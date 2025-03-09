API管理工具 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 管理工具使用戶能夠在安全的開發環境中監督、控制其應用程式介面 (API) 並從中獲利。這些工具可協助管理員監控其團隊發布的 API 的連線穩定性、流量、錯誤和安全性。 IT 部門在 API 生命週期的後製階段使用這些工具，並在 API 設計完成後從開發人員手中接手。至此，API的所有維護、監控和管理都發生在API管理平台內。雖然一些 API 市場解決方案包括用於管理 API 的工具，但這些工具主要專注於選擇外部 API 來增強產品，而不是管理 API 本身。
提議新的應用程式
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一個智慧整合平台 (iPaaS)，可連接應用程式並使業務流程自動化。該平台有一個內建的低程式碼視覺化整合設計器「ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。
Xano
xano.com
Xano是一個無代碼後端平台，允許用戶快速構建可擴展的應用程序後端，支持數據管理和第三方集成。
Moesif
moesif.com
透過強大的可觀察性和貨幣化平台追蹤和增加 API 使用。
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一種開源授權服務，可協助開發人員在其應用程式中實施和實施存取控制。 Warrant 是一個專用的集中式平台，用於處理使用者授權和存取控制，以便工程團隊可以專注於建立其核心產品。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份驗證和授權 - 洞察力和可觀察性：日誌、追蹤、指標、警報、分析、DORA 指標、業務洞察
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 整合平台，可將經銷商的 ERP 系統連接到任意數量的業務應用程序，包括電子商務平台、CRM、庫存、會計、物流和 3M 等市場。根據整合情況，它可以提供即時客戶資料、產品資料、庫存資料、訂單資料、財務資料等。它可以幫助經銷商節省數千小時的手動工作，創建更順暢的工作流程，並在準確數據的支援下做出更好的決策。我們很高興能夠幫助各行業的數百名經銷商。我們曾與 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成員）、Province Electrical（加拿大施耐德電氣經銷商）、C-Line Products、Bosch Hydro Connections、WG Henschen、Belmont Equipment & Technologies 和 Marysville 等公司合作。 - 幫助他們節省成本並提高業務洞察力。好了，說了這麼多，以下是您今天切換到集成平台將獲得的價值： • 無需手動同步 • 無需開發人員即可進行更新 • 安全可靠地自動執行數據傳輸 • 映射和修改數據直觀、可視化的儀表板• 建立在靈活的架構之上，可實現全面定製配置完所有內容後，DCKAP Integrator 將掌控整個整合流程並實現自動化。將成本高昂且耗時的手動操作流程委託給 DCKAP Integrator，以便您可以專注於為客戶創造非凡的體驗。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly 是一個基於雲端的平台，旨在幫助開發人員創建、管理和模擬模擬 API 以進行開發和測試。它提供了一系列與其他模擬工具不同的功能，例如用於資料生成的 AI 整合、用於追蹤變更的模擬差異以及用於自動添加端點的 Chrome 擴充功能。 Mockfly 的主要功能包括： * 直覺的介面：它具有使用者友善的介面，可輕鬆建立和管理模擬 API。 * 協作功能：您可以邀請團隊成員就 API 模擬專案進行協作，使其成為團隊環境的理想選擇。 *多個回應：它允許您為單一端點建立多個回應以模擬不同的場景。 * 自動文件：Mockfly 可以自動為您的 API 產生全面的文檔，節省時間和精力。 * 隨機資料產生：與 Faker.js 整合可讓您將隨機資料新增至 API 回應中，以進行更真實的測試。 *人工智慧支援的功能：人工智慧用於產生真實的模擬數據和自動端點描述，從而提高效率。 * 即時協作：團隊可以透過模擬 API 專案的即時更新進行高效協作。 * Mockfly 也提供免費版本，每天限制 500 個請求，讓用戶可以探索其功能，而無需付費方案。
ModelsLab
modelslab.com
為讓人工智慧更容易使用奠定基礎。 Models Lab 是一套 API，可讓企業輕鬆建立視覺內容。我們的 API 易於使用並與各種應用程式集成，使各種規模的企業都可以利用我們的服務。
Pellerex
pellerex.com
由獨立和託管基礎、API 和即時服務組成的生態系統，可協助您快速建立和轉換軟體。我們的基礎將使您的上市時間縮短數月，而我們的 API 將幫助您專注於您的產品，而不是周圍的基礎設施。 Pellerex 是一個 Cloudnative 登陸區。它在 UI、API、DevOps、容器和基礎架構層的全堆疊環境中為您提供所有基本軟體功能，包括身分、支付、訊息和市場。企業版部署在您的基礎架構上，讓您可以存取程式碼和您這邊的整個堆疊。 Hub 版本由我們管理，使您能夠以服務的形式存取多租戶環境中的所有基本服務，而您只需在其上部署應用程式和 API，其餘部分由我們管理。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家領先的資料供應商，在主要搜尋和電子商務網站上擁有 10 個 API。大多數資料來源價格昂貴且範圍有限，因此很難識別真正有助於業務成長的見解。我們為希望成為業界最聰明的組織提供可靠、穩健、即時的數據。我們提供經濟實惠且靈活的可擴展定價模型，因此您可以在需要時根據需要購買盡可能少或任意多的數據。其他提供者透過昂貴的平台過濾數據，為您提供部分結果的圖片 - 這與您的競爭對手看到的圖片相同。我們提供與您現有的數據生態系統整合的大量、精細的數據，以便您可以自訂分析並找到獨特的見解。透過 Traject Data，您可以存取和控制更多數據，以快速輕鬆地識別見解並做出更明智的業務決策，幫助您的業務發展。
Apitally
apitally.io
