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人工智慧視訊生成軟體體現了人工智慧和多媒體內容製作的突破性融合。它包含一系列工具和技術，使用戶能夠創建、編輯、儲存和分發影片內容，所有這些都由複雜的人工智慧演算法驅動。這個類別反映了數位內容不斷發展的格局，其中人工智慧在塑造影片的構思、製作和傳播方面發揮關鍵作用。 人工智慧視訊生成工具是從頭開始創建視訊內容的強大平台。它們使用戶能夠利用人工智慧技術將書面文字轉換為聽起來自然的語音，並提供對音量、音調和情感等屬性的控制。借助大量可用的內容開發工具，用戶可以從文字無縫過渡到引人入勝的視訊演示，從而實現影片製作的民主化並使其可供更廣泛的受眾使用。 此類別中的編輯功能有助於影片的剪輯、排列和操作。使用者可以以各種格式儲存和匯出文件，透過社交功能與內容交互，並利用人工智慧驅動的增強功能來簡化編輯過程。這些功能促進影片製作不同階段的無縫集成，從而培養創造力和效率。除了創建和編輯之外，人工智慧影片生成工具還可以幫助用戶管理影片文件，提供上傳、儲存、組織和共享內容的功能。標籤和元資料功能可優化組織，簡化在廣泛內容庫中的導航。這些功能對於處理與現代影片製作相關的複雜工作流程是必不可少的。 分發是人工智慧影片生成的一個重要方面，工具可以幫助用戶在各種管道中分享影片。編碼和轉碼功能確保與不同平台的兼容性，同時與社交媒體和內容管理系統的整合增強了覆蓋範圍。這些功能與當今數位環境的多通路性質一致，必須針對不同的受眾客製化和優化內容。 要獲得人工智慧視訊生成類別的資格，產品必須： * 使用戶能夠在不依賴外部視訊素材的情況下，基於AI技術創建視訊內容。 * 將書寫文字轉換為聽起來自然的語音，並提供音量、音調和情緒等方面的控制。 * 提供用於剪輯、排列和操作影片的工具，以及以各種文件類型儲存和匯出的選項。 * 實施清晰、透明且強大的內容審核系統。 * 促進視訊檔案的儲存、組織和共享，包括標記和元資料功能。 * 讓使用者透過評論、分享、按讚等方式在一個或多個工作空間中進行協作。 * 制定內容審核政策，以確保人工智慧視訊生成技術的使用符合道德和安全。
提議新的應用程式
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款創新應用程序，利用尖端的 Deepfake 技術和自然語言處理 (NLP) 來創建所選個人傳遞指定文本的高度逼真的視頻。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Waymark
waymark.com
Waymark是一個AI平台，用戶可透過簡單提示快速創建個性化的商業視頻，無需任何創意技能。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI 允許用戶創建具人性化特徵的視頻虛擬形象，並提供文本轉語音等功能，適用於多種語言和應用。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs是一個AI文本轉語音平台，提供多樣化的高質量合成聲音，適用於數位內容創作和自動化語音響應。
Immersive Fox
immersive-fox.com
沉浸式狐狸是一個AI驅動的視頻創建平台，用戶可以在幾分鐘內生成高質量的視頻，而無需演員或繁瑣的編輯。
Pipio
pipio.ai
Pipio是一款AI視頻創建平台，用戶可通過簡單輸入生成個性化的高質量視頻，適用於各種用途。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在幾分鐘內創建引人入勝的影片。輸入文字或匯入現有內容，設定參數，並獲得適合您的品牌的專業影片 - 包括流暢的動態圖形、幕後花絮、字幕等。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化的語音，Narration Box 都可以透過其廣泛的AI 旁白庫和用戶友好的平台提供全面的解決方案。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得獨特的觸感。 * 捲軸創建的自動駕駛模式：自動執行捲軸的創建和發布過程。 * 在社群媒體平台上自動發布：直接發佈到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：將您的品牌名稱或商標納入捲軸中。 * 多樣化的範本選項：從一系列範本中進行選擇以適合您的內容風格。 * 簡單的使用者介面：易於使用的設計適合各個層級的使用者。 * 效能分析：存取內建工具來追蹤和分析捲軸的效能。
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz是一款工具，可自動生成和編輯視頻字幕，支持自定義，並可以輕鬆整合音樂和動畫表情符號，適用於各類視頻製作。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的互動式視訊平台輕鬆產生銷售線索、展示產品、遊戲化參與並收集回饋。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
Personate AI
personate.ai
Personate AI是一個利用合成化身生成視頻的平台，用戶可以通過打字來創建學習和發展內容的視頻，省時又節省成本。
Reface
reface.ai
