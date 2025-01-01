Digital First AI

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數位優先人工智慧是一種工具，旨在簡化行銷工作，使個人和企業的流程民主化，無論經驗水平如何。 它根據選定的業務查詢的答案推薦最佳策略，從而為行銷策略的製定提供幫助。 Digital First AI 的一個獨特功能是其策略庫；包含流行品牌和經驗豐富的行銷人員策略的資源。這些策略可以作為開發個人化行銷方案的啟動板。提供永久性的服務。 它的運作超越了暫時的技術或趨勢，並傾向於以人為本的決策過程。 這些策略是透明描述的，有目的且以效果為導向，為實現既定目標提供明確的路徑。此外，該工具還幫助用戶有機地創造新的收入來源。了顯著的成長和改善的結果。