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最受歡迎 最近新增 雲端資料安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端資料安全軟體用於保護儲存在雲端服務或基於雲端的應用程式中的資訊。這些工具透過執行與雲端存取控制和儲存相關的策略來增強資料安全性。組織使用它們來實施安全措施、監控存取並保護雲端應用程式內及其傳輸過程中的資料。管理員可以監督治理、設定權限並追蹤應用程式的存取方式。此外，許多雲端安全解決方案還提供加密和資料遺失防護功能，為儲存在雲端中的文件和資料提供額外的保護。