Reface是一款面部交換應用，允許用戶用自拍換臉於影片和GIF，並能將照片動畫化及轉換為卡通風格。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Vidext
vidext.io
Vidext是一個能夠從文本生成專業視頻的工具，支持40種語言，簡化視頻創作，適用於教育和營銷等多種應用。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Argil
argil.ai
創作者經濟的視頻生成引擎 - 在 2 分鐘內為您或通用頭像獲取完美的社交媒體視頻
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI 是一個全方位的 AI 視頻生成器，提供文本轉視頻、強大的視頻編輯功能及視頻托管服務。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 擁有使用 FLUX 等多個引擎進行影像生成的 AI 工具。瀏覽 100K 提示的廣泛集合，為您的下一個 AI 創作獲取靈感和想法。 2moons 是一個人工智慧驅動的平台，旨在創建和發現獨特的圖像提示。它使用戶能夠探索各種藝術風格，例如復古、皮克斯風格的設計、普普藝術、遊戲視覺效果等。該網站將內容分為插圖、攝影、抽象、自然和幻想等類別，根據用戶的創意需求為用戶提供一系列選擇。 2moons 定期突出顯示選定的提示，為用戶提供一系列精選的人工智慧生成的藝術作品，以激發創造力。這些提示可以作為各種項目的靈感，讓使用者探索不同的風格和藝術可能性。此外，該工具還提供搜尋功能，使用戶能夠輕鬆找到適合其特定需求的圖像創意，使其成為任何想要創建或增強視覺內容的人的多功能資源。 2moons 迎合數位藝術家、設計師、攝影師以及任何對人工智慧生成藝術感興趣的人的需求，讓他們能夠以最少的努力製作出專業品質的圖像。透過輕鬆獲得各種風格和靈感，這是一個創意空間，用戶可以在這裡進行實驗並快速將他們的藝術願景變為現實。該平台用戶友好，提供免費和付費訪問選項。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
透過 EVE AI 將人工智慧夢想變成現實。探索由區塊鏈驅動的陪伴、創意套件和 NFT。 透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。 EVEAI 從客戶互動中學習，透過深度學習演算法不斷提高其效能。
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me是一種工具，使用戶能夠立即使用數字化身製作視頻。使用文本到語音技術，Spirit ME生成帶有逼真的視覺效果，聲音和表達式的視頻。 該工具旨在簡單且負擔得起，提供三分鐘的視頻和兩個庫存化身的免費計劃，以及一個定制頭像的訂閱計劃，價格為69美元/月或499美元/年。 此外，Spirit ME還提供了預付計劃，並提供各種付款方式和化身，以適應個人需求。該工具對於那些希望成為數字影響者，創建個性化視頻廣告並吸引觀眾的人是理想的選擇。 Spirit ME還提供聊天機器人集成以及產生無數數字化頭像內容的能力。用戶可以加入電子郵件列表，以保持最新的新聞和優惠。 總體而言，Spirit ME提供了一個易於使用且負擔得起的平台，用於創建數字化身視頻。
Runway
runwayml.com
Runway是一款視頻編輯應用，提供AI工具實現文本到視頻、圖像編輯和實時協作，適合各種創意項目。
Simplified
simplified.com
簡化是一款集設計、撰寫文案、製作視頻和社群發布於一體的應用，旨在提高內容創建的效率與協作性。
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
Typecast
typecast.ai
Typecast是一款AI語音生成器，能將文本轉換為自然語音，適用於故事講述、教育和多媒體項目，支持多種語言和自定義選項。
Colossyan
colossyan.com
Colossyan是一個AI視頻生成平台，用戶可以將文本轉換為視頻，支持多語言和自定義頭像，簡化專業視頻創建過程。
D-ID
d-id.com
D-ID是一款利用AI技術將靜態照片轉化為動態視頻的應用程式，支持個性化數字化身的創建與互動體驗。
Munch
getmunch.com
蒙克（Munch）是一個AI平台，將長視頻轉換為適合社交媒體的短片，簡化視頻編輯和內容創建流程，提高品牌曝光率。
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai自動從博客文章生成視頻，幫助用戶提高社交媒體曝光率並在谷歌中排名更高。
