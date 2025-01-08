生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在促進品牌內容創建，旨在推動新流量並增加收入。專有的人工智慧助理 Charlie 可自動為各種平台創建內容。 提供的內容很廣泛，延伸到產品描述、部落格文章和社交媒體材料。該工具提供轉錄服務的能力，將視頻和音頻轉換為文本，並且還能夠根據文本輸入生成 4K 圖像。 附加功能包括網路搜尋功能。 Charlie 擁有解釋多個輸入並從單一提示產生多個輸出的獨特能力，展示了其高度靈活的實用性。 該工具相容於各種文件格式，包括 DOC、PDF、音訊和視訊文件，甚至圖像。 GoCharlie 旨在解決複雜問題，為整個團隊提供解決方案。 它還透過其 Charlie LLM 和多模式模型套件實現安全的資料處理。記憶庫功能是一個特殊的元件，它允許 Charlie 學習並調整其內容創建以適應您業務的獨特特徵。 除此之外，GoCharlie 還可以根據特定業務需求進行定制，並且支援透過 Zapier 與 6000 多個應用程式整合功能。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智慧的力量，在幾秒鐘內創造出令人驚嘆的原創藝術。 神奇的人工智慧工具。創建無盡的原始圖像、修改現有圖像等等。
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe 是一款新的人工智慧藝術生成器，可讓您透過簡單的文字描述生成令人驚嘆的藝術作品。任何你能想像的東西。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp 是一款 AI 藝術生成器，使用戶能夠安全、公平地創建 AI 生成的藝術。該工具使創作者能夠控制他們的藝術如何使用，是否應該根據其內容來訓練人工智慧模型和資料集，是否可以按照他們的風格生成人工智慧圖像，以及當他們的風格被用作靈感時是否應該歸功於他們在 DreamUp 生成的圖像中。 該工具將所有圖像升級到最高解析度，並允許用戶使用相同的提示重新運行，或調整原始提示以獲得新的方向。 此外，DeviantArt DreamUp 還為平台上提交的所有圖像自動標記 #AIart 和 DreamUp 指示。這有助於用戶控制在瀏覽 DeviantArt 時看到的 AI 藝術數量。 所有圖像必須符合服務條款和禮儀政策。所有 DeviantArt 會員均可獲得 5 個免費入門提示。
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智慧平台！ 厭倦了太多的人工智慧平台？我們也是！在一處找到所有工具。利用人工智慧徹底改變您的工作。加入我們，立即開始創新。
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic 的 AI 攝影工作室可讓您產生獨特、免版稅、超現實的人物圖像，而成本只是運行真實照片或購買圖庫攝影的一小部分。 * 頭像：從單張照片建立您自己的數位版本。幾秒鐘內即可創作出富有創意且栩栩如生的頭像。 * 庫存照片：與人們一起為您的專案製作人工智慧生成的圖像。 * 人工智慧人物生成器：為任何場景設計自訂角色和人物，並控制外觀、設定和風格。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai 是一款人工智慧圖像產生器，可根據簡單的文字和圖像提示創建精美、逼真的圖像。無論您需要用於行銷材料、設計靈感還是電子商務照片的圖像，Artsmart.ai 都能滿足您的需求。只需選擇與您想要的風格相符的預設，例如照片寫實或印象派，然後輸入提示來描述您要建立的影像。透過 Artsmart.ai，您可以輕鬆提升您的行銷策略，並透過視覺上引人入勝的內容給您的受眾留下深刻印象。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 嘗試不同的髮型 - 後背髮型、蓬蓬杜髮型等等。男性和女性風格
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI 是一款由人工智慧提供支援的卓越網路應用程序，使用戶能夠釋放他們的創造力並將他們的藝術想法變為現實。憑藉用戶友好的介面，它允許用戶，無論其經驗水平如何，都可以使用自己的概念、草圖和照片生成令人驚嘆且獨特的藝術作品。透過將想法轉化為令人著迷的視覺效果，透過個人草圖和繪圖與人工智慧協作，並產生自己圖像的顯著變化，ArtBlast AI 真正提供了無限的創造力潛力。此外，用戶可以透過添加描述性文字來進一步個性化他們的創作，使其成為使用人工智慧技術的無與倫比的工具。透過 ArtBlast AI 體驗 AI 藝術生成的魔力。 使用 ArtBlast AI（人工智慧驅動的圖像生成器）將圖像轉變為夢幻般的藝術。透過個人化變化釋放創造力。
