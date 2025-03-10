廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
廣告網路將廣告主與網路和應用程式發布商聯繫起來，整合這些平台的廣告庫存，並使其與廣告商的需求保持一致，以簡化數位廣告購買流程。這為廣告主提供了潛在廣告展示位置的單一來源，並為發布商提供了其網站的貨幣化選項。對於廣告商來說，廣告網路會顯示可供購買的庫存。對於發布商來說，他們打包庫存以最大限度地提高其對廣告商的吸引力和盈利能力。作為中介，廣告網路將廣告主活動管理與發布商廣告管理軟體連接起來，確保這兩個系統都與廣告網路整合。
提議新的應用程式
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty是一個基於績效的CPA網絡，幫助廣告客戶與分支機構聯繫，管理和優化會員營銷活動。
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking是一個廣告服務平台，提供創意個性化、廣告系列管理及數據驅動分析，幫助企業在多渠道上優化廣告效果。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
PubScale
pubscale.com
PubScale是為行動出版商設計的統一儀表板，幫助擴大應用或遊戲的用戶獲取和廣告收益，包括多個功能產品。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Performcb
performcb.com
PerformCB是一個會員營銷平台，連接發布者和廣告商，提供基於成果的營銷策略，並支持多種收入模型。
Adapex
adapex.io
Adapex是一個綜合平台，幫助出版商管理和優化廣告收入，同時保障用戶體驗，並遵守數據隱私規範。
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD是一個廣告網絡，提供針對亞洲及全球市場的高轉化流量，支持多種廣告格式和靈活的定位選項。
AdPushup
adpushup.com
AdPushup是一個廣告收入優化平台，幫助網絡出版商提高廣告收入，提供AI優化工具和數據分析功能。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla 是一個高科技自助廣告網路平台，透過反詐騙和反垃圾郵件系統提供優質流量。該網絡向廣告商和出版商提供服務。建立廣告活動只需點擊幾下 - 用戶友好的介面非常直觀，活動審核最多需要 10 分鐘，支援團隊 24/7 全天候工作以解決任何問題。 ClickAdilla 每天為其用戶帶來超過 4.5 BLN 的展示次數，涵蓋 240 多個地理區域（包括第 1 級）。 Traffic DSP是一項允許廣告主整合第三方流量來源並透過ClickAdilla的介面管理其廣告帳號的服務。 ClickAdilla 的使用者友善介面可讓您查看透明的統計資料、最佳化並接收有關行銷活動績效的所有資訊。使用 Traffic DSP，您可以直接從來源獲得流量，而無需支付過多的利潤。
Publift
publift.com
您的網站是獨一無二的。您的廣告策略和技術也應該如此。透過 Publift，您可以將千篇一律的方法換成專為您的網站量身定制的深入且個人化的廣告策略。 您的網站是獨一無二的。您的廣告策略和技術也應該如此。採用千篇一律的方法和自我管理來實現深入且個人化的廣告策略。根據您的用戶、管道、成長和計劃量身定制。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 讓複雜的數位廣告變得簡單。我們完全可自訂的白標自助廣告平台使銷售廣告庫存變得容易。我們與世界各地的媒體所有者合作，簡化廣告銷售流程。我們在媒體所有者的廣告伺服器中自動建立廣告訂單，使廣告主能夠建立自己的創意資產，為每個活動提供詳細的分析，並減少廣告營運所需的資源量。 Viztrade 消除了與創建數位行銷活動相關的所有繁瑣任務，因此媒體所有者可以專注於創造收入。