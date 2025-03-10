Pactly

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Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。