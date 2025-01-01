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人工智慧視訊生成軟體體現了人工智慧和多媒體內容製作的突破性融合。它包含一系列工具和技術，使用戶能夠創建、編輯、儲存和分發影片內容，所有這些都由複雜的人工智慧演算法驅動。這個類別反映了數位內容不斷發展的格局，其中人工智慧在塑造影片的構思、製作和傳播方面發揮關鍵作用。 人工智慧視訊生成工具是從頭開始創建視訊內容的強大平台。它們使用戶能夠利用人工智慧技術將書面文字轉換為聽起來自然的語音，並提供對音量、音調和情感等屬性的控制。借助大量可用的內容開發工具，用戶可以從文字無縫過渡到引人入勝的視訊演示，從而實現影片製作的民主化並使其可供更廣泛的受眾使用。 此類別中的編輯功能有助於影片的剪輯、排列和操作。使用者可以以各種格式儲存和匯出文件，透過社交功能與內容交互，並利用人工智慧驅動的增強功能來簡化編輯過程。這些功能促進影片製作不同階段的無縫集成，從而培養創造力和效率。除了創建和編輯之外，人工智慧影片生成工具還可以幫助用戶管理影片文件，提供上傳、儲存、組織和共享內容的功能。標籤和元資料功能可優化組織，簡化在廣泛內容庫中的導航。這些功能對於處理與現代影片製作相關的複雜工作流程是必不可少的。 分發是人工智慧影片生成的一個重要方面，工具可以幫助用戶在各種管道中分享影片。編碼和轉碼功能確保與不同平台的兼容性，同時與社交媒體和內容管理系統的整合增強了覆蓋範圍。這些功能與當今數位環境的多通路性質一致，必須針對不同的受眾客製化和優化內容。 要獲得人工智慧視訊生成類別的資格，產品必須： * 使用戶能夠在不依賴外部視訊素材的情況下，基於AI技術創建視訊內容。 * 將書寫文字轉換為聽起來自然的語音，並提供音量、音調和情緒等方面的控制。 * 提供用於剪輯、排列和操作影片的工具，以及以各種文件類型儲存和匯出的選項。 * 實施清晰、透明且強大的內容審核系統。 * 促進視訊檔案的儲存、組織和共享，包括標記和元資料功能。 * 讓使用者透過評論、分享、按讚等方式在一個或多個工作空間中進行協作。 * 制定內容審核政策，以確保人工智慧視訊生成技術的使用符合道德和安全。
提議新的應用程式
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多種有吸引力的AI頭像供企業選擇。該工具配備了各種種族、年齡和風格，以確保完美適合任何業務需求。 AI Studios 還提供 80 多種語言的化身，使其成為全球企業的全球解決方案。人工智慧頭像不僅適用於多個種族和職業，而且該工具還允許自訂頭像以滿足特定的業務需求。 AI Avatar 工具還包括 Rememory、文字轉影片、PowerPoint 轉影片、ChatGPT、換臉和文字轉語音等功能。這些功能為企業提供了更大的靈活性，使他們能夠輕鬆有效地創建影片。 DeepBrain 人工智慧工具可以為各行業帶來益處，包括金融服務、零售、教育和媒體。 此外，...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ ...
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用於企業學習的一體化人工智慧影片生成平台。 Elai 受到2000 多家客戶（包括富士通、拜爾斯道夫、忠意等頂級公司）的信賴，讓您可以在幾分鐘內生成由數位真人演示者講述的交互式視頻內容，而無需攝像機、工作室或綠屏。 通過以來，您可以： * 從文字或 URL 輸入生成訓練影片。 * 在幾秒鐘內將您的影片翻譯成 75 多種語言。 * 使用 AI Storyboard 從頭開始製作訓練腳本。 * 為您的影片新增互動式測驗和工作流程。 * 存取包含 80 多個高品質頭像的庫。 * 從影片或照片建立自訂數位化身。 * 用 28 多種語言複製您的聲音。 * 新增多個頭像以進行動態對話...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智慧影片創作工具，使用戶能夠在幾分鐘內創建和翻譯頭像式視頻，而無需昂貴的相機、演員或工作室。 VidVoice 功能提供 8 種語言的完美口型同步翻譯，以及 5 種語言的即時現場配音。 Yepic API 允許進行可擴展的即時視訊創建，使視訊工作流程自動化更有效率。 Yepic Studio 可以使用其選擇的頭像來個性化包含 68 種語言的動態內容的視頻，並具有將圖像變成頭像的會說話的照片功能。 VidVoice 允許對視訊內容進行即時動態配音，讓用戶輕鬆跨越語言障礙。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括電子商務、教育和房地產。 該影片製作...
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colos...
