣帳戶及外匯管理等服務，支持快速全球支付和財務運營管理。
dbt
getdbt.com
DBT是一種數據轉換工具，允許用戶使用SQL轉換數據，並提高數據質量，支持模組化、協作和自動測試。
Pleo
pleo.io
Pleo是一款支出管理應用程序，幫助企業簡化費用報告、發票和報銷，提供實時支出監控和自動化工具。
Pipefy
pipefy.com
Pipefy是一個無代碼的工作流程自動化平台，幫助企業簡化管理流程，提升生產力，並支持與其他工具集成。
Planhat
planhat.com
Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
DATEV
datev.de
DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。
Segment
segment.com
Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是一個全面的支出管理平台，提供公司支出的可見性，支持預算、發票管理、費用報銷和自動批准工作流程等功能。
Brex
brex.com
Brex是一個統一的支出管理平台，整合公司卡、費用管理和全球付款，幫助企業簡化財務操作。
Airbase
airbase.io
Airbase是一個現代化的支出管理平台，幫助企業簡化財務流程、管理應付賬款和支出，並支持多種付款方式和工作流。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一個支出管理平台，整合公司卡、費用報告和會計軟體，協助企業簡化全球的財務運作。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics利用AI和預測分析，提供供應鏈風險分析及見解，幫助企業提升供應鏈的彈性和可持續性。
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Grey 是全球首個 AI 原生工具，幫助用戶分析全球商業環境，提供實時報告、風險評估和商業建議，適用於投資和供應鏈管理。
Prodensus
prodensus.com
Prodensus是一款持續採購應用，透過AI雲端解決方案，簡化供應商管理，提高服務質量，降低管理及運輸成本。
Part Analytics
partanalytics.com
Part Analytics 是一款使用 AI 自動化直料採購及 PLM 過程的軟體，提供部件可用性、成本、風險及支出見解。
Mine
saymine.com
Mine應用程式是一個平台，幫助企業自動化數據隱私操作，快速有效地達成合規，並提供適合特定處理需求的隱私計畫。