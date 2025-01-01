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最受歡迎 最近新增 年齡驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式

年齡驗證軟體用於確認一個人的年齡，通常在兩種情況下使用：在線進行電子商務交易或親自在零售商店的銷售點 (POS) 亭進行交易。這些解決方案對於驗證購買有年齡限制的商品或服務（包括能量飲料、酒精、菸草產品、大麻產品、武器、成人內容、賭博產品和其他受管制物品）的客戶的年齡至關重要。