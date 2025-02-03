人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何為網路創作內容的人的智慧助理。它是一款人工智慧驅動的工具，這意味著它使用人工智慧來幫助您寫得更好，並在Google等搜尋引擎上排名更高。 將其視為精明的指南，了解互聯網喜歡什麼並幫助您創建它。 NeuronWriter 的核心目的是讓您的寫作過程更輕鬆、更有效。它透過根據當前 SEO（搜尋引擎優化）中流行和有效的內容提供建議和改進來做到這一點。 SEO 就是讓您的內容對搜尋引擎更加可見和有吸引力，因此當人們搜尋與您的內容相關的內容時，他們會先找到您。 NeuronWriter 不只是另一個寫作工具；它充滿了使其脫穎而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 內容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 來幫助您寫作。如果您陷入困境或不確定如何開始，NeuronWriter 會建議主題，甚至為您編寫片段。這就像有一個總是充滿想法的腦力激盪夥伴。 * SEO 和 NLP 整合：SEO 可能很複雜，但 NeuronWriter 簡化了它。它使用稱為 NLP（自然語言處理）的技術來了解您的內容的內容以及如何針對搜尋引擎進行改進。這就像教你的內容使用谷歌的語言，讓人們更容易找到。 * 內容分析工具：NeuronWriter 不僅可以幫助您寫作，還可以幫助您寫作。它可以幫助你寫得更好。它會分析您的內容並根據 SEO 友好程度對其進行評分。它還會查看搜尋引擎結果頁面 (SERP) 上的排名，並為您提供有關如何將內容與表現最佳的文章保持一致的見解。 * WordPress 整合：如果您的網站使用 WordPress，NeuronWriter 非常適合。這就像您部落格的儀表板上有一個有用的助手。 * 關鍵字研究與分析：NeuronWriter 分析與您的內容主題相關的關鍵字。這就像在一個大池塘裡釣魚——你需要知道你正在尋找什麼類型的魚（或關鍵字），以及它們可能在哪裡。 * 競爭對手分析：該工具檢查哪些內容已經在搜尋引擎上的這些關鍵字中排名靠前。這類似於了解餐廳中哪些食譜受歡迎，這樣您就可以製作出與它們競爭的菜餚。 * 使用者意圖分析：它試圖了解使用者在搜尋引擎中輸入查詢時可能尋找的內容。這就像廚師了解顧客想要速食還是正餐一樣。 * 內容 SEO 評分：創建內容後，NeuronWriter 根據 SEO 優化程度對其進行評分。可以將其視為美食評論家對菜餚進行評分。
WriterZen
writerzen.net
WriterZen 是一款 SEO 內容工作流程軟體，可簡化從關鍵字研究到內容寫作的整個過程。它是為所有 SEO 級別的用戶設計的。 該工具包括多種功能，例如用於尋找引人入勝的內容創意和新主題的主題發現工具、用於為內容策略查找正確關鍵字的關鍵字瀏覽器、用於研究、建立和建立文章的內容創作者、用於搜尋、建立和建構文章的內容創建器、用於尋找內容策略的關鍵字瀏覽器。 由 OpenAI 的 GPT3 技術提供支援的助手，以及抄襲檢查器，以確保內容的原創性和獨特性。此外，WriterZen 還提供資源，例如向行業專家學習SEO 最佳實踐的學院、包含有關如何使用該工具的新聞、採訪和技巧的部落格、案例研究、知識庫以及有關如何最好地利用該工具的網絡研討會。 借助這些功能和資源，WriterZen 使用戶能夠簡化從創建到轉換的內容生命週期，並建立領域專業知識，從而推動其網站的自然流量。 它也出現在各種網站上，例如 Mashable、Entrepreneur、VentureBeat、PC、PCWorld、Flipboard 和 Engadget。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
AISEO
aiseo.ai
透過不可偵測的 AI 內容提升您的 Google 排名！ 增強您的主題權威，提高您的 E-E-A-T 分數，完善頁面和技術 SEO，並利用人工智慧生成的內容（與人類撰寫的文章沒有區別）主導您的利基市場。潛入下面。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個SaaS（軟體即服務）平台，使用先進的OpenAI人工智慧技術GPT4產生各種文字內容，例如33種語言的文章、部落格、廣告、媒體等。使用者還可以透過 OpenAI DALL-E AI 解決方案描述影像來產生 AI 影像。 使用者可以在AIWriter中輸入提示或主題，平台將使用GPT4技術根據該輸入產生完整的文字。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CRM 功能。 該工具提供豐富銷售線索、尋找工作變動以及根據關鍵字和其他標準對銷售線索進行評分等功能。 。 憑藉其多功能性和一系列功能，Clay 使用戶能夠優化他們的外撥活動並簡化他們的潛在客戶生成流程。
Monica
monica.im
Monica 是 ChatGPT APl 支援的 Chrome 擴展，旨在成為您輕鬆聊天和文案寫作的個人人工智慧助理。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可開始與她聊天。或讓 Monica 幫助您撰寫文字並將其插入任何網頁。從 80 多個範本中進行選擇，快速產生行銷文案。在網頁中選擇一段文字，讓 Monica 為您解釋、翻譯、改寫。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智慧寫作和 SEO 工具，可協助完成與內容創建相關的各種任務。它可以免費使用，不需要任何編碼知識。 AI寫作工具包括AI內容生成器、簡介生成器、大綱生成器、釋義工具、段落重寫器、博客標題生成器、描述生成器、人們也問、產品描述生成器、口號生成器、摘要生成器、價值主張生成器和句子重寫機。 每個工具都是針對不同類型的內容量身定制的，可用於快速輕鬆地創建獨特的、引人入勝的內容。此外，Frase 還提供一系列資源，包括即時產品演練、部落格、速成課程和幫助中心。 透過 Frase，內容創作比以往更快、更輕鬆、更有效率。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
