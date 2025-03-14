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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人群測試工具，也稱為眾包測試，使公司能夠使用龐大的個人用戶網路來測試軟體、網站和應用程式。該軟體將公司與不同的測試用戶群體聯繫起來，使他們能夠在自己的設備上存取和測試軟體或應用程式。在數位時代，人群測試因其能夠產生高度多樣化的測試環境而變得非常寶貴，因為人群自然會在各種設備類型和設置上進行測試。 眾包測試軟體對於 DevOps 團隊特別有益。在產品公開發布之前，它為開發人員提供用戶對軟體、網站、應用程式及其目標端點的直接回饋。此外，如果眾包測試解決方案包括日誌記錄功能，開發人員可以分析這些日誌來診斷測試期間遇到的任何錯誤。這種類型的使用者測試可以與測試自動化軟體和其他測試工具一起進行。從本質上講，眾包測試是同行程式碼審查的一種外部形式，涉及人工評估而不是自動檢查。
提議新的應用程式
Prolific
prolific.com
多產是一個平台，幫助研究人員從經過篩選的參與者中高效收集數據，支援學術及市場研究。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一個眾包測試平台，提供功能、回歸、探索性及本地化測試，幫助提高應用程序在真實環境中的質量和可靠性。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 是一個全球性漏洞賞金平台，連結企業與網絡安全專家，幫助識別和解決網站、應用程式及設備上的安全漏洞。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一個平台，通過眾包方式聯繫組織與安全研究人員，幫助發現和報告漏洞，增強網絡安全。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續性漏洞評估平台，幫助用戶識別、管理和緩解安全漏洞，支持團隊協作和分析。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一個遠程用戶研究平台，幫助企業招募和研究用戶，以改善產品設計和用戶體驗，包括調查和可用性測試功能。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一款提供漏洞檢測和管理的應用，幫助組織識別和評估安全風險，無縫整合於現有安全框架中。
Useberry
useberry.com
Useberry是一個一站式產品研究平台，幫助團隊在產品開發過程中收集用戶反饋和見解，進行可用性測試，改善用戶體驗。
Testlio
testlio.com
Testlio是一個全球性的軟體測試平台，提供自動化和手動測試解決方案，幫助企業確保產品質量。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS是一個眾包平台，提供有效的測試和真實的見解，幫助數位解決方案獲得寶貴的反饋和答案。
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