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 會自動從您的部落格文章產生引人入勝的可分享影片。使用影片在社群上脫穎而出，在 Google 上排名更高，並在純影片平台上分享您的內容。 主要優點： * 在社群媒體上脫穎而出：在社群媒體上分享您的新部落格文章的預告影片。潛在客戶更喜歡觀看視頻，而且視頻被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜歡影片內容！透過將影片嵌入到您的部落格文章中來提高您的排名和停留時間。 * 讓您的受眾感到厭煩：在 TikTok 和 YouTube 等純影片平台上分享您的內容，以便將您的內容重新定位給新受眾。 工作原理： * 影片會在幾秒鐘內從您的部落格文章...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video：利用 AI 輕鬆創建和分發視頻 Hippo Video 使企業能夠大規模創建有影響力的視頻，無需進行冗長的錄製或複雜的編輯。我們的人工智慧平台簡化了流程，讓您能夠： * 在幾分鐘內製作專業影片：Hippo Video 提供文字轉影片、互動式真人頭像以及螢幕和網路攝影機錄製選項，可快速建立精美的影片。 * 吸引更廣泛的受眾：透過自訂背景、CTA 和多語言功能實現個人化視訊體驗。吸引全球觀眾並迎合不同的喜好。 * 提高參與效率：超越靜態內容。我們的互動影片讓觀眾可以透過 CTA、表格、民意調查和調查採取行動，讓他們全程著迷。 * 提高效率：自動化影片製作，將現有內容（部落...
Hour One
hourone.ai
一小時透過將所有工作流程集中在一個人工智慧驅動的平台上，徹底改變了企業的內容創建。我們擁有市場上最逼真的頭像，具有自然的動作，生動地動畫您的商業訊息。我們的模板可針對任何品牌進行定制，使團隊能夠大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。此外，憑藉快速渲染和頂級安全性，Hour One 成為專為企業需求設計的首要內容作業系統。過去需要幾個月的時間，現在只需幾分鐘，並產生更高的參與度……透過「一小時」更聰明地工作，而不是更努力，並製作可產生影響力的個人化商業影片。 * HourOne 是一款影片創建工具，允許用戶使用各種模板、聲音和角色創建行銷影片和簡報。 * 使用者喜歡易用性、可供選擇的聲...
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的...
Personate AI
personate.ai
Personate 是一個使用合成人類的人工智慧視訊生成平台。 借助 Personate，您可以在沒有攝影機的情況下為您的團隊創建學習和發展內容的視訊演示，並且只需輸入文字即可讓人類說話。 這使您免於昂貴的影片製作成本，並且比傳統方法節省更多時間。 Personate AI 可以透過一次針對一名用戶的大規模超個性化視頻，最大限度地提高整個客戶管道的轉換率、降低購物車流失率、重新吸引失去的潛在客戶並增強客戶體驗。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智慧支援的文字到視訊網路平台。在幾分鐘內產生您的影片。不是幾週。不需要演員、攝影機、燈光和無休止的剪輯。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在幾分鐘內創建引人入勝的影片。輸入文字或匯入現有內容，設定參數，並獲得適合您的品牌的專業影片 - 包括流暢的動態圖形、幕後花絮、字幕等。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我們提供獨特的功能來創建具有類人特徵和細緻入微的微表情的視訊頭像。這些化身可以無縫地代表您的品牌的腳本或語音音頻，並具有自訂 AI 化身聲音的附加功能，以與演講者的獨特角色產生共鳴。 透過我們的 Studio 體驗通訊的未來，其中有以下功能等著您： * 將文字轉換為 150 多種語言的迷人影片。從我們的一系列人工智慧頭像中進行選擇，自訂他們的聲音，並設定所需的情緒以進行引人入勝的演示。 * 體驗我們聽起來自然的語音合成技術，非常適合產生適合任何業務需求的真實文字轉語音 (TTS) 配音。 * 上傳錄音並輕鬆替換聲音，同時以極高的準確性保持原始的聲音表達、情...
