生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Verbatik
verbatik.com
Verbatik 是一項創新的文字轉語音 (TTS) 服務，可使用先進的人工智慧語音將文字轉換為自然的語音。只需點擊 5 次，用戶就可以將任何文字轉換為高品質的音訊 mp3 或 wav 檔案。 Verbatik 使用最先進的機器學習演算法來產生逼真的聲音。用戶只需： * 從 142 種語言和口音的 600 多種人工智慧語音中進行選擇 * 在編輯器中輸入文字 * 自訂語氣、情緒、發音 * 點擊合成並下載音頻 Verbatik 可以處理任何長度或複雜程度的文本，以產生聽起來自然的結果。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信賴和領先的基於人工智慧的 100% 真人配音文字到語音轉換工具之一，專門考慮當前的市場挑戰而設計和開發，以克服現有解決方案的成本。無論您是培訓師、Youtuber、自由工作者還是為 IVR 和電話服務錄製專業影片、錄音的公司，Speakatoo 都已被證明是其中最好的。 由於其簡單性和強大的管理面板，您可以快速輕鬆地將任何文字轉換為配音。
Coqui
coqui.ai
Coqui 致力於開放語音技術，並致力於成為語音研究人員、開發人員和從業者聚集的中心。 我們的專案包括基於深度學習的 STT 和 TTS 引擎、作業排程器以及更多即將推出的專案。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是一款創新工具，利用人工智慧輕鬆將任何文字轉換為具有超真實聲音的音訊。只需點擊幾下即可將文字轉錄成音訊文件，還可以為您的觀眾創建引人入勝的播客和有聲讀物！您有多種真實的聲音可供選擇，包括男性和女性，以完美體現文本的聲音。它包含 120 多種語言的 900 多種語音！聲音是透過人工智慧的最新進展產生的，從而產生高品質的聲音。 特徵： * 將文字轉換為音訊 * 從文字建立播客 * 從文字建立有聲書 * 900多種人工智慧生成的聲音 * 提供120多種語言 * 新增多個對話者 * 匯出為 .mp3 檔案並共享鏈接 * 發音的自訂選項，如速度、音高、音量、發音方式… 借助 Odio.ai，您將能夠在眨眼間將所有文字轉換為音訊檔案。您所要做的就是複製/貼上文本，選擇您想要的聲音，該工具會自動匯出您的聲音檔案。您將能夠調整發音的最小細節，例如停頓時間、速度、音調、發音方式……這使您能夠獲得逼真的渲染效果，以傳達文字中所需的所有情感。您也可以在同一專案中新增多個對話者，以在閱讀過程中建立動態對話。 * 使用人工智慧將文字轉換為音訊 * 選擇你想要的聲音 * 語音定制 * 在一個專案中包含多個聲音 * 輕鬆匯出生成的音訊文件 Odio.ai 的功能可讓您建立和託管自己的播客。您可以根據文字音訊編寫不同的劇集，並輕鬆共享託管頁面。如果您想在另一個平台上分享您的播客，Odio 還可以讓您訪問 rss feed。 * 製作播客 * 將文字轉換成音訊創作劇集 * 造訪公共託管頁面 * 分享RSS提要 Odio 還允許您建立音訊版本的書籍。此功能還使用人工智慧音訊轉錄來使您的文字栩栩如生。您可以逐章編寫書籍的音訊版本，並以專業的音質進行分享。 Odio 還使您可以在書籍的公共頁面上添加帶有付款連結的按鈕，例如，如果您只想分享摘錄或提供購買印刷版本的可能性，... * 創建有聲書 * 根據轉換後的文字撰寫音訊章節 * 用真實的聲音來閱讀章節 * 造訪有聲書的公共託管頁面 * 新增一個按鈕以包含付款鏈接
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
Free text to speech
text-to-speech.online
免費文字轉語音是一款功能強大且免費的線上文字轉語音合成工具，可將文字轉換為自然流暢的人聲，並具有多種自訂功能。 它提供了100+個揚聲器供用戶選擇，支援多語言和方言，甚至可以中英文混合。它在音訊參數配置方面也很靈活，允許使用者調整語速、音高、發音、停頓等。 該工具廣泛應用於新聞閱讀、旅遊導航、智慧硬體和通知廣播等領域，甚至可以將文字內容轉換成MP3檔案下載保存。 此外，它還提供涵蓋 129 種語言和變體的各種神經網路語音，使其能夠輕鬆覆蓋全球受眾。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流瀏覽器以及微信均支援。 行動用戶可以嘗試使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一個專業級內容創建平台，由生成式人工智慧和先進的文字轉語音技術提供支援，可為行銷、廣告、電子學習、入門和在地化目的創建高品質的音訊和視訊內容。 LOVO 擁有一個不斷增長的庫，包含 100 多種語言的 500 多種類人情感聲音、精細的音頻控制和易於使用的介面。這就是為什麼超過 1,000,000 名專業人士信任 LOVO 來滿足他們的音訊和視訊內容需求。 * LOVO 是一款文字轉人工智慧語音工具，可讓使用者從文字產生音頻，提供多種語音和語言，並能夠微調效能。 * 評論家經常提到 LOVO 語音的自然聲音、其易用性以及透過為小段落或整個腳本生成音訊來節省時間和金錢的能力。 *使用者報告了語音選擇的局限性、某些語音的清晰度問題以及工具中缺乏「感覺」或「情緒」選項。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Respeecher
