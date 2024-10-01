ALM 軟體套件 - 最受歡迎的應用程式 - 模里西斯

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應用程式生命週期管理 (ALM) 軟體套件促進軟體應用程式從最初構思到最終交付的開發。這些套件創建了一個協作生態系統，用戶可以在其中共同工作並完成創建或增強軟體的任務。 ALM 套件建立了設計、測試、部署和管理軟體應用程式的流程，為開發、品質測試、需求管理和專案管理提供整合功能。不同部門可以在整個軟體創建過程中使用 ALM 套件：開發人員在創建階段使用 ALM 套件，產品經理或品質保證主管則在部署後進行監控。 ALM 套件適用於各種軟體項目，並在整個開發生命週期中為擔任各種角色的員工提供支援。它們通常與專案管理工具整合或共享功能，並且可能包含或連接設計和開發軟體，例如整合開發環境 (IDE) 或原型設計工具。
提議新的應用程式
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款應用程式打包工具，可讓您在瀏覽器中發現（建立安裝文件）、打包和測試應用程序，無論 VPN 或特定技能如何。該工具將您的工作流程與打包環境以及適用於 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集整合。您只需單擊一個按鈕即可編輯、部署和重新打包它們。我們的解決方案允許您同時使用多個應用程序，並使用一個打包工作區，無需數千個設置，也無需用戶友好的介面。 Apptimized 提供對乾淨虛擬機器的訪問，您可以在其中跨不同作業系統打包和測試應用程式包，並確保其符合您的軟體環境。包括來自應用程式打包專家的免費 24/5 支援聊天。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
PubNub
pubnub.com
軟體開發團隊將 PubNub 作為現代應用程式堆疊的一部分，以支援任何規模的使用者之間需要即時通訊和協作的功能。 PubNub 可以輕鬆建立聊天應用程式、數位白板、具有即時更新的即時儀表板、具有即時位置覆蓋的地圖以及許多其他依賴即時更新和即時通訊的功能等體驗。是什麼讓我們與眾不同？ ~可擴展性~ PubNub 是業界最具可擴展性的平台，允許快速並發使用，而不會造成經濟損失。由於我們允許無限數量的並髮用戶，因此您永遠不必擔心因增長而導致成本呈指數級增長。 * 每月處理超過 8 億個活躍設備和超過 3 兆次 API 呼叫。 * 創下超過 1050 萬用戶的最大線上並發活動記錄 * 一位互聯健身客戶...
Ably
ably.com
Ably 解決了即時工程中最複雜和要求最高的方面，使開發人員可以輕鬆支援和擴展即時應用程序，例如聊天、多人遊戲、即時 GPS 位置更新、物聯網設備控制等。為此，我們提供雲端基礎設施和 API，幫助開發人員在設備之間即時傳輸資料。 Ably 的 API 透過標準化程式介面公開整個 Ably 基礎設施，並包括可擴展的 Pub/Sub 通道。我們的 API 包括內建的使用者狀態和訊息歷史記錄，以及透過 WebSockets、MQTT 和 SSE 等開放協定進行串流傳輸。此外，我們的 API 將資料推送到 Ably 網路外部的雲端或環境，以便您可以觸發現有的業務邏輯和事件，並使用 APNS 和 GCM...