聯盟行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯盟行銷計劃提供了一種非常有效的方法來促進銷售和推廣產品和服務。它為附屬機構提供了賺取可觀收入的機會，特別是如果他們擁有相當大的網路或受眾。部落客、影響者和網路名人等內容創作者經常利用聯盟行銷作為其獲利策略之一。 從廣告主的角度來看，聯盟行銷計畫是推動銷售和提高品牌知名度的額外管道。透過與附屬公司合作，廣告商可以利用現有受眾並利用他們的影響力來產生更多銷售額並提高品牌知名度。 總體而言，聯盟行銷計劃創造了一種互惠互利的關係，使聯盟和廣告商都能蓬勃發展。附屬機構有可能賺取可觀的收入，而廣告商可以透過這種協作方式擴大影響範圍並實現其行銷目標。
提議新的應用程式
RevGlue
revglue.com
英國附屬公司和社群媒體影響者的聯盟行銷貨幣化 SaaS 工具。 使用 RevGlue 附屬工具和資料集在幾分鐘內建立新的現金回饋、優惠券、行動或寬頻比較網站。使用免費的 RevGlue 發布商工具將現有網站、部落格文章、社群媒體追蹤者或行動應用程式貨幣化。聯絡我們進行全球客製化附屬專案開發。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作夥伴中心是一個完整的工具包，可用於在所有國家/地區、裝置和垂直行業（包括電子商務、金融科技、旅遊和服務）建立和管理您的內部合作夥伴計畫。我們的旗艦產品為我們的廣告主提供了以下可能性： • 設定其完全品牌化和客製化的介面、分析、報價管理和合作夥伴註冊頁面。 • 追蹤、監控和優化合作夥伴在其內部聯盟行銷計畫中的表現。 • 受惠於 Circlewise 的 Marketplace 和廣泛的合作夥伴招募和管理服務，包括合作夥伴研究和審查、貨幣化和付款。 • 媒體購買、內容行銷和程序化活動的附加服務。要了解更多信息，請訪問 www.circlewise.io
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一個 SaaS 績效行銷平台，用於建立網路以及管理、追蹤和優化線上廣告活動。 HOQU 用戶可以完全存取有關定價計劃的所有核心功能。定價政策基於轉換次數，而不是點擊次數 - 它可以讓企業節省高達 90% 的成本。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一個數據跟踪與分析平台，協助數位行銷人員即時獲取轉換數據，優化廣告活動並增進投資回報率。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Refersion
refersion.com
Refersion 是領先的聯盟行銷平台，與 Barstool Sports、Magic Spoon、Blenders Eyewear 和 Pura Vida Bracelets 等數千個電子商務品牌合作，以吸引新受眾、推動轉換並增加收入。 Refersion 透過第一方追蹤、無限優惠、自訂佣金結構、直接附屬付款和稅收來管理、追蹤和幫助發展大使、影響者和聯盟行銷計劃。 Refersion 在我們行業領先的歸因技術和智慧數據洞察的支持下建立品牌合作夥伴關係，推動電子商務成長。我們與所有主要商務平台（如 Shopify、Salesforce Commerce Cloud、Magento、WooCommerce 和 BigCommerce）以及完整的電子商務行銷堆疊整合。立即開始我們的 14 天免費試用！
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一個全面的聯盟行銷解決方案，旨在簡化聯盟發布商的營運。借助 wecantrack，聯盟發布商可以輕鬆地將來自 350 多個聯盟的銷售和轉換數據整合到一個用戶友好的單一平台中。這個集中式平台簡化了監控和分析聯屬網絡效能的過程。此外，wecantrack 還提供與各種行銷工具的無縫集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。這種整合使用戶能夠將他們的聯盟行銷數據與這些流行的行銷平台連接起來，從而全面了解他們的線上活動。 wecantrack 的功能集非常強大，包括資料收集和報告、自訂和電子郵件報告、高級 API 報告以及 Webhooks 支援等基本功能。此外，該平台還提供與 Looker (Data) Studio 和 BigQuery 等數據分析工具的集成，使用戶能夠更深入地研究數據以獲得可行的見解。總之，wecantrack 為聯盟發布商提供了有效管理其聯盟資料的強大解決方案。透過整合來自不同聯盟的數據並與著名的行銷工具集成，wecantrack 簡化了聯盟行銷流程，使發布商能夠做出明智的決策並有效地優化其行銷活動。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
Social Snowball
socialsnowball.io
為您的客戶和創作者提供順暢的聯盟計劃 激勵、自動化和分析客戶、創作者和社群之間的口碑行銷。
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics 是一款會員營銷和跟踪軟件，幫助在線及離線企業啟動會員計劃並提升銷售，提供30天免費試用。
Buzzbassador
buzzbassador.com
與創作者一起自動發展您的業務 Buzzbassador 幫助您聯合起來並吸引有影響力的人和創作者，以產生真實的、轉換率提高 82% 的口碑行銷
