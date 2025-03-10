找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Cookie 是小型文字文件，用於監控使用者訊息，例如 IP 位址和造訪公司網站時的瀏覽活動。 Cookie 追蹤軟體檢查網站，以偵測和分類各種追蹤技術，如 cookie、信標、標籤、追蹤像素、本地物件、外掛程式和影片等整合內容。這使得公司能夠向用戶披露這些追蹤器，獲得用戶追蹤的同意，並遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隱私法規，這些法規在啟用 cookie 之前必須徵得用戶的同意。 Cookie 追蹤軟體通常由輕量級腳本組成，可輕鬆部署在現有網站上。一旦完成 cookie 和追蹤器的掃描，軟體就會產生包含結果的 cookie 通知。然後，隱私權團隊可以將該通知整合到同意書和隱私權政策中。 Cookie 追蹤軟體通常與同意管理軟體一起使用，以自動處理使用者追蹤首選項。它與標籤管理軟體不同，標籤管理軟體專注於協助行銷人員管理主要用於廣告目的的追蹤器。 Cookie 追蹤軟體專門設計用於協助公司的隱私團隊識別網站追蹤技術以符合隱私法規，確保用戶資料受到保護。
提議新的應用程式
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一個自動化的同意管理平台，幫助網站管理Cookie同意，符合GDPR和CCPA等隱私法規。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script是一個同意管理平台，幫助網站遵守GDPR和CCPA法規，管理cookie並讓用戶控制隱私權限。
DATEV
datev.de
DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
TermsFeed
termsfeed.com
術語Feed是一個法律文件生成器，幫助企業創建隱私政策、條款和條件及其他合規文件，並管理用戶同意。
Osano
osano.com
Osano是一個數據隱私平台，幫助組織管理隱私合規，包括同意管理、數據主題權利及供應商風險管理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一個隱私管理平台，幫助企業遵守數據隱私法規，提供工具以管理用戶同意和偏好，並自動化合規流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes是一個同意管理解決方案，幫助網站收集和管理cookie同意，允許用戶選擇接受或拒絕不同類型的cookie。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是管理用戶同意的工具，提供自定義功能、實時報告及支持多種隱私法規，幫助企業有效收集與管理數據同意。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy幫助企業確保網站符合GDPR、CCPA和LGPD法規，提供簡便的cookie同意與橫幅管理解決方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 領域的全球市場領導者。它使企業能夠在網站和應用程式上收集、發出訊號、管理和記錄用戶同意，以遵守 GDPR、電子隱私、數位市場法案、CCPA/CPRA 等全球隱私法規。所有這一切同時促進高同意率並建立與客戶的信任。 Usercentrics CMP 與 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 無縫集成，使您能夠在歐盟/歐洲經濟區和英國運行和展示廣告活動。遵守 Google 對發布商和廣告客戶的要求有助於確保不間斷地顯示廣告、轉換追蹤和分析優化。 它相信在數據隱私和數據驅動的業務之間建立健康的平衡，為各種規模的企業提供解決方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解決方案，其 App CMP 處理行動應用程式上的使用者同意，Usercentrics CMP 為具有企業級自訂要求的公司提供服務，以統一從捕獲到處理的同意和資料。其以使用者為中心的偏好管理器可以順利捕捉和管理使用者的偏好和行銷權限，同時賦予他們完全控制權。 Usercentrics 協助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客戶實現隱私合規，活躍於 180 多個國家/地區，擁有 3,000 多個合作夥伴，每月處理超過 67 億份同意。
Zendata
zendata.dev
為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。 Zendata 是一個全端雲端資料安全平台，旨在幫助 CISO、DevOps 和合規團隊在其資產和 SDLC 中嵌入隱私和安全控制及協議。 隨著 GDPR、CCPA、HIPAA 和 SOC2 繼續優先考慮資料風險管理，隱私合規解決方案必須利用機器學習和自然語言處理產生的業務洞察來即時分析跨站點、應用程式和裝置的流程，以確保監管威脅並避免罰款。 Zendata 的消費者、中小企業和中端市場平台是更大規模的類似 ETL 的提取、監控和修復活動的開始，企業可以從中受益： * 全球覆蓋：無與倫比的司法支持，並根據地區法律持續更新 * 24X7 支持 * 財富500強等級的安全與信任
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和cookie 政策- 輕鬆集成且完全自動化- 可自訂：調整配色方案以適合您的網站設計- 統計數據和見解- 了解有關您網站流量的更多資訊並改善定位目標，同時保持合規性 - 提供 31 種語言 - 網頁內容可訪問性指南 (WCAG) AAA 級合規性 - IAB TCF 2 認證
Seers
seersco.com
Seers 是領先的隱私和同意管理服務，為 100 多個國家/地區的公司提供服務。 Seers 是一家快速發展的公司，與 2019 年相比，2020 年客戶數量增加了 1040%。 它在其軟體即服務（SAAS）平台上開發並推出了10個基於人工智慧的數位解決方案，以解決企業的資料隱私合規問題。 這些解決方案使公司能夠以經濟高效的方式遵守全球資料隱私法規，包括GDPR、CCPA、PECR 和LGPD，並保護他們免受巨額罰款（最高1800 萬英鎊或年營業額的4% - 以較高者為準）監管機構的製裁，以及聲譽和業務的損失。 解決方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 資料主體請求管理 - 事件和違規管理平台 - 資料隱私影響評估 - 隱私權政策和範本包 - GDPR 員工電子培訓 - GDPR、PECR、網路安全審計與評估 - 隱私專家平台 Seers 市場領先的 GDPR 和 CCPA 合規解決方案備受好評，並且還可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等領先市場上使用。
ObservePoint
observepoint.com
網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
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