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以開發人員為中心的 AI 影片研究工具，有助於在應用程式中建立 AI 副本。透過 Tavus 易於使用的 API，使用者可以從文字產生自己的個人化影片。 這消除了對工作室級視訊進行高成本、高複雜性錄製的需要。 Tavus 也自豪地繞過傳統方法，生成具有自然面部動作和表情的超現實頭部說話影片。 除此之外，Tavus 也專注於安全和視訊模型處理。為了支援更順暢的開發週期，Tavus 提供全面、易於理解的文件以及整個建置和啟動過程的回應式支援。 作為 AI 視訊工具，Tavus 融合了 AI 語音克隆、AI 高清唇形同步、無限音訊變數、動態視訊背景、自訂品牌和可嵌入 CTA 等功能。 這使得人工智慧影片創作更加穩定和可擴展。 Tavus API 可用於廣泛的行業，例如影片編輯工具、影響者應用程式、影片銷售應用程式和教育產業等。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI是一個AI工具，提供多種可定制化身，支持多語言的視頻製作、編輯，適用於營銷、教育等領域。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一個視頻創建與分發平台，利用 AI 簡化視頻製作，支持個性化定制與互動功能，適用於各種業務需求。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一個AI視頻生成平台，支持快速創建互動視頻，適用於企業學習和培訓，無需攝影機或工作室。
Hour One
hourone.ai
小時是一個AI視頻創建平台，允許用戶輕鬆生成專業級視頻，選擇虛擬化身和自定義模板。
Exemplary AI
exemplary.ai
模範AI是一種多合一的內容創建工具，可將AI驅動的多語言轉錄，翻譯和內容生成集成到一個平台中。 其用戶友好的界面可以輕鬆的見解提取和內容創建，包括摘要，聽力圖，字幕和實時AI聊天。此外，用戶可以生成AI剪輯，特定於平台的字幕和標籤，從而簡化了直接從平台上發布的社交媒體。 典範的AI非常適合內容創建者，研究人員，記者和專業人士，可以簡化工作流程，提高生產率並通過其尖端AI解決方案提高內容可訪問性。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智慧影片創作工具，使用戶能夠在幾分鐘內創建和翻譯頭像式視頻，而無需昂貴的相機、演員或工作室。 VidVoice 功能提供 8 種語言的完美口型同步翻譯，以及 5 種語言的即時現場配音。 Yepic API 允許進行可擴展的即時視訊創建，使視訊工作流程自動化更有效率。 Yepic Studio 可以使用其選擇的頭像來個性化包含 68 種語言的動態內容的視頻，並具有將圖像變成頭像的會說話的照片功能。 VidVoice 允許對視訊內容進行即時動態配音，讓用戶輕鬆跨越語言障礙。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括電子商務、教育和房地產。 該影片製作工具在G2、Trustpilot等評測平台上獲得了客戶的高度評價，用戶對它的易用性、功能多樣性以及生成優質影片的功效表示讚賞。 Yepic 研究團隊與薩里大學 CVSSP 合作，這是一家在視聽機器感知研究方面享有盛譽的機構。 Yepic 正在積極招募有意願、有同理心和好奇心的人才，希望加入他們的團隊並改變溝通的面貌。
Gan AI
gan.ai
只需錄製一次，即可為整個客戶旅程中每個接觸點的每個用戶大規模個性化影片。 在 Gan.ai 之前，品牌只能進行基於文字的個人化行銷活動，在電子郵件或簡訊中插入使用者姓名，或最多以影片中的文字圖形形式插入。借助 Gan.ai，影片中的演員可以說出用戶的姓名（以及任何其他變數），從而在行銷活動中為品牌帶來更高的參與度、轉換率、點擊率和品牌回憶。 只需一個視訊錄製，Gan.ai 就可以讓品牌生成數百、數千或數百萬個個人化副本，並更改聲音和口型同步的變量，就好像它是為每個觀眾親自錄製的一樣。 AI 口型同步和語音同步模型即時模板化視訊的指定部分，並將其跨平臺本地交付給用戶。 三星、Zomato、vivo、EyeCare Partners、Mumbai Indians、MPL 和 Swiggy 等企業品牌使用 Gan.ai 與名人、領導人和其他利益相關者開展超個性化視頻活動，喊出用戶的姓名、位置、訂購商品、附近的商店、銷售前景名稱等——最大限度地提高點擊率、投資回報率、活動的影響和預訂的轉換/會議。 無論是電子郵件、簡訊、社群媒體、WhatsApp、前置廣告、IPTV、行動應用程式、個人化結帳和登陸頁面，還是品牌所需的任何內容，Gan.ai 都能與之整合。
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai是一個本地化工具，能快速將視頻翻譯成130多種語言，並提供自動生成字幕和聲音克隆功能。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個利用AI技術自動將長視頻轉換為短片的平台，支持多種社交媒體，適合所有使用者。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI是一個利用AI技術簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別和後期製作等功能。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一項利用人工智慧技術提供視訊解決方案的舉措，並使其能夠透過其產品覆蓋更多受眾，高達1000%。 Kuasar 1.1，結合業界進步的影片數據，透過深入了解客戶來提供個人化產品，幫助零售商增加銷售、贏得新客戶並留住現有客戶。 Kuasar 1.1 為機構和內容製作者揭示最準確的內容，讓您能夠更快、更便宜地製作內容。
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