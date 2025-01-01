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音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式

音訊編輯軟體使用戶能夠創建和修改音訊檔案。音訊編輯器和工程師利用這些工具來混合或刪除音訊部分、調整特定區域以及開發新的音訊組件。 這些程式通常包含以多種方式改變音訊檔案聲音的效果。它們通常支援多種檔案格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音訊編輯軟體被音樂、電影和電視製作中的音訊工程師、音樂製作人、混音器、編輯和聲音設計師廣泛使用。它通常與視訊編輯軟體一起使用，並與視訊製作團隊協作。

提議新的應用程式


Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify是一款文本到語音的應用程式，可以將各類書面內容轉換為音頻，適合需要隨時隨地收聽的人士使用。

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm 是一個在線平台，用於錄製高質量播客和視頻，具備遠程協作、AI輔助編輯和雲儲存功能，適合各類用戶使用。

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

配樂是一個在線音樂和播客錄製平台，支持實時協作、音頻編輯和多种音乐风格創作，並提供雲端存儲。

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。

Descript

Descript

descript.com

Descript是一款簡單易用的視頻編輯工具，使用AI技術，支持文字編輯、轉錄和實時協作，適合各類內容創建者。

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle是一款AI驅動的音頻和視頻創作平台，幫助播客製作者錄製、編輯和分發高質量的播客。

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai是一款音頻分離服務，能迅速準確地提取人聲和樂器，保持高品質，適合音樂製作和音頻修復。

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation是一個在線數字音頻工作站，使用戶能夠錄製、編輯音頻並合作創作音樂，提供超過20,000個樣本和循環。

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse是一個AI驅動的平台，提供多語言的視頻配音和字幕功能，旨在幫助內容創作者克服語言障礙。

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr是一個網頁應用程式，使播客主機與來賓能夠輕鬆錄製高質量的音頻和視頻，並提供編輯和分析工具。

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip是一款免費的在線工具，能夠分離或去除歌曲中的人聲，適合卡拉OK、伴奏或混音使用。

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast是一款AI語音生成器，能將文本轉換為自然語音，適用於故事講述、教育和多媒體項目，支持多種語言和自定義選項。

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton是一款數字音頻工作站，用於音樂製作和現場表演，提供多種創作工具和MIDI音頻支持。

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic是一款自動音頻後製服務，使用信號處理和機器學習技術來增強音頻質量，適合簡化錄音編輯過程。

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool是一個雲端音樂製作平台，提供全面的編輯工具和數字樂器，讓用戶在線創作和分享音樂。

LANDR

LANDR

landr.com

蘭德（Landr）是一個音樂平台，提供掌握、發行、創作工具和免版稅樣本，支持音樂家的全方位創作與發行需求。

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos是一款專業的音頻軟件，提供創建、編輯和增強音效的工具，支持聲音設計和音樂製作，並集成AI技術以提高效率。

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

SoundPiece 是一款音樂創作應用程式，使用者可指定情緒、風格及長度，快速生成版權免費的音樂，並可調整或創建多個變體。

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu是一個基於網頁的播客編輯工具，簡化錄製和編輯過程，幫助用戶輕鬆創建和發布播客。

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box 是一款 AI 驅動的文字轉語音應用，提供 700 多種語音和 140 多種語言選擇，支持自訂和管理文本及語音資源。

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync 應用語音克隆技術，幫助媒體公司以比手動製作快十倍的速度生成音頻內容，簡化播客和製作工作室的製作過程。

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio是一個音樂專案管理平台，集中管理創作過程，提高效率，促進協作，幫助用戶專注於創作高質量音樂。

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster是一個遠程錄製平台，提供高品質的音頻和視頻錄製，適用於播客及實時流媒體，支持多位參與者獨立錄音。

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume 是一款音樂生產工具，結合播放列表管理、消息傳送、檔案分享及雲端儲存，方便音樂人合作專案。

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Audiorista是一款工具，讓您可輕鬆創建自訂媒體應用程式，支持有聲書、播客、電子書等，以訂閱模式提供給用戶。

Avid

Avid

avid.com

Avid是一套工具，提供媒體製作、音頻混合和數字協作解決方案，支持創意專業人士提高工作效率和生產力。

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook 是一個一站式平台，幫助企業通過所有數位和傳統音頻渠道聯繫客戶。

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks是一個音頻和視頻創作平台，用於有效地管理和註釋音頻項目，方便團隊進行反饋及修訂。

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