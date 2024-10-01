書籤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

GoLinks

golinks.io

如今，該公司使用超過 137 個應用程式。員工平均每週會浪費 19% 的工作時間來搜尋資訊。儘管努力組織資源，但仍然沒有解決快速查找和共享資訊的挑戰 - 到目前為止！ GoLinks 透過將任何 URL 轉換為簡短易記的 .現在，您可以透過我們平台內建的生成人工智慧支援的對話式搜索，即時存取每個問題的人工智慧答案資訊。現在，您可以使用 AI 顯示公司訊息，只需在我們的儀表板或 Slack 中輸入任何問題，即可立即獲得推薦的資源和 AI 答案。 GoLinks 將團隊更直觀地連接到他們日常存取的應用程式和資訊。淘汰長 URL，並在瀏覽器、應用程式、視覺和對話中透過令人難忘的關鍵字分享知識。上下文...