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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
本公司利用同意管理平台 (CMP) 正式記錄和處理使用者的同意偏好，然後再收集、分享或出售來自線上平台（例如採用 Cookie、嵌入式影片和其他追蹤技術的網站和應用程式）的使用者資料。 CMP 工具為用戶提供全面的詳細信息，包括如何追蹤他們的線上活動、收集這些數據的原因以及尋求利用這些資訊的特定供應商和實體。隨後，CMP 使用戶能夠明確選擇是否授予、拒絕或撤回其線上活動被列出的所有或特定實體收集、使用或行銷的同意。 CMP 提供者依法有權保留用戶同意數據，使他們能夠在合法數據處理發生之前將同意資訊傳輸給第三方，例如廣告商、出版商和其他合作者。
提議新的應用程式
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隱私導向的分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並管理數據，確保符合隱私法規。
Segment
segment.com
Segment是一個客戶數據平台，幫助企業收集和統一第一方客戶數據，並將其傳送至所需的系統中。
Termly
termly.io
Termly是一個綜合的合規解決方案，幫助企業遵守全球數據隱私法，提供隱私政策生成器和Cookie同意管理工具。
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一個自動化的同意管理平台，幫助網站管理Cookie同意，符合GDPR和CCPA等隱私法規。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script是一個同意管理平台，幫助網站遵守GDPR和CCPA法規，管理cookie並讓用戶控制隱私權限。
Didomi
didomi.io
Didomi是一個同意管理平台，幫助企業有效地管理用戶數據同意，確保符合全球隱私法規的透明性和合規性。
TermsFeed
termsfeed.com
術語Feed是一個法律文件生成器，幫助企業創建隱私政策、條款和條件及其他合規文件，並管理用戶同意。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub是一個簡便的同意管理平台，幫助網站遵守GDPR等數據保護法規，管理用戶隱私偏好並提供透明的信息與選擇。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
Osano
osano.com
Osano是一個數據隱私平台，幫助組織管理隱私合規，包括同意管理、數據主題權利及供應商風險管理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一個隱私管理平台，幫助企業遵守數據隱私法規，提供工具以管理用戶同意和偏好，並自動化合規流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes是一個同意管理解決方案，幫助網站收集和管理cookie同意，允許用戶選擇接受或拒絕不同類型的cookie。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是管理用戶同意的工具，提供自定義功能、實時報告及支持多種隱私法規，幫助企業有效收集與管理數據同意。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 提供一套用戶友好的SaaS解決方案，幫助自動收集、儲存及分發符合CAN-SPAM和TCPA法規的電子郵件及簡訊抑制名單。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy幫助企業確保網站符合GDPR、CCPA和LGPD法規，提供簡便的cookie同意與橫幅管理解決方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti應用程式提供數據安全、隱私管理和合規性工具，幫助組織保護敏感信息並遵循數據隱私法規。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1是一款幫助用戶管理個人數據和隱私的應用，提供強大的數據保護功能，確保敏感信息的安全，並提升用戶對數據的可視性。
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie信息是一個用於管理網站和應用程序的用戶同意的工具，確保遵循隱私法規並增強數據透明度。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics是一款同意管理平台，幫助企業遵守全球隱私法規，管理用戶同意，並提升用戶信任。
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot是一個Cookie管理平台，幫助企業遵守GDPR和其他數據隱私法規，提供自動掃描、同意管理及多語言支援功能。
iubenda
iubenda.com
iubenda是一個法律合規軟體，幫助企業遵守隱私法律，生成合規文檔並管理用戶同意。支持多語言與平台整合。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一個全方位解決方案，協助您遵守GDPR和CCPA法規，具備自動化的隱私政策和Cookie政策，簡化個人數據管理。
Dataships
dataships.io
DataShips是一款數據隱私軟件，幫助電子商務企業管理GDPR和CCPA合規性，並優化同意收集以提高營銷效率。
Seers
seersco.com
Seers是全球領先的隱私與同意管理平台，提供合規解決方案，幫助企業遵守數據隱私法規，如GDPR和CCPA。
Ketch
ketch.com
Ketch是一個數據隱私管理平台，幫助企業自動化和簡化數據請求處理，確保合規並增強客戶信任。
Axeptio
axept.io
Axeptio是一個同意管理平台，幫助組織有效管理用戶同意，遵守數據隱私法規，如GDPR，並改善用戶體驗。
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