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農業軟體 - 最受歡迎的應用程式

農業軟體包含多種數位工具，旨在優化農業營運、提高生產力和改善資源管理。此類別包括精準農業、作物管理、牲畜追蹤、土壤分析和農場財務規劃的應用。 農民和農業企業可以利用這些技術來監測作物健康、管理庫存、簡化供應鏈並分析數據以做出明智的決策。農業軟體具有 GPS 追蹤、天氣預報和自動灌溉控制等功能，旨在提高效率，同時促進永續實踐。 從大型企業到小型家庭農場，這些創新解決方案可協助使用者適應不斷變化的農業景觀，確保在競爭日益激烈的市場中獲得更高的產量和獲利能力。無論您是想提高生產力、降低成本還是實施數據驅動策略，農業軟體都提供了在現代農業環境中蓬勃發展的基本工具。

提議新的應用程式


Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite是一款綜合農場管理軟件，幫助農民有效跟踪牲畜、作物及財務，簡化農場運營，提升生產效率。

Farmers Business Network

Farmers Business Network

fbn.com

Farmers Business Network應用程序幫助農民管理農業業務，提供數據分析、價格趨勢及市場情報，以提升生產效率和可持續性。

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm是一個集中農場記錄的平台，包括運營和財務數據，幫助農民有效管理農場和做出決策。

QuickTrials

QuickTrials

quicktrials.com

QuickTrials是一個農業領域試驗管理平台，幫助計劃、執行和分析田間試驗，提高數據質量和可追溯性，適用於各類作物。

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima是一款農業管理軟體，幫助農民透過手機記錄農場活動，追蹤工作進度，並優化農業運營效率。

GeoPard Agriculture

GeoPard Agriculture

geopard.tech

GeoPard農業是一個農業智能平台，利用空間數據分析及AI算法，幫助農民優化農作物管理，提升產量與資源分配。

ForFarming

ForFarming

forfarming.co

ForFarming是一款支援農民遠程監控和自動化管理的應用，結合IoT和數據分析提升農作物產量與資源效率。

Map My Crop

Map My Crop

mapmycrop.com

地圖我的農作物是一款支持農民監測作物健康、土壤狀況及管理農業業務的應用工具。

ruumi

ruumi

ruumi.io

ruumi 應用程式幫助農民恢復與維護土壤健康，提供技術、專業知識及融資，促進可持續的農業實踐。

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble應用程式專為畜牧業者設計，簡化農場管理、記錄保存與團隊溝通，提高效率與合規性。

Breedr

Breedr

breedr.co

Breedr是一款農牧管理軟體，幫助育種者追蹤牲畜數據，優化育種流程，提升牛群質量與績效。

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom 是一款獨立的農場管理軟體，專為糧食種植者設計，幫助他們改進記錄存檔、組織任務與計畫，以及分析農季。

AGERpoint

AGERpoint

agerpoint.com

AGERpoint是一款為農業專業人士設計的應用，利用LiDAR等技術捕獲農作物與自然環境的數據，生成3D模型並提供分析。

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro是一款針對農業的應用程式，結合農作日常與財務管理，幫助農民有效掌控生產流程與農場管理。

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld是一個農業數據管理平台，促進農民與顧問之間的協作，讓用戶能夠收集和分享農場運營數據，優化決策和生產率。

AgNote

AgNote

agnote.com

AgNote 是一款農業管理應用，幫助農民和經理分別管理作物，提供報告、灌溉追蹤與田地地圖功能，支持有效的農場運營。

Hortau

Hortau

hortau.com

Hortau是一款灌溉管理應用，提供實時土壤和環境數據，幫助種植者優化灌溉和肥料應用，提高作物健康和產量。

Farmdok

Farmdok

farmdok.com

FarmDok是一款專業的農場管理與精準農業軟體，幫助用戶記錄、分析農場活動，管理資源，提升效率與決策能力。

BarnManager

BarnManager

barnmanager.com

BarnManager是一款基於網頁的馬場管理軟件，幫助組織馬匹信息、護理和設施維護，提高運營效率。

Agree Market

Agree Market

agreemarket.com

同意市場是一個綜合平台，促進買賣雙方的互動，提供庫存管理、訂單跟踪及付款處理等功能，適合個人及企業電子商務需求。

Farminsta

Farminsta

farminsta.com

Farminsta是一個創新的行銷平台，專為農業投入公司設計，通過數位及實地活動直接與農民連結，提升產品曝光及銷售。

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp是一個創新的系統，可測量工人的產出，提升生產力和產品質量，幫助農場提高效率並節省成本。

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre應用程式幫助果農數位化果園管理，提供工時紀錄、收穫數據、任務分配和工資報告等功能，提高效率和降低成本。

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb是一款全方位的牲畜管理應用，幫助農民簡化運營、跟踪數據並改善決策，以提高農場效率和盈利能力。

Traction

Traction

tractionag.com

Traction 是一款雲端農場管理解決方案，整合會計數據與田間作業，實現實時財務分析，並自動收集田間活動紀錄。

Hivekit

Hivekit

hivekit.io

Hivekit是一個空間自動化平台，整合資產追蹤、運營管理和流程自動化，提高效率和安全性。

Oceanfarmr

Oceanfarmr

oceanfarmr.com

Oceanfarmr是一個專為牡蠣、貽貝和海藻養殖戶設計的水產養殖管理平台，提供自動化運作及數據分析工具以優化產量和提高效率。

Agrinous

Agrinous

agrinous.com.au

Agrinous是一個雲端平台，為農業銷售代理和拍賣場操作提供現場和後台功能，簡化銷售數據管理，提升效率。

KisanHub

KisanHub

kisanhub.com

KisanHub是一款農業食品供應鏈軟件，幫助生產者提升可見性及利潤，整合數據以優化供應鏈管理。

AgroPro

AgroPro

agropro.ag

AgroPro是一款農業管理應用，提供作物規劃、任務管理、庫存控制及報告生成等工具，旨在支持農業專業人員的發展。

Agremo

Agremo

agremo.com

Agremo 是一個雲端農業監測平台，利用無人機影像分析農作物健康，幫助農業專業人士做出明智決策。

Yagro

Yagro

yagro.com

Yagro是一款先進的訂購工具，直接連結農場與供應商，幫助農民管理投入成本並提高利潤。

Stable Secretary

Stable Secretary

stablesecretary.com

穩定秘書是馬場管理軟件，幫助用戶隨時隨地追蹤馬匹的記錄和資訊，簡化業務管理流程。

Rezatec

Rezatec

rezatec.com

Rezatec是一個整合地球觀察數據、地理空間分析和人工智能的平台，提供行業監測和預測分析，促進資源管理及環境監控。

Ranchr

Ranchr

ranchr.ag

Ranchr 是一款移動及網頁軟體，協助用戶監控牛隻，從而提升牛隻經營的效率與獲利能力。

aydi

aydi

aydi.com

aydi 是一家 B2B SaaS 公司，為農業行業提供現場操作系統，幫助農戶即時監控運營、提高生產力、降低成本及自動化行政流程。

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis是一款農業管理平台，提供數據收集和分析工具，幫助農民優化資源使用與提高生產率。

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker是一個農業管理應用，幫助用戶跟踪作物生產、管理農田、分析數據和優化運營，提高效率和盈利性。

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