API管理工具 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Singular

singular.net

當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取和重新參與。 - 透過一流的詐欺預防措施阻止更多詐欺：將廣告預算集中在真實用戶身上，並透過更多檢測方法和預先歸因詐欺拒絕來避免誤報。 - 監控單一託管管道以獲取可供分析的行銷資料：將歸因、廣告支出、創意、出價和廣告貨幣化資料直接載入到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 與全球一些最大的行動應用程式發行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。