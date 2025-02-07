雲端儲存服務 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
文件託管服務通常稱為雲端儲存服務、線上文件儲存供應商或網路儲物櫃，是精心設計的基於互聯網的託管平台，用於容納和管理使用者文件。這些服務使用戶能夠透過互聯網遠端儲存、共享和存取其文件。利用先進的基礎設施和技術，文件託管服務已成為個人、企業和組織尋求便捷且可擴展的文件儲存和協作解決方案的不可或缺的工具。使用者幾乎可以從任何地方安全地上傳、儲存和檢索文件、多媒體和其他數位資產，從而提高數位時代的效率和可訪問性。此外，許多文件託管服務還包含文件同步、版本控制和協作編輯等功能，以提高使用者工作效率和協作。
提議新的應用程式
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 開發的文件儲存和同步服務。 Google Drive 於 2012 年 4 月 24 日推出，允許用戶在其伺服器上儲存檔案、跨裝置同步檔案以及共享檔案。除了網站之外，Google Drive 還為 Windows 和 macOS 電腦以及 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦提供具有離線功能的應用程式。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它們是辦公室套件的一部分，允許協作編輯文件、電子表格、簡報、繪圖、表單等。透過辦公室套件建立和編輯的文件保存在 Google Drive 中。 Google 雲端硬碟透過 Google One 為用戶提供 15 GB 的免費儲存空間。 Google One 也透過可選付費方案提供 100 GB、200 GB、2 TB、10 TB、20 TB 和 30 TB 容量。上傳的檔案大小最大可達 5 TB。使用者可以更改單一文件和資料夾的隱私設置，包括啟用與其他使用者共用或公開內容。在網站上，使用者可以透過描述圖像的視覺效果來搜尋圖像，並使用自然語言尋找特定文件，例如「尋找我去年 12 月的預算電子表格」。 該網站和Android 應用程式提供了一個「備份」部分，用於查看哪些Android 設備已將資料備份到該服務，並且2017 年7 月發布的徹底檢修的電腦應用程式允許備份用戶電腦上的特定資料夾。快速存取功能可以智慧預測使用者需要的文件。 Google Drive 是 G Suite 的重要組成部分，G Suite 是 Google 為企業和組織提供的按月訂閱服務。作為精選 G Suite 計畫的一部分，Drive 為團隊提供無限儲存、進階檔案審核報告、增強的管理控制和更強大的協作工具。 該服務推出後，Google Drive的隱私權政策受到了一些媒體的嚴厲批評。 Google 有一套涵蓋其所有服務的服務條款和隱私政策協議，這意味著協議中的語言授予該公司廣泛的權利，可以複製、使用 Google 雲端硬碟上儲存的內容並根據這些內容創建衍生作品。雖然這些政策也確認用戶保留智慧財產權，但隱私權倡導者擔心這些許可證授予谷歌使用資訊和資料來客製化Google提供的廣告和其他服務的權利。相比之下，其他媒體人士指出，這些協議並不比競爭對手的雲端儲存服務差，但競爭對手在協議中使用了“更巧妙的語言”，並表示谷歌需要這些權利才能「移動」。其伺服器上，快取您的數據，或製作圖像縮圖」。 截至 2017 年 3 月，Google 雲端硬碟擁有 8 億活躍用戶，截至 2015 年 9 月，其組織付費用戶超過 100 萬。截至 2017 年 5 月，該服務上儲存了超過 2 兆個文件。
iCloud
icloud.com
登入 iCloud 存取您的照片、影片、文件、筆記、聯絡人等。使用您的 Apple ID 或建立新帳戶來開始使用 Apple 服務。
iCloud Drive
icloud.com
透過 iCloud Drive，您可以將檔案安全地儲存在 iCloud 中，並在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 電腦上存取它們。您也可以將 Mac 上的「桌面」和「文件」資料夾中的所有檔案自動儲存在 iCloud Drive 中。這樣，您就可以將檔案保存在 Mac 上通常儲存的位置，並且可以在 iCloud.com 和您的所有裝置上使用它們。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上傳和下載檔案、共用檔案、刪除檔案、整理資料夾中的檔案、重新命名檔案以及還原最近刪除的檔案。您也可以與其他 iCloud 使用者共用資料資料夾。