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是領先的一體聯屬行銷平台、網路和代理商，專為金融科技公司和銀行打造。借助Fintel，金融品牌擁有了透過聯盟行銷和影響者行銷擴大客戶獲取規模所需的一切，包括專門的合作夥伴平台（+合規引擎）、由數千名專注於金融的聯屬公司和影響者組成的精心策劃的網絡，以及負責管理和影響力的專家團隊。目前，我們為北美 90 多家金融科技公司、銀行和信用合作社的合作夥伴計劃提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。若要了解 Fintel Connect 如何為您的品牌實現可擴展的成長，請造訪 www.fintelconnect.com。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
Metricks
metricks.io
今天就開始發展您的品牌。 您發展並擴大聯盟行銷所需的解決方案。
LinkTrust
linktrust.com
在不斷變化的效果行銷世界中的一塊穩定的岩石。 LinkTrust 總部位於猶他州矽谷中心，擁有二十多年的行業經驗，是數千家公司、附屬機構、網路和代理商的首選平台，使用基於績效的行銷來推動成長和積極的投資回報率。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。
2Performant
2performant.com
我們是一家快速成長的成長型技術公司，開發並經營 2Performant.com 聯盟網路。 13 年來，我們的平台一直在幫助網路商店在民主和透明的基礎上與數千名數位行銷人才進行遠端協作。我們相信行銷民主和績效行銷。這意味著任何具有適當技能的人都可以進行線上行銷，並且付出的努力總是會得到相應的回報。我們支持新一類獨立的高技能專業人士和開放思想的企業家。這兩個類別可以協同工作，徹底改變當今的線上商業環境。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media 是一個全球聯盟，幫助各種規模的廣告商和發布商在線上發展業務。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案，此外，我們還提供一個由人員、技術和商業智慧見解組成的全球社群。無論您的企業需要什麼類型的合作夥伴、服務等級或工具，您的企業都將獲得推動永續成長的各種解決方案。
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一個快速發展的網絡，專注於可信度、效率和終身價值。我們成功地連結了來自世界各地的廣告商和附屬機構。
FMTC Affiliates
fmtc.co
簡化您的業務。透過聚合您的貨幣化連結的單一 API 產品流，利用數千個聯盟計畫。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款針對聯盟產業巨頭的高階追蹤軟體。它是一款穩定且值得信賴的產品，具有一流的幫助、直覺的介面和全套功能，可讓您優化廣告活動。
C3PA
c3pa.net
C3PA — 是一個由附屬按操作付費計畫組成的高科技網路。透過向我們的附屬公司提供具有個性化條件的獨家優惠，我們正在快速發展。我們專注於的垂直領域：約會、抽獎和賭博。您可以收到約會和賭博類別的每週付款，所有其他類別的淨額為 15。我們擁有的一些工具將有助於使您的工作更有利可圖：Smartlink、API、追蹤連結。我們欣賞高品質的流量，並透過大幅提高支付率來鼓勵流量。您可以確信，您將與有能力的經理合作，他們真正關心您的活動是否成功。
Foxoffers
foxoffers.com
透過 Foxoffers，您可以獲得加密貨幣和法定貨幣的每日付款、自訂登陸頁面以及內部媒體購買團隊的全程指導。透過 Foxoffers 對您的效果行銷說「是」！
RefMonkey
refmonkey.com
透過口碑行銷拓展您的業務！ 透過我們的整合（Zapier、Shopify 等）或 API，為任何網站或行動應用程式設定推薦、聯盟行銷、傳銷、忠誠度計畫。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需的工具： 發現：使用機器學習在 CRM 中尋找最適合成為大使的客戶 追蹤：為大使定位並分配任務（數位、實體和轉換追蹤） 衡量：投資回報率和單位大使活動的經濟性整合：用於複雜部署的企業API 流線：任務分配、溝通和大使入職參與：大使100% 移動，以保持社區參與度和責任感獎勵：平台內置庫存和付款管理規模：從成功中自動學習大使協助找到更多資訊 聯絡 SocialLadder 以獲取現場演示。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
在樂天廣告，我們的使命是讓網路變得更美好。一個為所有參與者（廣告商、出版商和消費者等）帶來相關性、價值和享受的地方。我們該怎麼做呢？永不放慢速度。透過不斷創新。透過將樂天擁有和經營的媒體與我們領先的人工智慧和豐富的消費者洞察相結合。透過將全球品牌連接到我們行業領先的發布商網路。透過使用經過數十年學習形成的改變遊戲規則的策略，顛覆我們所知的產業。
Attribution
attributionapp.com
歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。
Awin