Apitally 為 REST API 監控提供了一個簡單的 SaaS 解決方案，重點在於資料隱私和經濟性。使用 Python 或 Node.js 對新專案和現有專案進行設定和使用非常容易，並且從不收集敏感資料。 API 流量監控和分析：使用我們簡單的儀表板追蹤 API 請求、錯誤、回應時間等。深入了解每個端點的使用情況和效能。按 API 使用者進行篩選以了解不同的使用模式。 API 正常運作時間監控和警報：監控 API 正常運作時間和可用性。如果出現問題，請立即收到警報。支援的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST Framework、Express、NestJS、Fastify、Koa 為什麼選擇 Apitally？關注資料隱私。不收集敏感資料。易於與新的和現有的 API 專案整合。對性能沒有影響。無需更改基礎設施。請求數量沒有限制。提供免費方案。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 轉變技術團隊的 API 管理。我們的平台提供即時監控、錯誤追蹤和效能洞察，確保您的 API 完美運行，並且您的出站 API 整合不會因重大變更而影響您的業務。幫助您的支援團隊調查客戶投訴，並幫助您的工程團隊更了解他們的系統以及他們所依賴的系統。
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式將視訊串流情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。
Hyphen API
hyphenapi.com
連字符API提供一組即用的API，方便開發者和企業進行集成、自動化和數據交換，提升操作效率和生產力。
RSS API
rssapi.net
RSS API 提供一個結構化接口，方便開發人員解析和管理RSS、ATOM和JSON提要，並透過Webhooks接收新項目。
Userparser
userparser.com
Userparser 是使用者代理解析器和 IP 位址尋找 API，可將使用者代理程式和 IP 位址轉換為詳細的分析資料。使用者代理解析器和 IP 查找 API 是兩個可用來協助識別使用者位置的工具。使用者代理解析器透過查看使用者瀏覽器發送的 HTTP 標頭中包含的資訊來運作。此資訊包括使用者的作業系統、瀏覽器類型和其他詳細資訊。 IP 查找 API 使用 IP 位址資料庫根據 IP 位址對使用者進行地理定位。使用者代理解析器和 IP 查找 API 都可用於近似使用者位置和裝置偵測，但它們具有不同的優點和缺點。使用者代理解析器對於透過行動電話存取網路的使用者來說更加準確，因為這些裝置通常會在其 HTTP 標頭中發送更詳細的資訊。 IP 尋找 API 對於行動和桌上型電腦或筆記型電腦使用者來說都更加準確，因為他們的 Web 瀏覽器傾向於在 HTTP 標頭中發送更多或更少的詳細資訊。您可以使用 Userparser 在單一 API 呼叫中執行解析的使用者代理程式和 IP 位址查找。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一個AI驅動的iPaaS平台，將不同應用與服務間的數據集成自動化，簡化業務流程，支持彈性部署和高級自動化功能。
Apigee
google.com
Apigee是一個API管理平台，提供設計、部署、安全、和分析工具，以有效管理和擴展API。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款應用監控工具，支持以代碼管理監控設置，對API及應用績效進行模擬和分析，並提供警報功能。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一個基於微服務的雲端集成平台，幫助企業連接各種雲端和本地應用，簡化數據整合與流程。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它確實有效。將您的 HTML <form> 轉換為功能齊全的內容 取得電子郵件通知、上傳檔案、與其他應用程式整合。 3 分鐘即可完成設定並免費使用。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 透過強大的整合和企業低程式碼應用程式開發解決方案來實現業務轉型。我們是唯一整合並簡化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的供應商，以放大本地、基於雲端和 SaaS 系統的價值並加速數位化進程。全球數以千計的組織依靠 Jitterbit 深厚的專業知識、屢獲殊榮的技術和廣泛的合作夥伴網絡來幫助他們節省時間和金錢、消除摩擦並降低風險，而不影響用戶體驗。與 Jitterbit 合作，企業可以實現營運轉型並面向未來，同時創造更快樂、更有效率的員工。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一款免費的測試數據生成器，支持生成CSV、JSON、SQL和Excel數據集，方便開發和測試用。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一個集成平台，允許用戶通過低碼接口連接雲數據源、SaaS應用和本地軟件，從而簡化工作流程.
Stellate
stellate.co
擴充、檢查和保護您的 GraphQL API。在邊緣快取您的查詢，深入了解其使用情況並保護其免受惡意查詢的影響。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Workato
workato.com
Workato是一個無需編碼的集成與自動化平台，幫助企業連接應用程序並自動化工作流程，提高效率，支持安全治理。
MovingLake
movinglake.com
預設情況下，資料和後端連接器本身是事件驅動且即時的。 MovingLake是最先進的API連線平台。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
Zuplo
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Zuplo 從第一天起就幫助您提供出色的 API。新創公司和大型企業使用我們部署在邊緣的無伺服器 API 網關，透過令人驚嘆的 DX 提供 API 驗證、速率限制和開發人員文件。您可以從 zuplo.com 免費開始，並在幾分鐘內發布 API。
Singular
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當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取和重新參與。 - 透過一流的詐欺預防措施阻止更多詐欺：將廣告預算集中在真實用戶身上，並透過更多檢測方法和預先歸因詐欺拒絕來避免誤報。 - 監控單一託管管道以獲取可供分析的行銷資料：將歸因、廣告支出、創意、出價和廣告貨幣化資料直接載入到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 與全球一些最大的行動應用程式發行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
Treblle
treblle.com
將 API 可觀察性提升到一個新的水平。超級容易整合和培訓開發人員。讓您能夠查看 API 發生的一切的功能！主要功能包括：即時API監控、自動產生文件、請求共享、一鍵測試、強大的過濾和分析、錯誤追蹤等。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。