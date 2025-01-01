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汽車維修軟體包含幫助汽車技術人員完成汽車維修流程和管理任務的工具。服務企業（例如車身修理廠、檢查中心和碰撞維修設施）使用這些解決方案來管理車輛資料庫並追蹤關鍵信息，包括維修歷史記錄、維護計劃、工作估算、診斷、維修繪圖和零件訂購。經理可以利用某些功能來簡化團隊內的溝通和組織。此外，許多汽車維修系統與計費、會計和庫存管理軟體整合。一些解決方案還允許駕駛員估算個人汽車維修成本並接收當地機械師的報價。
提議新的應用程式
ALLDATA
alldata.com
Alldata應用程序提供汽車維修和診斷資訊，幫助專業人員管理維護流程及提升服務質量。
Fullbay
fullbay.com
Fullbay是一款雲端重型商店管理軟體，幫助企業管理維護、零件庫存和預防性維護，支持即時存取服務歷史與報告。
PartsTech
partstech.com
PartsTech是一個汽車零件管理平台，幫助維修店快速找到零件，提供實時庫存和批發價格，簡化訂購過程。
TruVideo
truvideo.com
TruVideo是一款視頻通信應用，幫助汽車經銷商與客戶互動，通過視頻展示車輛特點，提升銷售流程和客戶參與度。
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware是一款專為汽車維修行業設計的管理系統，簡化操作並增強客戶服務，提供報價、維修批准和庫存管理等功能。
Orderry
orderry.com
Orderry 是一款綜合管理軟體，幫助自動化業務運營，包括工作處理、銷售、庫存管理和財務等功能，適用於移動端。
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro 是一款汽車服務管理工具，可自動化工作流程，讓用戶簡單管理汽車服務業務並分析公司和員工績效。
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap是一款基於雲端的汽車維修軟體，旨在提升維修店的日常運營效率，支持多功能管理、數字檢查及即時報告等功能。
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie 是一個汽車維修店的行銷、CRM 和線上排程平台，其主要產品為 100% 免費的線上排程工具。
WebbRes
webbres.com
WebbRes 是一套整合銷售、租賃及服務操作的軟體系統，簡化流程，提供經營洞察，提升客戶體驗。
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