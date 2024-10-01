人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 荷蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於20...
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，...
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助...
Cohesive AI
cohesive.so
告別苦苦掙扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 將 AI 才華與您的創造力相結合，讓您輕鬆創建世界一流的內容。使用功能強大的編輯器無縫地優化、編輯和發布。向神奇的內容創作問好！
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Swell AI
swellai.com
Swell AI 是專為播客製作人、機構和網路設計的人工智慧寫作助理。它使用先進的人工智慧來幫助創建內容管道並擴展播客製作工作流程。 主要特點和優點： * 自動產生播客表演筆記、文字記錄、摘要、標題、社群媒體貼文等 * 與 Dropbox、Google Drive、RSS feed 等主要平台集成 * 從一個儀表板管理多個節目 * 包括訪問 Swell ChatGPT 以回答播客劇集問題 * 供開發人員整合到現有工作流程的企業 API * 批次匯入工具回填現有目錄的內容
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費...
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai...
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可幫助您的寫作速度提高 10 倍，並克服寫作障礙。 使用 HyperWrite 建立更好的部落格文章、電子郵件、副本等。 嘗試我們的 AI 支援的文件編輯器和智慧模板，或下載 HyperWrite Chrome 擴充程序，在您喜愛的網站上享受 AI 寫作的好處。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論...
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityW...
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI ...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他...
Upword
upword.ai
Upword AI 是一個先進的人工智慧研究和知識管理平台，旨在增強個人、團隊和組織的工作流程。 Upword 無縫整合了一套強大的 AI 工具來幫助用戶： * 在一個集中中心輕鬆收集、組織和管理所有專業內容和研究資料 * 使用人工智慧驅動的搜尋、總結、構思和內容生成功能顯著加速研究、分析和寫作任務 * 讓團隊能夠輕鬆共享知識、共同創建文件以及利用智慧 AI 助理進行集思廣益和解決問題，從而更有效地進行協作 借助 Upword，知識工作者可以節省時間、提高生產力並解鎖新水平的創造力和洞察力 - 所有這些都由自然語言處理和生成人工智慧的最新進展提供支援。 Upword 是現代知識經濟必備的生...
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Jottingly
jottingly.com
Jottingly 是最好的 AI 寫作工具，用於創建 SEO 優化、無抄襲內容、生成 AI 圖像、將音訊轉換為文字以及創建 AI 配音。只需點擊幾下，您就可以更有效地經營業務。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測...
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 T...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
Writeseed
writeseed.com
Writeseed 是一位人工智慧作家，是 Jasper.ai Copy.ai Rytr 或 Writesonic 的替代品。使用我們的人工智慧文案工具，您可以一鍵建立廣告文案、部落格文章或 SEO 內容。 您可以從我們的 AI 作家為您的寫作提供的 70 多個模板中進行選擇。其中一位是 AI 文章作家，可以為您撰寫 1,500 多字的全文文章，包括免費的庫存照片。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內...
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig 是提升英文寫作的殺手級解決方案。它為您提供支持寫作的基礎設施，幫助您將想法從靈感轉化為完成。路德維希既不是翻譯員，也不是校對員，而是一個語言搜尋引擎，它利用了人類最強大的學習工具：模仿能力。 與專門檢索通用資訊的傳統搜尋引擎不同，我們的混合資訊檢索演算法結合了自適應統計搜尋和語義技術。 Ludwig 使用簡單直觀，可促進學習、提高英語寫作技能並增強使用者的自信心。
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli 是一位人工智慧驅動的溝通教練（想想文法，但對於演講）。 Yoodli 透過針對您的溝通方式提供私密、即時且不帶評判的回饋，幫助您在下一次演講、採訪、對話或線上會議中取得好成績。 Yoodli 正在由 Toastmasters International 向全球超過 30 萬名會員、領先的商學院以及Google、微軟等財富 500 強公司推出。
Type
type.ai
Type 是人工智慧優先的文檔編輯器，可以幫助任何人編寫高影響力的內容。 個人和團隊可以使用 Type 以他們的聲音和風格生成、編輯和潤色寫作，而不是從頭開始編寫重要內容。
Headline Studio
coschedule.com
為您創建的每種類型的內容建立值得點擊的標題。取得專為滿足各種平台的最佳實踐而客製化的回饋，以及基於字數平衡、字數統計、字元平衡等的建議。 * 利用人工智慧在幾秒鐘內產生數十個標題創意：使用人工智慧驅動的標題產生器節省製作完美標題的時間。選擇您正在撰寫的內容類型，並根據主題、受眾和語氣獲得結果 * 分析標題速度提高 10 倍並提供更多回饋：使用數據驅動的建議和想法來微調您的內容。透過做出改變來提高您的標題得分，從而超越競爭對手的標題。請相信每個標題都會帶來最大的流量、參與度和 SEO 排名。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先進的人工智慧公司，專注於開發尖端的人工智慧內容創作工具。 AI Magicx 的平台提供了廣泛的功能，總數超過 75 項，旨在簡化和增強數位內容的製作。我們提供人工智慧圖像生成器、人工智慧文章生成器、人工智慧徽標設計器等解決方案，並有望推出人工智慧故事創建器和人工智慧訓練的聊天機器人。 AI Magicx 的工具經過精心設計，可滿足專業人士尋求高效、高品質和引人入勝的內容創作的需求。
Hour One
hourone.ai
一小時透過將所有工作流程集中在一個人工智慧驅動的平台上，徹底改變了企業的內容創建。我們擁有市場上最逼真的頭像，具有自然的動作，生動地動畫您的商業訊息。我們的模板可針對任何品牌進行定制，使團隊能夠大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。此外，憑藉快速渲染和頂級安全性，Hour One 成為專為企業需求設計的首要內容作業系統。過去需要幾個月的時間，現在只需幾分鐘，並產生更高的參與度……透過「一小時」更聰明地工作，而不是更努力，並製作可產生影響力的個人化商業影片。 * HourOne 是一款影片創建工具，允許用戶使用各種模板、聲音和角色創建行銷影片和簡報。 * 使用者喜歡易用性、可供選擇的聲...