awin.com
Awin是一個全球會員營銷平台，幫助企業與出版商和合作夥伴協作以增強品牌知名度和銷售。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank是一個聯盟營銷平台，連接產品創建者與會員，幫助用戶推廣數字產品並獲取佣金。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一個會員和推薦追踪平台，幫助企業輕鬆管理其會員計劃及佣金，並分析營銷活動成效。
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf是一個推薦軟體，幫助企業管理和優化推薦計劃，以促進用戶增長和提高客戶參與度。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入成長，請造訪 www.impact。
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno是一個會員管理平台，幫助企業有效管理其會員計劃，提供跟踪、報告和自動化工具，並與多個平台整合。
Marketcall
marketcall.com
按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一個全方位的合作夥伴管理平台，支持會員營銷、推薦和經銷等活動，並提供性能跟踪、資源訪問和付款管理等功能。
Simplero
simplero.com
Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款雲端會員管理軟體，幫助企業建立和管理會員及推薦計劃，並提供多種整合和績效追蹤工具。
BeMob
bemob.com
BeMob是一個雲端廣告追蹤平台，提供廣告系列管理、即時重定向、高級目標定位和詳細分析功能，適合新手和專業人士。
Offer18
offer18.com
Offer18 是一個聯盟行銷平台，提供客製化功能及全面的廣告系列跟踪工具，幫助用戶優化廣告效果和提高轉換率。
Voluum
voluum.com
Voluum是一款專為廣告跟踪和分析設計的軟體，可協助用戶實時管理及優化數位廣告活動，並提供多種數據分析工具。
Admitad
admitad.com
Admitad是一個會員營銷平台，連接廣告商、出版商和影響者，提供數據分析和報告工具，幫助他們在全球增長業務。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 新創公司提供聯盟行銷軟體，幫助他們建立和運作自己的聯盟計畫。與其他解決方案不同，Tolt 有一個免費計劃，並且開箱即用，可以直接與 Stripe 和 Paddle 配合使用。幫助您的 SaaS 透過聯盟行銷發展的一切，包括自動付款、聯盟白標聯盟入口網站、資產頁面、0% 費用等等！
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia是一款會員營銷應用，幫助用戶管理多個品牌合作，跟踪分析表現，簡化支付系統，優化營銷收入。
Evolup
evolup.com
Evolup 是一個由 AI 驅動的平台，使用戶輕鬆建立和管理自己的會員營銷網站，支持多個會員計劃與 SEO 優化工具。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一個供SaaS公司設置會員和推薦計劃的工具，支持Stripe和Paddle，幫助管理佣金和追蹤轉介。
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI是一款營銷工具，利用人工智能幫助企業簡化營銷策略和提升效率，支持個性化和適應性經驗。
Trackdesk
trackdesk.com
免費聯盟行銷追蹤軟體 以 0 美元的初始投資增加您的聯盟行銷收入來源。
CJ
cj.com
CJ Affiliate 是全球最大的聯盟。 CJ Affiliate 擁有 20 多年的經驗，是聯盟行銷領域最值得信賴和最知名的品牌，在持續推動客戶智慧成長方面有著良好的記錄。作為陽獅集團的一部分，CJ 與陽獅媒體合作，利用無與倫比的數據來推動真正以客戶為中心的聯盟行銷方法。 CJ 每月涵蓋全球 240 多個國家和地區超過 1B 的數位消費者。 CJ 與最集中的 IR 1000 強零售商合作，CJ 客戶的網路銷售額是排名第二的聯盟提供者的 2 倍。 CJ 透過與 CJ 優質、精心策劃和透明的合作夥伴網絡建立的優質合作夥伴關係，為客戶推動持續成長和獲利。 CJ 提供尖端的工具和技術，可以輕鬆建立靈活的薪酬模型並監控計畫績效；大量消費者、通路和品類數據，揭示隱藏價值，實現智慧成長和競爭優勢；以及充滿熱情的專家團隊，他們在所做的一切事情中為所有客戶帶來經驗、高品質見解、策略和最佳實踐。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote是一款適用於Shopify的會員及推薦管理應用，提供簡單的上手流程和靈活的功能，支援多商店管理。
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro是一款會員管理軟體，幫助企業管理會員計劃、追蹤績效、處理付款並生成報告，支持多種自定義功能。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart是一個電子商務平台，提供訂閱計費和會員管理功能，幫助企業簡化銷售流程和提高客戶留存率。