企業內容交付網路 (eCDN) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業內容交付網路 (eCDN) 利用私人基礎架構在企業防火牆內散佈內容。與專為長距離大規模內容交付而設計的傳統 CDN 不同，eCDN 專注於在企業網路內高效地交付高品質內容。他們優化視訊路由，確保內容從最近的來源傳送給用戶，從而提高效能並最大限度地減少頻寬消耗。 雖然 CDN 和 eCDN 都應對類似的挑戰，但它們滿足不同的需求。傳統 CDN 擅長向企業網路外部的大量受眾提供高頻寬媒體，確保遠距離穩定的資料流。相較之下，eCDN 專為在同一公司網路內的員工之間分發內容而量身定制，利用內部資源實現高效、安全的內容交付。
提議新的應用程式
Medianova
medianova.com
Medianova提供全球CDN解決方案，專注於流媒體、編碼、緩存及網站加速，確保安全和高效的數字內容交付。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy是一個SaaS平台，透過重新設計網站來提升其在中國的加載速度和性能，並優化用戶體驗。
Imgix
imgix.com
圖像是網路最重要的結締組織，它告知人們的購買決策，將內容與人們以及人們彼此聯繫起來。儘管視覺媒體格局在過去十年中變得比以往任何時候都更加複雜和多樣化，但大多數企業錯誤地將圖像視為一個長期解決的問題。錯誤的圖像會產生負面後果，隨著時間的推移，這種後果會加劇，以意想不到的方式嚴重限制您的業務。對於具有頻繁更新和豐富多媒體內容的高度互動網站來說，挑戰尤其明顯。 在 imgix，他們讓透過圖像增強您的業務變得簡單。將您的圖像存儲庫與其平台集成，您可以在幾分鐘內輕鬆創建優化的圖像並將其交付到全球任何設備。我們的影像管理、渲染以及 AVIF、HLS 轉碼和影像 AI 等頂級技術值得信賴。讓我們來處理這一切，而不是管理多種工具並跟上不斷發展的技術。請造訪 www.imgix.com 進一步探索。 imgix 得到了富有遠見的投資者的支持，包括 Y Combinator、RRE、AceCap 和 Tuesday Capital。它是透過著名的 Y Combinator 加速器計劃推出的。他們的客戶包括 Google、Spotify、Netflix、Lyft、Airbnb、Vimeo 和 Eventbrite 等。