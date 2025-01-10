API管理工具 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

Xano

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可擴展的無程式碼後端。 Xano 是使用無程式碼為您的應用程式建立可擴展後端的最快方法。 每個 Xano 帳戶都配有可擴展的伺服器、靈活的資料庫和無代碼 API 建構器，可轉換、過濾和整合來自任何地方的資料。世界各地有成千上萬的人使用 Xano 為從消費者應用程式到企業工作流程的一切提供支援。使用 Xano 使任何應用程式可擴展、安全且相容！為什麼要使用Xano？ * 可擴展以無憂地支援數百萬用戶。 * 經審計的合規基礎設施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全資料即將推出！ * 能夠從多個伺服器位置中進行選擇。 * 將資料儲存在功能強大的 PostgreSQL 資料庫上，無記錄限制。 * 使用無程式碼輕鬆建立具有簡單到複雜業務邏輯的 API。 * 整合並連接到任何平台或前端。 * 透過 250 多個教學影片、強大的文件和充滿活力的社區，在 Xano 的安全基礎設施上放心啟動。 Xano適合誰？ * 公民開發者：使用無程式碼進行無限制建置的建構者* 產品所有者：快速驗證想法並部署應用程序，無需工程師* 數位行銷人員：整合系統並自動化客戶接觸點* 學生：透過建立無程式碼的MVP 來學習後端開發概念* 傳統開發人員：在不犧牲品質或規模的情況下更快地部署應用程式* 開發機構：透過更好的交接讓客戶更輕鬆地工作* 團隊：在整個開發生命週期中即時協作* 企業組織：無需任何開銷即可構建可擴展、安全的軟體人們轉向Xano當他們想要時... * 一個後端為多個前端提供支援* 構建無限制：我們是唯一圖靈完備的無程式碼API 建構器* 無記錄限制：靈活的儲存選項* 無程式碼ETL：Xano 作為路由器連接許多不同的資料來源。 * 快速建立 API：輕鬆建立記錄的 API 並連接到外部 API * 規模：Xano 建立在一流的可擴展基礎架構之上