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos 是一款基於人工智慧的工具，旨在產生用於約會應用程式個人資料的高品質圖像。它要求用戶上傳 10-15 張自己臉部清晰可見的照片。 然後，人工智慧模型使用這些圖像產生更多高品質的圖片，然後可以在用戶的約會資料中使用。整個過程很簡單，只有三個步驟：上傳圖像、裁剪圖像以及將用戶的匹配項增加兩倍。 該工具可以免費使用，但用戶可以升級到高級計劃以刪除圖像中的浮水印。真實的假照片提供了便利性和實惠性，並且被證明可以有效地改善約會資料匹配。 如果使用者對結果不滿意，可以聯繫支援團隊來解決問題。
Try it on AI
tryitonai.com
Try it on AI 的使命是打造個人影像的未來。 我們於2022 年12 月推出了世界上第一個AI 攝影工作室，被《華爾街日報》譽為視覺AI 解決方案的領導者。令人驚嘆的肖像風格庫，我們的AI 工作室解決方案在世界風暴。 在 Try it on AI，我們相信每個人都應該得到能夠充分體現他們的可信度和專業知識的視覺表現。我們的解決方案迎合學生和專業人士的需求，他們希望透過令人驚嘆的視覺效果來提升自己的 LinkedIn 個人資料、行銷資料、雇主品牌、社群資料和網站，給客戶和顧客留下持久的印象。 已有 30 萬名個人和 1,000 多家公司使用 Try it on AI 來滿足他們的視覺需求，您今天也可以加入這場革命。
AKOOL
content.akool.com
AKOOL 是一個突破性的生成式人工智慧平台，用於個人化視覺行銷和廣告。借助 AKOOL，行銷創造者和創新者可以建立客製化的、引人入勝的體驗，將人們吸引到品牌中，從而將他們轉化為忠實的客戶。
Artimator
artimator.io
免費的人工智慧藝術生成器 我們的免費 AI 藝術生成器基於 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智慧藝術品，將幫助您輕鬆地從文字描述或 AI 圖像中創建令人驚嘆和最美麗的藝術！您可以根據您的文字描述創造出無限的獨特藝術。如果您不喜歡生成的人工智慧藝術，您可以使用相同的文字描述再次生成以獲得不同的結果或在提示中添加額外的說明。透過 Artimator AI 照片產生器，您可以設計不同風格的自拍照，並了解您最喜歡的卡通人物在現實生活中的樣子。此外，我們的人工智慧影像產生器可以輕鬆刪除照片中不必要的物體，例如陌生人。 AI 藝術品產生器將節省您搜尋免費圖像的時間，並節省您購買圖像庫存的費用。當您使用我們的免費 AI 圖像生成器生成 AI 藝術時，您將自動獲得 AI 藝術的所有權利。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供人工智慧圖像生成器、人工智慧文章生成器、人工智慧徽標設計器等解決方案，並有望推出人工智慧故事創建器和人工智慧訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。
ImagineArt
imagine.art
想像一下，一個人工智慧藝術生成器可以釋放無限的創造力可能性。透過 Imagine，您只需文字提示和所選的藝術風格即可輕鬆創建令人驚嘆的傑作。無論您是經驗豐富的藝術家還是以前從未拿起畫筆的人，Imagine 都可以幫助您以令人驚嘆和富有想像力的方式將您的想法變為現實。 * 創作各種風格的令人驚嘆的藝術作品：從現實的肖像到異想天開的風景再到抽象的傑作，Imagine 幾乎可以生成您能想像到的任何風格的藝術作品。 * 快速輕鬆地創作藝術作品：借助 Imagine，您可以在短短幾秒鐘內創作出精美的藝術作品，而無需花費數小時或數天的時間學習傳統藝術技巧。 * 探索新的創意可能性：Imagine 可以幫助您突破創造力的界限，探索您自己從未想過的新藝術想法。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner是一款人工智慧設計代理，使用者可以透過聊天來滿足他們的設計需求。 ChatDesigner 利用大型語言模型，根據使用者的輸入對 30 多種 AI 影像產生和編輯功能進行分類。用戶可以透過聊天來產生和迭代，從而在一個專案中獲得完美的圖像。
Artisse
artisse.ai
Artisse Interactive 被畢馬威和匯豐銀行評為亞洲發展最快的十大新興巨頭之一，是利用顛覆性人工智慧和區塊鏈技術重塑傳統產業的領導者。 Artisse 可以透過結合領先的生成人工智慧技術、全球授權人才庫和成品藝術服務來大規模提供超現實影像。 Artisse 的消費者應用程式是世界上第一個由人工智慧驅動的攝影應用程序，允許用戶立即創建全新的個人化照片。自推出以來，它已在 20 個國家/地區被評為最佳新照片應用程序，並受到 TechCrunch、《每日郵報》和《福布斯》的專題報導。 Artisse 提供廣告、模特兒、生活方式、旅遊和智慧財產權等眾多領域的商業解決方案，專注於利用圖像 AI 為這些行業的傳統實踐帶來變革優勢。 Artisse 拓展創意視野，擴大營運規模，並大規模提供獨特的變化，幫助公司與客戶建立有意義的聯繫。 Artisse Gaming 是我們綜合性的區塊鏈遊戲生態系統，擁有業內最大的產品組合之一，帶來技術、遊戲和行銷專業知識，提供Web3 遊戲開發、發布、發行（透過Artisse Game Center）、諮詢和元宇宙服務。 Artisse 是領先傳統遊戲開發者首選的領先 Web3 合作夥伴，也是孵化和推出「一流」區塊鏈遊戲並將其帶給最廣泛受眾的首選平台。