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智慧寫作工具，可幫助企業進行 SEO 優化的內容創建，並增強整體寫作流程。 憑藉其先進的客製化訓練人工智慧模型，Junia AI 使品牌能夠創建品牌上的、真實的、類人的高品質內容。 Junia AI 還提供即時 SEO 建議和全面的關鍵字研究工具，旨在幫助企業主獲得更好的 Google 排名並克服 SEO 挑戰。 Junia AI 是一家 100% 自給自足的公司，總部位於芬蘭赫爾辛基。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準...
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一體化生成式 AI 平台，使行銷人員能夠以不到一半的成本以 10 倍的速度創建優化內容。 Creaitor.ai 的功能涵蓋了整個內容行銷生命週期，從關鍵字規劃、SERP 分析、SEO 文章寫作、高級 SEO 評分、內容績效追蹤等等。 Creaitor.ai 讓中小企業能夠以 40 多種語言以其品牌自己的聲音產生內容。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText 是一個先進的人工智慧平台，專門用於快速且有效率地產生行銷文案和部落格文章。它提供了一整套用於 SEO 內容創建的工具，包括用於內容簡介創建、關鍵字聚類和內容分析的工具。 NeuralText 的內容簡介工具可讓使用者使用搜尋引擎結果頁面 (SERP) 資料建立和豐富其內容。關鍵字聚類工具將關鍵字研究與搜尋意圖結合起來，以增強內容策略。 同時，內容分析工具可以洞察其內容的表現。 NeuralText 還提供免費工具，例如“People Also Ask”、“SERP 架構提取器”和“AI 寫作工具”，以幫助內容創建過程並使內容創建過程多樣化。 特別是人工智慧寫作助手，...
AI Buster
aibuster.com
借助 AI Buster，您可以輕鬆生成多達 1,000 篇高品質、內容豐富的部落格文章、亞馬遜產品評論、SaaS 評論、令人愉悅的食譜文章等等…
Smartwriter
smartwriter.ai
SmartWriter 是一款由人工智慧驅動的冷電子郵件推廣工具，可協助企業產生個人化電子郵件以轉換潛在客戶。它使用戶能夠找到潛在客戶、創建量身定制的個人化文案並進行銷售。 SmartWriter 的人工智慧驅動工具旨在自動化整個外展流程，只需單擊即可建立超個人化的電子郵件。它允許用戶使用 LinkedIn 推薦、成就、簡歷/工作描述、最近活動和其他上下文資訊來個性化電子郵件。 它還提供自動化 SEO 反向連結外展、AI 社交媒體內容生成和 AI 內容生成。 SmartWriter 在 Trustpilot 上的評分為 4.8/5，並提供 7 天免費試用，無需信用卡。 它的設計速度比人類...
Flowrite
flowrite.com
Flowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可協助您更快、更有效率地撰寫電子郵件、訊息和其他通訊內容。它作為 Chrome 擴充功能或網路應用程式運行，並與 Gmail、Outlook、LinkedIn 和其他平台中的收件匣整合。 Flowrite 使用先進的自然語言處理技術來產生適合您需求的高品質寫作建議。它的工作原理如下： * 給 Flowrite 一些單字或片語來提供上下文 * 點擊Flowrite按鈕產生建議 * 查看人工智慧生成的建議並選擇您最喜歡的 * 如果需要則迭代 - Flowrite 提供多種選項 人工智慧會考慮您的指示和收件人詳細信息，在幾秒鐘內製作個人化的相關訊...
Koala AI
koala.sh
Koala AI 為出版商、SEO 專業人士和社群媒體行銷人員提供人工智慧工具平台。
Rephrasely
rephrasely.com
Rephrasely 是一款基於 AI 的工具，提供 100 多種語言的全套釋義、語法檢查和抄襲檢查服務。其工具使用一流的人工智慧來產生高品質的輸出，使用戶能夠有效地提高他們的寫作技能。 無論使用者是希望建立和簡化他們的工作、產生獨特的想法，還是確保他們的文本獨特且沒有抄襲，Rephrasely 提供的一系列服務使其成為最佳選擇。該公司提供 20 種不同的模式，包括摘要工具、免費語法檢查器、簡化文字的模式和句子縮短器，確保用戶可以創建符合其特定性和上下文水平的輸出。 Rephrasely 易於使用，提供使用者友善的介面，使用戶能夠有效地導航其功能。其自訂選項（例如同義詞滑桿和個人化設定）使...