Outwrite
outwrite.com
使用 Chrome 版 Outwrite 成為更好的作家。我們的瀏覽器擴充功能不僅僅是一個語法檢查器 - 它有助於將您的想法變成強大的句子。 無論您在哪裡線上寫作，它都可以使用，包括 Gmail、Outlook、Google Docs、LinkedIn 和 WordPress。 您可以使用 Outwrite 重寫句子、修復語法錯誤、提高詞彙量、偵測被動語態（等等）。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都建立在隨機分散的數據和意見上。 Fibery可幫助您分析用戶反饋或市場信號並確定最佳見解，以便您知道接下來要做什麼。 💡在Fibery.io上免費進行14天的免費試用。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的個人人工智慧寫作助手 Ava 是一款創新人工智慧寫作助手，旨在徹底改變您創建內容的方式。 Ava 擁有豐富的知識庫，包括莎士比亞和 10% 的互聯網，可幫助您在短短幾秒鐘內產生高品質的文章、部落格、廣告、電子郵件、社交媒體貼文等。使用這款直覺的工具告別寫作障礙，將您的寫作提升到新的高度。 透過簡化從構思到執行的整個寫作過程，Ava 使您能夠在更短的時間內完成更多工作，同時提高工作效率。透過 AIDA 框架、用於廣告創建的 BAB 框架和個人化冷電子郵件等用例特定模板，Ava 讓行銷人員和內容創作者等可以輕鬆高效地製作真正能引起受眾共鳴的引人入勝的材料。 無論您是在策劃引人注目的行銷活動還是集思廣益地討論新鮮的文章創意，讓 Ava 成為您的首選合作夥伴，幫助您釋放創意潛力。立即註冊，體驗無與倫比的內容創作效率，再也不用盯著空白頁面了！
Good AI
the-good-ai.com
Good AI是一款先進的人工智慧寫作助手，幫助您快速寫出高品質的論文。它提供免費的人工智慧論文寫作器、人工智慧論文大綱和其他寫作工具來提升您的技能。 The Good AI 受到超過 200 萬作家的信賴，旨在透過易於使用的介面讓高級人工智慧變得可用。 Good AI 論文作者由先進的神經網路 AI 模型提供支持，該模型已經過數百萬篇高品質論文和文章的訓練。這使得它能夠在幾秒鐘內產生關於任何主題的獨特、相關且準確的內容。 要使用它，您只需輸入主題，選擇論文類型、字數以及是否包含參考文獻。然後人工智慧將為您產生一篇完整的論文。如果你想自訂或添加更多內容，你可以使用自動完成功能告訴人工智慧還需要寫多少字。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內產生 2,500 字的論文 * 論文結構良好，資訊準確 * 允許自訂自動完成功能 * 節省從頭開始研究和寫作的時間
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Spinnerchief
spinnerchief.com
SpinnerChief 8桌面版預定於12月1日之前推出，提供本地化的AI文字處理解決方案、無限的AI文章處理和API介面呼叫。它能夠有效地批量處理大文件，結合最新的人工智慧系統，根據用戶描述進行內容生成和重寫。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Article Forge
articleforge.com
使用先進的人工智慧和深度學習，Article Forge 只需點擊一個按鈕即可撰寫完全獨特、切合主題的高品質文章。創作內容既昂貴又耗時，但事實並非如此。 Article Forge 誕生於五年的人工智慧研究，其深度學習模型經過數百萬篇文章的訓練，因此它幾乎可以聰明地撰寫任何主題。這使得我們的人工智慧只需點擊一個按鈕即可撰寫完整、獨特、自然流暢的文章，從而大大減少創建內容所需的時間和金錢。
ChibiAI
chibi.ai
最後。一款AI寫作工具，其實就是專注於寫作。 將 Chibi 視為您的創意寫作夥伴。他會整理你的想法，給你新的想法，並在寫作遇到障礙時推動你。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一種自然語言寫作工具，可協助創建滿足您所有需求的自訂內容。無論您是在撰寫部落格、廣告、論文還是短篇小說，Friday AI 都可以幫助您設計傳達訊息所需的書面資料。 Friday AI是下一代人工智慧寫作助手，可以在眨眼間產生數百個單字。人工智慧助理不僅僅是一個工具，它還是您工作過程中的助手，是您選擇正確單字和短語來優化內容的幫手。 使用者從 40 多個範本和 30 種書寫語氣中進行選擇，輸入一些關鍵字，BAM Friday AI 會在不到一秒的時間內產生原創的引人入勝的內容。無論您是撰寫長部落格、社群媒體貼文、廣告、創意故事，還是尋找如何改善網站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以幫助您透過超越其他軟體的廣泛功能來完成工作人工智慧助理。 開發 Friday AI 需要社區的努力；您對 Friday AI 的回饋和使用不僅會改進我們的機器學習演算法，而且會由我們的開發團隊直接評估，以根據您的需求進行改進。現在，您的創意夥伴正在等待激發您的靈感。使用 Friday AI 創建更多內容並優化您的工作流程！
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新創公司、尋求效率的大公司，還是旨在最大限度提高生產力的個人，iSenseHUB 都是您獲取所有人工智慧知識的一站式商店。透過 iSenseHUB 體驗 AI 的力量。今天就加入我們，永遠改變您的工作方式。透過 iSenseHUB 深入探索內容創建、設計和優化的未來—人工智慧與效率的結合。
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Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
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ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。