如果 iCloud Drive 中儲存有 Pages、Numbers 或 Keynote 文件，您可以在 iCloud.com 上的 Pages、Numbers 或 Keynote 中開啟它們。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供 5 GB 儲存空間，並可單獨提供或透過 Office 365 訂閱提供 100 GB、1 TB 和 6 TB 儲存選項。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive 可讓您安全地儲存和共用您的敏感文件並在任何地方存取它們。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。
MEGA
mega.io
Mega（大寫形式為 MEGA）或 Mega.nz 是由奧克蘭公司 Mega Limited 提供的雲端儲存和文件託管服務。該服務主要透過基於網路的應用程式提供。 Mega 行動應用程式也適用於 Windows Phone、Android 和 iOS。 Mega 以其為免費帳戶分配的 50 GB 大儲存空間而聞名。然而，2015年，Kim Dotcom與該服務解除了關係，並表示紐西蘭政府已經扣押了一名中國投資者的股份並控制了該網站。 Mega Limited回應稱，當局並未乾預其營運。
TeraBox
terabox.com
提供檔案的網路備份和同步。具有空間大、速度快、安全穩定、支援網路教育、手機加速等特性。立即註冊即可享有 1TB 免費儲存空間
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免費無限雲端儲存。該開源專案為您提供您應得的東西。使用 Telegram API 作為您的無限儲存空間。因此，您可以上傳任意數量，沒有任何限制。
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需將文件拖放到瀏覽器視窗即可上傳文件，對文件和資料夾進行批次操作，上傳後立即發布。無論發生什麼情況，Yandex.Disk 都會儲存您的檔案。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 對於確保您裝置上的個人資訊安全、最新且無論您身在何處都可用至關重要。在 iCloud.com，您可以透過任何網頁瀏覽器存取您的照片、文件等。您所做的更改將同步到您的 iPhone 和其他設備，因此您始終保持最新狀態。
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive，以前稱為 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的雲端儲存應用程式。該服務提供安全的雲端儲存、文件備份、文件共享和相片列印。使用亞馬遜帳戶，可以從多個裝置（包括網頁瀏覽器、桌面應用程式、手機和平板電腦）傳輸和管理文件和資料夾。 Amazon Drive 還允許美國用戶使用 Amazon Prints 服務訂購列印照片和相簿 如今，Amazon Drive 透過 Amazon Prime 訂閱或 Kindle Fire 設備提供免費的無限照片儲存以及付費的有限儲存服務。在美國、加拿大、歐洲國家、日本、澳洲等主要國家推出。它還在中國和巴西作為免費的有限 5GB 儲存服務。
Internxt
internxt.com
為了隱私，請切換到 Internxt。 Internxt 的開源雲端儲存服務可保護您的隱私權。 Internxt 磁碟機、照片、傳送等。
Sync
sync.com
Sync 是一個檔案儲存、共享和協作平台，可讓您在雲端中保持安全、可靠和連接。 自 2011 年以來，Sync.com 一直致力於為世界提供安全的協作空間。如今，超過一百萬家各種規模的企業使用 Sync 屢獲殊榮的雲端應用程式和突破性的隱私保護功能來分享偉大的想法、儲存重要資訊並就改變遊戲規則的專案進行協作。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。 在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。 * 確保您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。 * 安全協作：審核追蹤和可設定權限，以了解和控制誰在存取您的資料。 * 優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。 * 安全 FTP 網站替代方案：無需安裝軟體 - 適合您或您的客戶。
Shadow Drive
shadow.tech
您的雲端儲存、您的文件、您的規則。透過我們歐洲製造和託管的雲端儲存解決方案 Shadow Drive，確保您的文件私密且安全。現在是市場上價格最低的以隱私為中心的硬碟。