WOMBO Dream
dream.ai
利用人工智慧的力量創作精美的藝術品。輸入提示，選擇一種藝術風格，然後觀看 WOMBO Dream 在幾秒鐘內將您的想法變成人工智慧驅動的繪畫。
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai 利用尖端的人工智慧工具，幫助當地企業主節省寶貴的時間和金錢。 LocalBot.AI 使用最受歡迎的 AI 模型（例如 GPT、Dall-E、Ada）在幾秒鐘內創建文字、圖像、程式碼等。過程很簡單。您所要做的就是提供一個主題或想法，我們基於人工智慧的生成器將處理剩下的事情。
neural.love
neural.love
neural.love是一款線上人工智慧工具，提供內容創作和增強服務。它提供免費的人工智慧圖像生成器和人工智慧增強，可用於重新設計圖像、生成肖像以及創建人工智慧生成的頭像。 它還提供增強視訊和影像以及音訊的工具，並且可以將品質提高至 48 kHz。利用神經網路和機器學習演算法，Neural.love 能夠恢復和增強任何時代的數位媒體，並取得出色的效果。 它提供從圖像和視訊上採樣、銳化和著色到音訊增強和視訊幀速率轉換的一系列服務。所有這些服務都無需安裝或功能強大的電腦即可完成，並且可以透過簡單易用的介面來使用。 此外，neural.love 的服務也獲得了 Trustpilot 評論者的高度讚揚。它還在其部落格上提供有用的材料和教程以及 API 存取。 為了支持烏克蘭人民，每筆付款的一部分都用於提供人道主義援助。
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse 讓每個人都可以簡單且輕鬆地使用 AI 來執行日常任務。 AIEasyUse 易於使用的工具可讓您創建內容、生成圖像、與聊天機器人通訊、獲得程式碼創建幫助以及使用 AI 技術將語音轉換為文字。透過 AIEasyUse 平台，您無需成為技術專家即可享受人工智慧的優勢。立即嘗試 AIeasyuse.com，發現人工智慧是多麼簡單！
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能強大的影像產生器，專注於創建一致的角色並控制其姿勢、構圖和風格。
Snowpixel
snowpixel.app
Snowpixel 是一個生成媒體工具包，允許透過文字輸入創建、自訂和生成令人著迷的圖像、影片、音樂等。 該平台使用戶能夠將文字描述轉化為不同形式的內容。它可以從文字生成視頻，從而使文字動畫並以視覺方式描繪它們。 除了影片之外，Snowpixel還具備透過創意、結構化、動畫、真實感等多種模式將文字轉換為圖像的能力。 這種多功能性允許多種視覺風格，可以滿足不同的藝術偏好。在可用的音樂工具領域，Snowpixel 提供了從文字輸入生成旋律的功能，從而創建輸入資料的聲音表示。 從個人化的角度來看，Snowpixel 提供了使用使用者提供的圖像訓練自訂模型的功能，從而促進基於個人資料集的更個人化的創建過程。 此外，它還具有獨特的功能，可將文字和圖像轉換為 3D 對象，為生成的內容添加更深層的互動和真實感。 透過像素藝術模型，可以發展出高度複雜的像素藝術。使用者可以透過簡單的即用即付定價系統使用多種功能。
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet 整合最受歡迎的人工智慧模型，如 GPT、Dall-E、Ada，在幾秒鐘內創建文字、圖像、程式碼和自訓練的客製化深度學習模型。過程很簡單。您所要做的就是提供一個主題或想法，我們基於人工智慧的生成器將處理剩下的事情。 有了 AIBoxSet，可能性是無限的，你的創造力是無止境的。透過由尖端人工智慧提供支援的用戶友好介面無縫導航。加入信任 AIBoxSet 滿足其創意需求的專業人士行列。
Arrk
arrk.app
Arrk：人工智慧內容創建資源套件 |生成內容、影像、聊天機器人、配音 |提高生產力 |提升品質
DoItAI.Pro
doitai.pro
DoItAI.Pro 提供了一套人工智慧驅動的工具，讓您能夠輕鬆生成視覺、文字和音訊內容。無論您是尋求靈感的數位藝術家、需要引人入勝的文案的作家，還是希望製作原創音景的音樂家，DoItAI.Pro 都能滿足您的需求。
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai是一個利用人工智慧方便創建各種圖形、圖片和文字的平台。
