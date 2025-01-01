替代項 - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Mercury

Mercury

mercury.com

水星是一個專為初創企業提供數字銀行服務的平台，提供業務支票、儲蓄帳戶和金融管理工具。

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SqlDBM是一款基於網頁的免費數據庫設計工具，支援多種數據庫，提供用戶友好的ERD創建和版本控制功能。

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo是一款即時費用管理應用，提供便捷的報告、批准和報銷功能，支持多貨幣及離線操作，適合國際企業使用。

SAP

SAP

sap.com

SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。

Navan

Navan

navan.com

Navan是一個綜合的商務旅行和費用管理平台，簡化旅行計劃、預訂和費用處理，並提供實時數據和政策執法功能。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex是一個用於簡化企業國際交易的金融科技平台，提供多貨幣帳戶及外匯管理等服務，支持快速全球支付和財務運營管理。

dbt

dbt

getdbt.com

DBT是一種數據轉換工具，允許用戶使用SQL轉換數據，並提高數據質量，支持模組化、協作和自動測試。

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo是一款支出管理應用程序，幫助企業簡化費用報告、發票和報銷，提供實時支出監控和自動化工具。

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy是一個無代碼的工作流程自動化平台，幫助企業簡化管理流程，提升生產力，並支持與其他工具集成。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat是一個客戶成功平台，提供數據管理、自動化工作流程和客戶體驗改善，幫助企業提高客戶保留率和團隊效率。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

DATEV

DATEV

datev.de

DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。

Segment

Segment

segment.com

Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk 是一個全面的支出管理平台，提供公司支出的可見性，支持預算、發票管理、費用報銷和自動批准工作流程等功能。

Brex

Brex

brex.com

Brex是一個統一的支出管理平台，整合公司卡、費用管理和全球付款，幫助企業簡化財務操作。

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase是一個現代化的支出管理平台，幫助企業簡化財務流程、管理應付賬款和支出，並支持多種付款方式和工作流。

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk是一個支出管理平台，整合公司卡、費用報告和會計軟體，協助企業簡化全球的財務運作。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics利用AI和預測分析，提供供應鏈風險分析及見解，幫助企業提升供應鏈的彈性和可持續性。

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

Mission Grey 是全球首個 AI 原生工具，幫助用戶分析全球商業環境，提供實時報告、風險評估和商業建議，適用於投資和供應鏈管理。

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

Prodensus是一款持續採購應用，透過AI雲端解決方案，簡化供應商管理，提高服務質量，降低管理及運輸成本。

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

Part Analytics 是一款使用 AI 自動化直料採購及 PLM 過程的軟體，提供部件可用性、成本、風險及支出見解。

Mine

Mine

saymine.com

Mine應用程式是一個平台，幫助企業自動化數據隱私操作，快速有效地達成合規，並提供適合特定處理需求的隱私計畫。

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