Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
廣告網路軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

廣告網路將廣告主與網路和應用程式發布商聯繫起來，整合這些平台的廣告庫存，並使其與廣告商的需求保持一致，以簡化數位廣告購買流程。這為廣告主提供了潛在廣告展示位置的單一來源，並為發布商提供了其網站的貨幣化選項。對於廣告商來說，廣告網路會顯示可供購買的庫存。對於發布商來說，他們打包庫存以最大限度地提高其對廣告商的吸引力和盈利能力。作為中介，廣告網路將廣告主活動管理與發布商廣告管理軟體連接起來，確保這兩個系統都與廣告網路整合。

提議新的應用程式


Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty是一個基於績效的CPA網絡，幫助廣告客戶與分支機構聯繫，管理和優化會員營銷活動。

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking是一個廣告服務平台，提供創意個性化、廣告系列管理及數據驅動分析，幫助企業在多渠道上優化廣告效果。

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale是為行動出版商設計的統一儀表板，幫助擴大應用或遊戲的用戶獲取和廣告收益，包括多個功能產品。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB是一個會員營銷平台，連接發布者和廣告商，提供基於成果的營銷策略，並支持多種收入模型。

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex是一個綜合平台，幫助出版商管理和優化廣告收入，同時保障用戶體驗，並遵守數據隱私規範。

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD是一個廣告網絡，提供針對亞洲及全球市場的高轉化流量，支持多種廣告格式和靈活的定位選項。

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup是一個廣告收入優化平台，幫助網絡出版商提高廣告收入，提供AI優化工具和數據分析功能。

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla是一個自助廣告平台，提供多種廣告格式和高質量流量，具有反欺詐技術，支持廣告客戶和發布者管理廣告活動。

Publift

Publift

publift.com

Publift是一個程序化廣告平台，幫助發布者通過自定義廣告策略優化收入，提供工具以管理廣告空間及分析表現。

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade 是一個自助式廣告平台，簡化數位廣告銷售，自動創建廣告訂單，協助媒體所有者提高效率，專注於收益增長。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog