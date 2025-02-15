數位憑證管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位憑證管理軟體為人力資源人員、經理和團隊成員提供了一種高效、安全的方法來處理數位憑證、憑證和徽章。這些解決方案不是列印和郵寄證書等傳統方法，而是使用戶能夠以數位方式建立、共享和儲存所有憑證。 此類軟體通常包含具有各種模板和公司品牌選項的庫。此外，這些平台還與企業學習管理系統 (LMS)、LinkedIn 和其他社交媒體平台無縫集成，從而增強了對所獲得證書的追蹤和分享。 此外，數位憑證管理工具優先考慮用戶資料的安全存儲，確保遵守 GDPR、CCPA 和其他隱私標準等法規。這保證了所有文件和認證都可以輕鬆訪問，同時保持高度安全。
提議新的應用程式
Credly
credly.com
Credly 是世界上最大、最廣泛的數位認證網絡，使用戶能夠創建、管理和追蹤其認證、證書或徽章計劃的各個方面。其數位徽章平台提供用於設計和頒發徽章的全面功能、用於擴展和管理專案的企業級功能以及用於衡量成功的增強分析。它提供了全面且互聯的數位認證解決方案，深受頂級培訓提供者、學習和發展專業人士、高等教育機構、協會、企業和雇主的信賴。無論您是正在尋找可靠的數位認證平台的教育或認證供應商，還是希望提高員工參與學習計畫的公司，Credly 都可以透過其整合解決方案套件為您提供協助。透過在 Credly 上賺取和管理數百萬個憑證，每天更新超過 43,000 個賺取者資料，每月共享超過 650,000 個數位憑證。相信 Pearson 的 Credly 能夠支援您的數位憑證需求。 （列出的語言表示支援賺取者電子郵件通訊。其他語言支援即將推出。）
Sertifier
sertifier.com
Sertifier 是最全面的數位認證平台，支援建立、管理和驗證數位憑證和徽章。企業、培訓提供者、大學和非營利組織可以將基於行業的技能開發和認可無縫整合到其組織中。 Sertifier 受到 80 多個國家/地區 1,500 多個客戶的信賴，包括技術部、聯合國開發計劃署、強生公司、輝瑞公司等知名組織，是領先的企業級數位憑證管理解決方案。我們的平台擁有頒發超過 800 萬個憑證的卓越記錄，提供全面的分析、可自訂的品牌、強大的區塊鏈支援、卓越的客戶成功服務和用戶友好的介面。加入全球不斷壯大的組織社區，這些組織依靠 Sertifier 來認可成就、管理行業相關技能並將其認證流程提升到新的高度。
Certopus
certopus.com
Certopus 是一個強大且可靠的數位憑證平台。透過 Certopus，您可以頒發美觀且安全的數位徽章以及展示您品牌的數位證書。 Certopus 旨在讓您的數位憑證授權過程無縫且防偽。我們為您的數位憑證提供先進的區塊鏈等級的安全性，該安全性也足以檢測微小的像素級偽造！立即加入 Certopus，開始用可驗證的數位憑證和徽章獎勵您的學習者、員工或客戶。
Accredible
accredible.com
Accredible 是業界領先的數位認證平台，可在全球範圍內安全地頒發、管理、追蹤和驗證超過 8,000 萬個職業發展憑證。 Accredible 與學習軟體集成，包括 Canvas、D2L Brightspace、Kajabi、Kryterion Webassessor、Moodle、Thinkific 等。 超過2,000 家領先的大學、協會和科技公司，如Google、Skillsoft、Slack、Junior Achievement USA、特許銀行家學院、劍橋大學、AMPP、Hootsuite、IEEE、Cengage、麻省理工學院、羅格斯大學、加州大學柏克萊分校、AMBA 和The Digital Marketing Institute 依靠 Accredible 創建、交付和管理數位證書和開放徽章
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate 是世界上最用戶友好的憑證平台，使組織能夠輕鬆創建、頒發、管理、追蹤、分析和驗證數位憑證和徽章。憑藉超過 15 年的驗證經驗，我們的平台可確保個人教育和職業旅程的無縫驗證。功能包括數位憑證、開放徽章、數位錢包卡、Spotlight「認證專家」目錄和高級白色標籤。 Give My Certificate 每年獲得 600 萬份證書和來自 160 個國家的 200 萬份個人資料，是全球教育機構、培訓提供者、認證機構和雇主值得信賴的選擇。 Give My Certificate 提供與各種軟體解決方案的無縫集成，以簡化憑證授權流程。它支援 Moodle、Zoom、WordPress 等流行平台。此外，您還可以透過 Zapier 整合進一步增強您的整合能力。如果您喜歡自訂集成，Give My Certificate 提供了全面的 API，可讓您連接到您選擇的任何平台。
