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年齡驗證軟體用於確認一個人的年齡，通常在兩種情況下使用：在線進行電子商務交易或親自在零售商店的銷售點 (POS) 亭進行交易。這些解決方案對於驗證購買有年齡限制的商品或服務（包括能量飲料、酒精、菸草產品、大麻產品、武器、成人內容、賭博產品和其他受管制物品）的客戶的年齡至關重要。
提議新的應用程式
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。
Yoti
yoti.com
Yoti是一個數字身份平台，通過存儲身份文檔和使用AI技術，安全驗證個人的身份和年齡，確保個人信息私密。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Persona
withpersona.com
角色是一個身份平台，幫助企業安全收集和驗證用戶信息，實現KYC/AML合規，打擊欺詐，並簡化身份驗證流程。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一個一體化平台，用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性，支援企業安全管理用戶風險。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud是一個面部識別API，提供檢測、識別、驗證情緒等功能，便於開發者集成到各類應用中。
Veriff
veriff.com
Veriff是一款基於AI的身份驗證應用，提供自動化的身份驗證服務，包括文件檢查和生物識別，保障用戶安全與合規。
Ondato
ondato.com
Ondato是一個身份驗證平台，使用AI技術簡化KYC和AML流程，支持多種驗證方法並確保符合監管要求。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust是一個身份驗證平台，幫助企業驗證客戶身份，防止欺詐，並確保遵守法規要求。
Socure
socure.com
Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。
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