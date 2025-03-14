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年齡驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式

年齡驗證軟體用於確認一個人的年齡，通常在兩種情況下使用：在線進行電子商務交易或親自在零售商店的銷售點 (POS) 亭進行交易。這些解決方案對於驗證購買有年齡限制的商品或服務（包括能量飲料、酒精、菸草產品、大麻產品、武器、成人內容、賭博產品和其他受管制物品）的客戶的年齡至關重要。

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti是一個數字身份平台，通過存儲身份文檔和使用AI技術，安全驗證個人的身份和年齡，確保個人信息私密。

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。

Persona

Persona

withpersona.com

角色是一個身份平台，幫助企業安全收集和驗證用戶信息，實現KYC/AML合規，打擊欺詐，並簡化身份驗證流程。

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube是一個一體化平台，用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性，支援企業安全管理用戶風險。

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.cloud是一個面部識別API，提供檢測、識別、驗證情緒等功能，便於開發者集成到各類應用中。

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff是一款基於AI的身份驗證應用，提供自動化的身份驗證服務，包括文件檢查和生物識別，保障用戶安全與合規。

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato是一個身份驗證平台，使用AI技術簡化KYC和AML流程，支持多種驗證方法並確保符合監管要求。

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust是一個身份驗證平台，幫助企業驗證客戶身份，防止欺詐，並確保遵守法規要求。

Socure

Socure

socure.com

Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。

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