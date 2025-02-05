雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端檔案安全軟體旨在保護儲存在基於雲端的 (SaaS) 應用程式中的資訊。這些工具與雲端儲存和文件共享平台集成，使公司能夠識別和標記包含敏感或特權資訊的文件。一旦貼上標籤，公司就可以控制對這些文件的存取、追蹤其共享歷史記錄並防止未經授權的存取。 透過實施雲端存取控制和儲存策略，這些工具增強了資料安全性。公司使用它們來實施安全協議、監控存取並保護雲端應用程式內和透過雲端應用程式傳輸的資訊。管理員可以管理治理、設定權限並監督應用程式中的使用者活動。此外，許多雲端安全產品還提供加密和資料遺失防護功能，以進一步保護儲存在雲端中的文件和資料。
提議新的應用程式
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需單擊即可加密敏感訊息，無需離開現有工作流程，因為 Virtru 直接整合到您每天使用的應用程式中。
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud 是市場領先的 SaaS 管理平台，使 IT 團隊能夠消除高達 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 環境中自動執行入職、離職和生命週期中期變更、SaaS 應用程式存取和權利以及安全策略。透過簡化和自動化關鍵工作（例如使用者生命週期流程和日常營運），BetterCloud 的數千名客戶享受更高的營運效率和員工生產力。 BetterCloud 擁有 10 多年開創 SaaS 營運運動的經驗，現在為全球最大的 SaaSOps 專家社群提供服務。 As host of Altitude, the industry's leading SaaSOps event, and publisher of the annual State of SaaSOps Report, the category's definitive market research, BetterCloud is recognized by customers (G2) and leading analyst firms (Gartner and Forrester) as the market leader in SaaS營運管理. 對於管理多 SaaS 環境的 IT 團隊，BetterCloud 可自動執行入職、離職和生命週期中期變更、SaaS 應用程式存取和權利以及安全性策略。 與需要手動幹預和自訂腳本的身份和存取管理解決方案或產生需要手動工作的票證的IT 服務台解決方案不同，BetterCloud 精細、強大的自動化和無限的可自訂工作流程可補充您的IAM 和協助台自動化，從而透過減少78% 的 SaaS 管理工作。 如果您的IT 團隊正在編寫腳本或手動管理任何加入、離開或在組織內部移動的人員對應用程式、文件、資料夾和群組的訪問，那麼您就需要投入大量的人才和資源來解決BetterCloud 可以自動化的問題。 BetterCloud 總部位於紐約市，在喬治亞州亞特蘭大設有產品和工程辦公室，並在美國各地設有創新中心和遠端人才。貝恩資本和Accel。
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一個基於雲端的存取管理平台，可保護任何使用者和裝置從任何地方存取所有應用程式。它的設計易於使用和部署，同時提供身分保護和端點可見性。 Duo 透過強大的無密碼身份驗證和業界領先的多重身份驗證 (MFA) 來驗證使用者身份。結合對使用者裝置的深入洞察，Duo 為您提供策略和控制，以根據端點或使用者風險限制存取。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一種基於風險的一體化漏洞管理解決方案，可量化網路風險。它為組織提供了對其風險狀況前所未有的洞察，並提供了降低風險的可行步驟。它還為網路安全和 IT 團隊提供了一個共享協作平台，並能夠快速調整和自動化無程式碼工作流程，透過自動修復和與 ServiceNow 等 ITSM 解決方案整合來應對威脅。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大的控制功能，因此您可以確保正確的員工存取正確的檔案。 -Tresorit 是在嚴格監管的行業中運營的任何企業的理想補充解決方案，該行業必須遵守嚴格的標準。 Tresorit 可以與 Microsoft 的解決方案一起部署，以支援 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合規性。我們的用戶端對端加密技術可確保您最敏感的文件始終受到保護。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基於雲端的本地和混合資料備份和復原服務的領先供應商，其使命是使資料管理更簡單、更輕鬆、更愉快，提供對所有資料的即時存取- 無論資料儲存在何處，都可以透過單一控制進行即時存取中心。 它幫助全球數千家企業（由國防和政府使用）保護其最有價值的資產之一：數據。它幫助企業遵守 GDPR – 符合最高標準（ISO27001 和 9001 認證），以確保資料的完整性和安全性。 小型企業需要經濟實惠、安全、強大、易於管理的備份和復原解決方案： * 50% 無法承受任何數量的資料遺失 * 大約 80% 的人會因為無法取得資料而遭遇停機 Redstor 的MSP 備份和復原解決方案是多租戶且專為雲端而建置的，可讓您滿足每個使用者的期望，即無論何時需要（本地和雲端）即時存取所需的資料、檔案和操作系統。
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 讓您輕鬆地與任何裝置上的任何人交換加密檔案和資訊。讓我們解決安全文件交換的難題。 SendSafely 與許多流行的第三方系統集成，為您的用戶已經了解和喜愛的平台添加端到端加密。我們讓您可以透過向當前工作流程無縫添加加密來擴展現有應用程式和基礎架構的功能。
CloudFuze
cloudfuze.com
掌控您的所有內容，無論其儲存在何處。 將檔案從一個雲端順利傳輸到另一個雲端。無論您需要將一些檔案從一個雲端儲存供應商傳輸到另一個雲端儲存供應商，還是想要完全切換到新的雲，CloudFuze 都能快速且安全地為您完成。 CloudFuze 是雲端文件傳輸和管理領域的全球領導者。其強大且注重安全的遷移引擎 CloudFuze X-Change 允許個人和企業在 Google Drive、OneDrive、Dropbox 以及其他 40 個消費者和企業連接器之間遷移資料。其智慧雲端管理平台CloudFuze Connect可讓任何人連接、搜尋和分享分佈在多個雲端中的檔案。 CloudFuze 主要特點： • 企業級基礎設施 • 雲端原生架構 • 統一的API平台 • AI 支援的完整內容搜索 • 安全的文件共享 • 訊息傳遞應用程式集成 • 強大的管理控制