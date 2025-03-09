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商業計劃軟體旨在幫助創建、管理和共享新企業或投資的商業計劃。該軟體可協助使用者確定開展新業務或開展重大專案所需的目標、策略和財務要求。它還概述了與新公司或專案相關的機會和風險。企業家，特別是那些尋求外部投資的企業家，主要使用商業計劃軟體。此外，希望為新專案獲得資金的員工也可以利用它。 區分業務計劃軟體和策略規劃軟體非常重要。策略規劃軟體用於持續的策略運營，並在業務計劃成功實施後發揮作用。商業計劃軟體通常與會計軟體整合以產生財務報表，並與文件產生軟體整合以建立投資者文件。
提議新的應用程式
LivePlan
liveplan.com
LivePlan 是一款雲端業務計劃軟件，幫助小型企業和初創公司簡化商業計劃、預算、預測及績效追蹤。
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy是一款創新業務計劃軟體，幫助企業家和初創企業發展點子、驗證商業概念並制定計劃，簡單易用，並提供可編輯的模板和指南。
Vizologi
vizologi.com
Vizologi是一款基於AI的工具，幫助用戶自動生成商業計劃，提供市場研究和競爭分析，便於業務發展和策略規劃。
Modeliks
modeliks.com
Modeliks 是一款商業規劃軟體，可協助新創公司和中小企業建立宣傳資料、商業或財務計劃以及投資者報告。單獨或與團隊合作制定計劃，並與投資者和外部利害關係人分享。引導式業務規劃軟體，無需任何經驗。
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics是一款業務計劃軟件，利用AI簡化計劃撰寫、財務預測及團隊協作，適合創業者和小型企業使用。
Bizplan
bizplan.com
Bizplan是一款業務計劃軟件，幫助用戶創建、管理和籌集資金，提供指導、模板和自動化財務預測工具。
Cuttles
cuttles.io
夢想家和企業家如何提出想法並建立新創公司來創建您的融資演講稿。寫下你的商業計劃。做好你的財務。規劃你的路線圖。接受創業培訓並向任何人展示一切。創業比以往任何時候都更簡單、更快捷、更有影響力。
Maus
maus.com
策略規劃和執行可倍增業務價值。 Maus 是一個用於策略、財務和退出規劃的一體化平台，可將偉大的想法轉化為行動。在一個易於使用的平台中，您可以規劃、實施、衡量和發展您的業務。僅僅制定一個計劃是不夠的。透過 Maus，您可以將策略轉變為成功路線圖，同時與您的財務和業務價值目標保持一致
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