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者在幾秒鐘內建立人工智慧生成的插圖。透過 IllustrationAI，您可以從不同風格的庫中選擇您的風格，描述您想要說明的對象，並透過 AI 升級改進您的結果。您還可以刪除背景並新增自訂背景。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在提供一個用戶友好的網路介面，讓人們將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder 是一款全面的 Midjourney v5 提示產生器，在 Web、Android 和 iOS 上提供數千個選項。只需點擊幾下，用戶就可以創建獨特的 Midjourney v5 藝術品，反映他們的個人風格和藝術視野。
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI 是一個尖端平台，它使用 AI 根據您的詳細描述產生客製化的庫存圖像。只需輸入您需要的內容，它的人工智慧就會將您的願景變為現實。
Mixart.ai
mixart.ai
借助我們免費的人工智慧圖像生成器，創建和編輯圖像從未如此簡單。利用人工智慧的潛力，根據您的願景輕鬆生成和自訂視覺效果。今天就開始創作吧！
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba 處於生成人工智慧技術的前沿，致力於改變數位內容的創建和消費方式。 Qolaba 平台提供創新工具，為全球數位內容創作者、自由工作者、藝術家、攝影師、學生、行銷代理商和企業提供支援。 憑藉一系列高級功能，包括文字到圖像生成、文字轉語音功能以及 Claude Opus、Gemini Pro 和 Mistral Large 等複雜的語言模型，Qolaba 使用戶能夠更有效率地將他們的創意願景變為現實令人驚嘆的品質。 Qolaba 對品質、可訪問性和用戶友好設計的承諾使來自不同背景的創作者更容易獲得行業認可並增強他們的創作過程。
Remix
remix.ai
Remix AI 是發揮您想像的社群網路。 Remix 是一款網頁應用程序，也是 iOS 和 Android 上的社交行動應用程序，是發現和創建最佳 AI 影片和圖像內容的地方。分享您的旅程中途、跑道，看看其他人正在創造什麼。使用我們自己的協作人工智慧引擎進行創作。參與有趣的標籤挑戰、主題和探索。該應用程式是從頭開始設計的，利用機器學習和人工智慧來提供最佳體驗。 建立 AI 圖片和影片並與朋友或 Remix 社群分享。免費使用，無廣告，或升級至 Remix Pro 以獲得無限的存取和終極體驗。 * 使用人工智慧進行創作和混音 * 創建並與朋友聯繫 * 與世界分享
Imagine Anything
imagineanything.ai
使用 Imagine Anything 產生免費的 AI 圖像。使用我們的 AI 產生器輕鬆建立照片、剪貼畫、圖形等。
PicLumen
piclumen.com
透過文字到圖像和圖像到圖像的方法產生人工智慧圖像。各種風格的無限、免費、無浮水印創作。
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI 照片編輯器專為輕鬆照片編輯而設計。它是一款基於人工智慧的圖像編輯應用程序，使用先進的人工智慧演算法來自動增強和編輯圖片以獲得更好的品質。
Picsman
picsman.ai
使用我們的 AI 編輯工具輕鬆增強和建立產品照片。刪除背景、AI 影像產生器、刪除物件、照片增強器和批次編輯。
Aux Machina
auxmachina.com
對於宇宙中最簡單的人工智慧照片產生器，請嘗試 Aux Machina。無需任何提示。限時免費。
IconPea
iconpea.com
IconPea.com 是一個免費的線上人工智慧工具，旨在產生免費圖示。它使用先進的人工智慧技術來創建獨特且高品質的圖標，用於各種用途，包括網頁設計、應用程式圖標開發和圖形項目。
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - 您的首選高品質 AI 藝術生成器。只需單擊一下，即可將您的想法轉變為引人注目的視覺傑作。無論您是製作令人驚嘆的社群媒體視覺效果、深入探索 NFT 世界，還是削減設計成本，DrawThis.ai 都能讓您輕鬆完成。創造迷人的空想性（隱藏）圖像，吸引觀眾並提升您的線上形象 - 一切都沒有限製或邊界。體驗觸手可及的純粹創造力！
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的需要。 它提供了一個簡單且用戶友好的介面，允許用戶直接輸入、貼上或導入他們的書面內容到平台中。建立選項具有類人虛擬頭像的高品質影片內容。 它提供情感化的文本到語音設置、龐大的配音演員庫以及無縫的編輯體驗。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，Typecast 的 AI 語音生成器對於希望透過逼真且引人入勝的音訊增強視訊的內容創作者來說是一個寶貴的工具。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