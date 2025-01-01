替代項 - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工頭是一款經濟實惠的建築項目管理軟件，提供估算、排程、記錄等功能，適合中小型承包商使用。支持多設備訪問與各種行業。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一款綜合業務管理工具，專為室內設計師及家庭專業人員設計，提供項目管理和客戶溝通功能。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一種數字工具，用於簡化建築和工程行業的工作流程，管理文檔及表單，提升生產效率。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
VisiLean
visilean.com
VisiLean是一款雲端建築管理軟體，支持團隊協作、實時更新和數據分析，幫助簡化建設項目管理。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款綜合應用，旨在簡化業務流程，提供工作流自動化、數據分析及協作工具以提升效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款項目管理軟體，提供計劃、資源管理、時間追蹤等功能，幫助團隊有效協作與管理項目。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一個線上即時施工排程應用程式，提供協作和供應鏈管理，幫助建築商與供應商溝通材料交付和工人安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是一款雲端的建築項目成本管理應用，提供實時時間跟蹤、資產管理及薪資整合功能，旨在提高效率和生產力。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款專為建築和安裝專業人員設計的數位項目管理工具，提供任務管理、日程安排和報告功能以簡化現場操作。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl 是專為建築行業設計的雲端ERP軟體，管理建築項目、財務運營及資源分配，適用於各種規模的企業。
RDash
rdash.io
R-Dash 是一個建築管理平台，協助開發商、承包商和設計工作室實現施工和室內專案的全面工作流程自動化。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Builderhead
builderhead.com
Builderhead是一款易於使用的建築管理軟體，提供項目管理和文件協作功能，幫助用戶有效組織和跟蹤項目進度。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Corfix
corfix.com
Corfix是一款專為建築業設計的管理軟體，簡化項目管理、風險評估及合規性，促進數據共享與團隊協作。
Outbuild
outbuild.com
Outbuild是一個SaaS應用程式，用於更有效地排程和規劃建設專案，整合主排程、前瞻計畫和週計畫，協助按時、按預算完成專案。
BuildBook
buildbook.co
BuildBook是一款綜合建築管理軟體，簡化項目管理和團隊協作，幫助承包商有效追蹤和組織項目信息。
NextMinute
nextminute.com
NextMinute是一款專為工人設計的管理軟體，提供工作管理、報價、開票等功能，幫助企業簡化行政流程，提升效率。
Kojo
usekojo.com
Kojo是一個材料採購平台，連接辦公室團隊、現場工人、倉庫及供應商，幫助承包商控制採購流程，節省成本並提高生產力。
Materio
materio.co
Materio 是一款自動化工作流程的應用，旨在幫助室內設計和建造公司簡化大型項目，提供互動式平面圖以清晰規劃工作範圍。
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild是一款建築項目管理應用，提供實時數據和通信，幫助用戶計劃、管理工作流程並解決現場問題。