Certifier
certifier.io
將您的數位憑證建立過程提升到一個新的水平。我們的數位憑證基礎設施擁有產生憑證所需的一切。憑證產生器、範本、電子郵件、安全性和分析。
CredSure
credsure.io
CredSure 是一個領先的數位認證平台，可在線上放大您的品牌，同時添加不可變的安全性和區塊鏈即時驗證的能力。 CredSure 支援超過 18 個國家的客戶發行、管理和追蹤數位憑證、徽章和記錄。 CredSure 鼓勵組織分析資料、識別和追蹤資料模式，以釋放新的創收機會，包括潛在客戶開發。 CredSure 重新定義數位證書的未來，旨在幫助組織增加收入、增強品牌影響力、獲得行業認可，並最終幫助他們成為行業領導者
NetCredential
netcredential.com
NetCredential 讓數位證書的建置、交付、共享和驗證變得輕而易舉 - 使組織能夠簡化整合和自動化，雇主能夠驗證合法性，學習者能夠與世界分享他們的成就。
TruScholar
truscholar.io
Truscholar 是一個創新的數位證書平台，使教育機構和組織能夠安全地頒發、管理和驗證數位證書。它利用區塊鏈技術確保憑證的真實性和不變性，提供可靠且防篡改的解決方案。 Truscholar 賦予學習者對其數位證書的所有權和控制權，使他們能夠向未來的雇主或教育機構展示自己的技能和成就。透過 Truscholar，繁瑣且低效的傳統紙本憑證流程被簡化且面向未來的數位認證系統所取代。產品描述：Truscholar 為機構提供了一個用戶友好的介面，可以無縫地創建、頒發和儲存數位證書和徽章。它消除了對實體證書的需求，從而減少了管理開銷和成本。我們的平台支援多種證書類型，包括學位、文憑、證書和徽章，滿足不同的教育和專業領域的需求。 Truscholar 利用去中心化身分 (DiD) 和 web3.0 技術，使個人能夠完全控制和擁有其憑證。這使學習者能夠安全、方便地共享經過驗證的證書，從而提高他們的就業能力和職業發展機會。價值主張：增強信任與真實性：Truscholar 利用區塊鏈技術確保數位憑證的不變性和防篡改性質。這在雇主、教育機構和其他利害關係人之間建立了信任，消除了偽造或詐欺證書的風險。無縫驗證和確認：我們的平台透過提供經過驗證的憑證的即時、安全存取來簡化驗證流程。雇主和機構可以輕鬆驗證候選人資格的真實性，從而簡化招募和入學流程。技能映射和職業發展：Truscholar 包含強大的技能映射功能，使個人能夠突出他們的特定技能和能力。這有助於雇主根據他們的技能來識別合適的候選人，從而促進更有效率、更有針對性的招募流程。提高效率並節省成本：透過數位化認證流程，Truscholar 消除了與傳統證書相關的手動文書工作、儲存和物流的需要。這將為教育機構和組織帶來顯著的成本節省並提高營運效率。面向未來的解決方案：Truscholar 採用新興技術和標準，例如開放徽章和行業標準的可驗證憑證資料模型。這確保了相容性、互通性以及對不斷變化的教育和行業要求的適應性。總而言之，Truscholar 提供了尖端的數位認證解決方案，可增強信任、簡化驗證、促進基於技能的招募並提高效率。借助我們的平台，教育機構和組織可以充分發揮數位證書的潛力，增強學習者的能力並創建更透明和可靠的證書生態系統。
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io 是一款針對教育提供者的易於使用的憑證管理軟體。在一個平台上設計、傳送和管理您的可驗證證書。利用自動化功能節省時間，並透過市場上最佳的行銷整合贏得新客戶。將您的證書得主變成您在社群媒體上的大使。
Accredify
accredify.io
Accredify 正在引領世界向可驗證資料過渡。 Accredify 是亞太地區屢獲殊榮的領先可驗證技術解決方案供應商。透過實現自動化和安全的資訊交換，Accredify 為客戶提供了簡化複雜流程並發現數位信任新領域的技術。 Accredify 擁有一支奉行最高標準的客戶服務、安全和隱私的專業團隊，其使命是在信任最重要的時刻成為最重要的可驗證技術解決方案提供者。欲了解更多信息，請訪問 www.accredify.io 並在 LinkedIn @Accredify 上關注我們
Expiration Reminder
expirationreminder.net
什麼是過期提醒？過期提醒簡化並自動化了追蹤和管理員工和合作夥伴文件、認證、培訓和保險過期的過程。輕鬆設定自動提醒、上傳資料以及與 QuickBooks 和 Outlook 等基本平台整合。功能： - 自動電子郵件和簡訊提醒：在每次到期之前接收通知以保持主動。 - 電子表格上傳：順利匯入資料以實現高效率設定。 - 整合：透過連接 QuickBooks 和 Outlook 等基本軟體來簡化您的工作流程。 - 自訂警報：配置通知以滿足您業務的特定需求。 - 強大的安全性：透過進階加密、HIPAA 合規性和雙重認證 (2FA) 確保資料保護。 - 即時追蹤：透過最新更新保持合規狀態意識。