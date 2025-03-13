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Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，如 cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。