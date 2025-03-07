Google Drive

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Google Drive是由Google開發的文件存儲和同步服務。 Google Drive於2012年4月24日啟動，允許用戶將文件存儲在其服務器上，跨設備同步文件並共享文件。除網站外，Google Drive還提供具有脫機功能的應用程序和MACOS計算機以及Android和iOS智能手機和平板電腦的應用程序。 Google Drive包括Google Docs，Google Sheets和Google Slide，這是Office Suite的一部分，該套件允許對文檔，電子表格，演示文稿，圖紙，表格等進行協作編輯。通過Office Suite創建和編輯的文件保存在Google Drive中。 Google Drive通過Google One為用戶提供15千兆字節的免費存儲。 Google One還提供100千兆字節，200千兆字節，2個trabytes，10 t trabytes，20 trabytes，20 trabytes和30台通過可選付費計劃提供的trabytes。上載的文件最多可以大小5 trabytes。用戶可以更改單個文件和文件夾的隱私設置，包括啟用與其他用戶共享或公開內容。在網站上，用戶可以通過描述其視覺效果來搜索圖像，並使用自然語言查找特定文件，例如“從去年12月開始查找我的預算電子表格”。 該網站和Android應用程序提供了一個備份部分，以查看哪些Android設備已備份到服務中，並且2017年7月發布的完全大修的計算機應用程序允許備份用戶計算機上的特定文件夾。快速訪問功能可以明智地預測用戶需要的文件。 Google Drive是Google每月針對企業和組織的每月訂閱產品G Suite的關鍵組成部分。作為精選G套房計劃的一部分，Drive提供無限的存儲，高級文件審核報告，增強的管理控制和更大的團隊協作工具。 該服務推出後，一些媒體成員嚴重批評了Google Drive的隱私政策。 Google擁有一套服務條款和隱私政策協議，涵蓋其所有服務，這意味著協議中的語言授予公司從Google Drive上存儲的內容複製，使用和創建衍生作品的廣泛權利。雖然政策還確認用戶保留知識產權，但隱私提倡者提出了擔心該許可證授予Google使用信息和數據自定義廣告和其他服務的權利。相比之下，其他媒體成員指出，協議並不比競爭雲存儲服務的協議差，但是競爭對手在協議中使用了“更巧妙的語言”，並且還表示Google需要權利才能“移動”在其服務器上歸檔，緩存數據或製作圖像縮略圖”。 截至2017年3月，Google Drive擁有8億活躍用戶，截至2015年9月，它擁有超過100萬的組織薪水用戶。截至2017年5月，該服務中存儲了超過兩個萬億個文件。