respeecher.com
Respeecher 是一款語音克隆軟體，可創造與原始說話者無法區分的語音。 我們使用先進的人工智慧和機器學習來掌握您目標聲音的各個方面。我們將經典的數位訊號處理演算法與專有的深度生成建模技術結合。結果呢？電腦產生的聲音完全匹配。 Respeecher 適合任何能從語音複製技術中受益的人——從好萊塢電影工作室到遊戲開發商。如果您想要對您的專案進行完全的創意控制並獲得無可挑剔的品質 - Respeecher 適合您。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多種有吸引力的AI頭像供企業選擇。該工具配備了各種種族、年齡和風格，以確保完美適合任何業務需求。 AI Studios 還提供 80 多種語言的化身，使其成為全球企業的全球解決方案。人工智慧頭像不僅適用於多個種族和職業，而且該工具還允許自訂頭像以滿足特定的業務需求。 AI Avatar 工具還包括 Rememory、文字轉影片、PowerPoint 轉影片、ChatGPT、換臉和文字轉語音等功能。這些功能為企業提供了更大的靈活性，使他們能夠輕鬆有效地創建影片。 DeepBrain 人工智慧工具可以為各行業帶來益處，包括金融服務、零售、教育和媒體。 此外，頭像還可用於多種用途，包括培訓影片、操作影片和線上影片製作。整體而言，DeepBrain AI 工具為企業提供了滿足其影片製作需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可自訂性，非常適合尋求創意方法來增強行銷策略的企業。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智慧影片創作工具，使用戶能夠在幾分鐘內創建和翻譯頭像式視頻，而無需昂貴的相機、演員或工作室。 VidVoice 功能提供 8 種語言的完美口型同步翻譯，以及 5 種語言的即時現場配音。 Yepic API 允許進行可擴展的即時視訊創建，使視訊工作流程自動化更有效率。 Yepic Studio 可以使用其選擇的頭像來個性化包含 68 種語言的動態內容的視頻，並具有將圖像變成頭像的會說話的照片功能。 VidVoice 允許對視訊內容進行即時動態配音，讓用戶輕鬆跨越語言障礙。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括電子商務、教育和房地產。 該影片製作工具在G2、Trustpilot等評測平台上獲得了客戶的高度評價，用戶對它的易用性、功能多樣性以及生成優質影片的功效表示讚賞。 Yepic 研究團隊與薩里大學 CVSSP 合作，這是一家在視聽機器感知研究方面享有盛譽的機構。 Yepic 正在積極招募有意願、有同理心和好奇心的人才，希望加入他們的團隊並改變溝通的面貌。
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者可以不受語言限制地接觸全球受眾。 * 揚聲器選擇：從多種人工智慧聲音中進行選擇，找到最適合您視訊語氣和風格的聲音。 * 腳本編輯器：直覺的腳本編輯器具有即時翻譯功能，可簡化編輯過程。 * 類人聲音：Dubverse.ai 的文字轉語音引擎提供聽起來自然且引人入勝的聲音。 * 內建分享：輕鬆與他人協作並在一處收集回饋。 * 可下載字幕：透過多語言字幕增強影片的搜尋引擎優化和可訪問性。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用於企業學習的一體化人工智慧影片生成平台。 Elai 受到2000 多家客戶（包括富士通、拜爾斯道夫、忠意等頂級公司）的信賴，讓您可以在幾分鐘內生成由數位真人演示者講述的交互式視頻內容，而無需攝像機、工作室或綠屏。 通過以來，您可以： * 從文字或 URL 輸入生成訓練影片。 * 在幾秒鐘內將您的影片翻譯成 75 多種語言。 * 使用 AI Storyboard 從頭開始製作訓練腳本。 * 為您的影片新增互動式測驗和工作流程。 * 存取包含 80 多個高品質頭像的庫。 * 從影片或照片建立自訂數位化身。 * 用 28 多種語言複製您的聲音。 * 新增多個頭像以進行動態對話和基於場景的學習。 * 使用API創建個人化影片內容 還有更多！
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Gerwin
gerwin.io
