AI程式碼產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

DeftGPT

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使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種格式，包括 PDF、txt、docx、doc，甚至 eml！ * 在 Google 搜尋旁邊取得類似 ChatGPT 的結果：與 Google 一起提供準確可靠的搜尋結果的完美工具。告別不相關的數據，透過我們的智慧整合獲得精確的答案。使用 DeftGPT 優化您的搜尋體驗！ * 隨時在 Chrome 上建立內容：透過按下自訂快捷鍵，使用 Chrome 輕鬆製作出色的內容。這種快速、輕鬆的方式使您可以製作獨特且引人入勝的內容或修改現有文字以執行修改社交媒體簡介或精簡文章等任務。此外，您還可以根據自己的喜好自訂快捷方式。 * 隨處使用 DeftGPT：DeftGPT 是跨各種平台無縫整合的首選工具。在 Google 文件、電子郵件用戶端和社交媒體等流行應用程式中使用它。此外，憑藉其多功能性，DeftGPT 可以輕鬆地與 Gmail、LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台配合使用。