Munch
getmunch.com
蒙克是內容專業人士的新家。它使用最新的人工智慧技術提供自動內容重新利用、智慧分發和數據驅動的內容創建 Munch 使用最先進的生成人工智慧和行銷分析，從您的長影片中提取最具吸引力、最熱門和最有影響力的剪輯。
Pipio
pipio.ai
現在只需鍵入、點擊和拖曳即可輕鬆建立專業的 AI 影片。 Pipio 提供 100 多個真實的虛擬發言人，可以完全客製化以滿足您的需求。這些人工智慧化身可以說 40 多種語言和不同的口音，充當您的個人攝影師，負責行銷、銷售、線上學習、培訓等。透過消除對昂貴的攝製組、人才或機構的需求，Pipio 讓影片製作工作室觸手可及。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驅動的字幕創建令人驚嘆的視頻 產生引人入勝的標題，突出顯示您的關鍵字，並在幾秒鐘內添加音樂和動畫表情符號
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me 是一款讓用戶能夠即時製作具有數位化身的影片的工具。 Spirit Me 使用文字轉語音技術，產生具有逼真視覺效果、聲音和表情的影片。 該工具設計簡單且價格實惠，提供包含三分鐘影片和兩個庫存頭像的免費計劃，以及一個自訂頭像的訂閱計劃，價格為每月 69 美元或每年 499 美元。 此外，Spirit Me 還提供預付計劃，其中包含多種付款選項和頭像，以滿足個人需求。該工具非常適合那些希望成為數位影響者、創建個人化影片廣告並吸引觀眾的人。 Spirit Me 還提供聊天機器人整合以及產生無限數位化身內容的能力。用戶可以加入電子郵件清單以了解最新的新聞和優惠。 總體而言，S...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI 是一款一體化內容創建工具，它將 AI 驅動的多語言轉錄、翻譯和內容生成整合到一個平台中。 其用戶友好的介面可以輕鬆提取洞察和創建內容，包括摘要、聽力圖、字幕和即時人工智慧聊天。此外，用戶還可以產生 AI 剪輯、特定於平台的字幕和主題標籤，從而簡化直接從平台發布社交媒體的操作。 Exemplary AI 憑藉其尖端的 AI 解決方案簡化了工作流程、提高了工作效率並改善了內容的可訪問性，非常適合內容創作者、研究人員、記者和專業人士。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Gan AI
gan.ai
只需錄製一次，即可為整個客戶旅程中每個接觸點的每個用戶大規模個性化影片。 在 Gan.ai 之前，品牌只能進行基於文字的個人化行銷活動，在電子郵件或簡訊中插入使用者姓名，或最多以影片中的文字圖形形式插入。借助 Gan.ai，影片中的演員可以說出用戶的姓名（以及任何其他變數），從而在行銷活動中為品牌帶來更高的參與度、轉換率、點擊率和品牌回憶。 只需一個視訊錄製，Gan.ai 就可以讓品牌生成數百、數千或數百萬個個人化副本，並更改聲音和口型同步的變量，就好像它是為每個觀眾親自錄製的一樣。 AI 口型同步和語音同步模型即時模板化視訊的指定部分，並將其跨平臺本地交付給用戶。 三星、Zomato、...
Waymark
waymark.com
Waymark 是突破性的人工智慧製作平台，它使用單一提示即可在幾分鐘內創建令人驚嘆的個人化廣告和規格廣告 - 無需任何創意技能。無論您在媒體、銷售還是代理商工作，Waymark 都可以讓您在工作流程中以前所未有的方式使用視頻，從而提高您的績效、收入和成長。體驗 Waymark 的力量。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是領先的人工智慧文字轉語音技術公司，也是首個實現與人類語音同等水準的合成媒體服務。創作者、產品開發人員和品牌都透過各種語音風格、口音和語言大規模地增強他們的故事和數位體驗。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款創新應用程序，利用尖端的 Deepfake 技術和自然語言處理 (NLP) 來創建所選個人傳遞指定文本的高度逼真的視頻。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一個 Native Gen AI 平台。我們很自豪地為全球 107 個國家/地區的超過 50 萬名用戶提供服務，其中包括 400 多家付費大中型企業。 我們的創新突破是世界上第一位人工智慧 (AI) 行銷助理 Tess 的推出。透過端到端自動化巧妙地整合資料和系統，Tess 在加速人類成就方面發揮了重要作用。 透過帕累托，行銷人員可以重新獲得寶貴的時間，使他們能夠專注於更具策略性和高影響力的活動。我們透過減少重複性任務的參與來確保取得更好的成果。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Vidext
vidext.io
建立由簡報者主導的影片課程，吸引和激勵您的員工，並且可以輕鬆更新、翻譯和個人化。透過影片進行解釋、推廣和銷售。使用 Vidext 提供的 40 種語言創建帶有旁白的視訊演示，並輕鬆輸入文字。告別演員、攝影組和昂貴的設備。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以開發人員為中心的 AI 影片研究工具，有助於在應用程式中建立 AI 副本。透過 Tavus 易於使用的 API，使用者可以從文字產生自己的個人化影片。 這消除了對工作室級視訊進行高成本、高複雜性錄製的需要。 Tavus 也自豪地繞過傳統方法，生成具有自然面部動作和表情的超現實頭部說話影片。 除此之外，Tavus 也專注於安全和視訊模型處理。為了支援更順暢的開發週期，Tavus 提供全面、易於理解的文件以及整個建置和啟動過程的回應式支援。 作為 AI 視訊工具，Tavus 融合了 AI 語音克隆、AI 高清唇形同步、無限音訊變數、動態視訊背景、自訂品牌和可嵌入 CTA ...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的互動式視訊平台輕鬆產生銷售線索、展示產品、遊戲化參與並收集回饋。
Argil
argil.ai
創作者經濟的視頻生成引擎 - 在 2 分鐘內為您或通用頭像獲取完美的社交媒體視頻
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一項利用人工智慧技術提供視訊解決方案的舉措，並使其能夠透過其產品覆蓋更多受眾，高達1000%。 Kuasar 1.1，結合業界進步的影片數據，透過深入了解客戶來提供個人化產品，幫助零售商增加銷售、贏得新客戶並留住現有客戶。 Kuasar 1.1 為機構和內容製作者揭示最準確的內容，讓您能夠更快、更便宜地製作內容。