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年齡驗證軟體用於確認一個人的年齡，通常在兩種情況下使用：在線進行電子商務交易或親自在零售商店的銷售點 (POS) 亭進行交易。這些解決方案對於驗證購買有年齡限制的商品或服務（包括能量飲料、酒精、菸草產品、大麻產品、武器、成人內容、賭博產品和其他受管制物品）的客戶的年齡至關重要。
提議新的應用程式
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
Veriff
veriff.com
Veriff是一款基於AI的身份驗證應用，提供自動化的身份驗證服務，包括文件檢查和生物識別，保障用戶安全與合規。
Ondato
ondato.com
Ondato是一個身份驗證平台，使用AI技術簡化KYC和AML流程，支持多種驗證方法並確保符合監管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一個一體化平台，用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性，支援企業安全管理用戶風險。
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一個法律研究平台，結合AI功能和法律數據庫，幫助法律專業人員提高工作效率和做出明智決策。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud是一個面部識別API，提供檢測、識別、驗證情緒等功能，便於開發者集成到各類應用中。
Persona
withpersona.com
角色是一個身份平台，幫助企業安全收集和驗證用戶信息，實現KYC/AML合規，打擊欺詐，並簡化身份驗證流程。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消費者聲譽報告是消費者向企業和其他人證明其身分的最簡單方法。企業可以使用 Token of Trust 的身份平台在帳戶註冊、結帳時或根據請求隨時篩選消費者。您的企業需要驗證客戶的年齡嗎？地點？身份？別擔心——這是我們的專長。借助 Token of Trust 的可設定工作流程，企業可以定義對於擷取和驗證非常重要的消費者身分特徵，然後設定如何自動處理審批流程的規則。
Yoti
yoti.com
Yoti是一個數字身份平台，通過存儲身份文檔和使用AI技術，安全驗證個人的身份和年齡，確保個人信息私密。
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