Gerwin 是一個人工智慧平台，可產生文字、副本和圖像等獨特且高品質的內容。它利用 GPT-3 等先進的人工智慧模型來創建適合用戶需求的原創內容。 Gerwin 旨在幫助企業、行銷人員、撰稿人和創作者實現內容創建自動化並擴大其線上影響力。 Gerwin 使用最先進的自然語言處理和產生人工智慧來產生類似人類的內容。用戶提供帶有關鍵字、語氣說明和內容指南的提示。然後 Gerwin 的 AI 根據提示生成原始文字或圖像。該平台不斷從用戶回饋中學習，以提高輸出品質。 * 文字產生：在幾秒鐘內建立行銷文案、部落格文章、社群媒體標題、產品描述等。人工智慧會根據您的需求產生完全獨特的內容。 * 圖像生成：根據文字提示產生高品質圖像。適用於社群媒體貼文、廣告、簡報和其他視覺內容需求。 * 語氣控制：指定所需的語氣（專業、友好、有說服力等），Gerwin 將進行配對。這確保了生成內容的品牌一致性。 * 回饋系統：Gerwin 從使用者評分中學習，不斷提升內容品質。使用者也可以直接編輯AI的輸出。 * 內容創意：Gerwin 可以建議標題、主題和想法，以激發您的創造力和靈感。 * SEO 優化：產生的內容可讀、有吸引力且針對搜尋引擎進行了優化。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可創造專業的視覺效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驅動的視覺化編輯和創建工具，由 Stability AI 提供支援。該平台具有大量功能，包括背景去除、物件清理、影像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 還提供 API，使開發人員能夠將 AI 功能無縫整合到自己的應用程式中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可讓您創建圖像的無限變化，非常適合設計工作和概念藝術。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的即時 AI 變聲器。自信地說話並透過獨特、超逼真的類人語音修改器讓您的情感閃耀。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colossyan 提供了一個包含 100 多個最佳品質 AI 頭像的廣泛且多樣化的庫，使您可以比以往更輕鬆地透過超現實的演示者來個性化您的影片。利用 Colossyan 獨特的對話功能，在一個場景中使用多個化身練習基於場景的學習，或使用 Colossyan 的自訂 AI Avatar 附加元件來創建您自己的 AI 演示者。 * 四次點擊即可本地化 使用我們的自動翻譯功能製作 70 多種語言和口音的視頻，只需點擊四次即可輕鬆翻譯您的 Colossyan 視頻。 * 免費試用 Colossyan 透過我們的 14 天無風險試用體驗 Colossyan 的差異。透過人工智慧驅動的視訊學習釋放團隊的潛力。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在提供一個用戶友好的網路介面，讓人們將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 影像產生器是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到影像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
SteosVoice
cybervoice.io
每個人的人工智慧聲帶。 1、創造獨特的內容； 2. 配音影片、捐款、獨立遊戲、模組； 3. 創建播客； 4. 祝賀您的顧客； 5.靠你的聲音賺錢。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Blogcast
blogcast.host
建立無需錄製的播客。使用文字轉語音技術，從部落格文章和播客、視訊等內容產生清晰、自然的語音。無需麥克風！
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的需要。 它提供了一個簡單且用戶友好的介面，允許用戶直接輸入、貼上或導入他們的書面內容到平台中。建立選項具有類人虛擬頭像的高品質影片內容。 它提供情感化的文本到語音設置、龐大的配音演員庫以及無縫的編輯體驗。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，Typecast 的 AI 語音生成器對於希望透過逼真且引人入勝的音訊增強視訊的內容創作者來說是一個寶貴的工具。
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya 是一款多功能人工智慧工具，不僅提供 TTS 轉換，還具有文字生成和聊天機器人功能。這使其成為一種多功能工具，可用於廣泛的應用程式和設置，例如客戶服務聊天機器人、語音助理、教育聊天機器人、自然語言處理任務的文本生成等等。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。