生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai 是一款創新工具，利用人工智慧輕鬆將任何文字轉換為具有超真實聲音的音訊。只需點擊幾下即可將文字轉錄成音訊文件，還可以為您的觀眾創建引人入勝的播客和有聲讀物！您有多種真實的聲音可供選擇，包括男性和女性，以完美體現文本的聲音。它包含 120 多種語言的 900 多種語音！聲音是透過人工智慧的最新進展產生的，從而產生高品質的聲音。 特徵： * 將文字轉換為音訊 * 從文字建立播客 * 從文字建立有聲書 * 900多種人工智慧生成的聲音 * 提供120多種語言 * 新增多個對話者 * 匯出為 .mp3 檔案並共享鏈接 * 發音的自訂選項，如速度、音高、音量、發音方式… 借助 Odio.ai，您將能夠在眨眼間將所有文字轉換為音訊檔案。您所要做的就是複製/貼上文本，選擇您想要的聲音，該工具會自動匯出您的聲音檔案。您將能夠調整發音的最小細節，例如停頓時間、速度、音調、發音方式……這使您能夠獲得逼真的渲染效果，以傳達文字中所需的所有情感。您也可以在同一專案中新增多個對話者，以在閱讀過程中建立動態對話。 * 使用人工智慧將文字轉換為音訊 * 選擇你想要的聲音 * 語音定制 * 在一個專案中包含多個聲音 * 輕鬆匯出生成的音訊文件 Odio.ai 的功能可讓您建立和託管自己的播客。您可以根據文字音訊編寫不同的劇集，並輕鬆共享託管頁面。如果您想在另一個平台上分享您的播客，Odio 還可以讓您訪問 rss feed。 * 製作播客 * 將文字轉換成音訊創作劇集 * 造訪公共託管頁面 * 分享RSS提要 Odio 還允許您建立音訊版本的書籍。此功能還使用人工智慧音訊轉錄來使您的文字栩栩如生。您可以逐章編寫書籍的音訊版本，並以專業的音質進行分享。 Odio 還使您可以在書籍的公共頁面上添加帶有付款連結的按鈕，例如，如果您只想分享摘錄或提供購買印刷版本的可能性，... * 創建有聲書 * 根據轉換後的文字撰寫音訊章節 * 用真實的聲音來閱讀章節 * 造訪有聲書的公共託管頁面 * 新增一個按鈕以包含付款鏈接