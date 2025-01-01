替代項 - TallyFox

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio 是一款用於製作流程圖、組織圖和網絡圖的工具，支持數據視覺化和Microsoft 365實時協作。
Lucid
lucid.co
Lucid是一個視覺協作套件，幫助團隊進行虛擬白板、智能圖表和雲端可視化，以將計劃從初步構想到成功實施。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一款整合圖表、白板和數據可視化的應用，適合團隊協作、文件製作及數據視覺化。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
People.ai
people.ai
People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。
Chartloop
chartloop.com
Chartloop 為團隊提供關鍵組織資訊，自動生成組織圖以支持銷售、招聘和商業策略。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款基於網絡的軟件，幫助組織定義角色、責任和決策過程，以促進自我組織和提高透明度與協作。
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon是一個組織設計及勞動力規劃平台，幫助企業有效管理組織結構與數據，促進戰略決策。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Tasks in a Box 應用程式使用者可以共同合作達成共同目標，簡化流程並靈活應對變化，促進團隊協作。
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces 讓您輕鬆將員工資料轉換成優質的可視化員工名錄和組織圖，幫助每個人認識團隊成員及其角色。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
The Org
theorg.com
The Org 是一款建立公開組織架構圖的應用程式，幫助用戶展示同事信息，吸引人才，提高曝光度。
Organimi
organimi.com
Organimi是一款基於雲的組織圖軟體，幫助企業創建和管理自定義的組織結構圖，支持數據導入、導出和分享功能。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一個人力資源管理平台，幫助公司追蹤人力成本、合作招聘計畫及實時預測支出。
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles是一個AI驅動的員工平台，促進同事之間的聯繫與認可，並提供組織結構與合作工具。
Knoetic
knoetic.com
Knoetic是一個提供全面數據分析和戰略規劃工具的平台，幫助企業改善決策和內部運營效率，優化績效。
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory 是一個員工名錄應用程序，幫助企業提升數位工作場所效率，讓員工快速尋找和連接同事，增進合作與生產力。
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