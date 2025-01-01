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廣告網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

廣告網路將廣告主與網路和應用程式發布商聯繫起來，整合這些平台的廣告庫存，並使其與廣告商的需求保持一致，以簡化數位廣告購買流程。這為廣告主提供了潛在廣告展示位置的單一來源，並為發布商提供了其網站的貨幣化選項。對於廣告商來說，廣告網路會顯示可供購買的庫存。對於發布商來說，他們打包庫存以最大限度地提高其對廣告商的吸引力和盈利能力。作為中介，廣告網路將廣告主活動管理與發布商廣告管理軟體連接起來，確保這兩個系統都與廣告網路整合。

提議新的應用程式


Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty是一個基於績效的CPA網絡，幫助廣告客戶與分支機構聯繫，管理和優化會員營銷活動。

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking是一個廣告服務平台，提供創意個性化、廣告系列管理及數據驅動分析，幫助企業在多渠道上優化廣告效果。

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale是為行動出版商設計的統一儀表板，幫助擴大應用或遊戲的用戶獲取和廣告收益，包括多個功能產品。

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB是一個會員營銷平台，連接發布者和廣告商，提供基於成果的營銷策略，並支持多種收入模型。

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup是一個廣告收入優化平台，幫助網絡出版商提高廣告收入，提供AI優化工具和數據分析功能。

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex是一個綜合平台，幫助出版商管理和優化廣告收入，同時保障用戶體驗，並遵守數據隱私規範。

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla是一個自助廣告平台，提供多種廣告格式和高質量流量，具有反欺詐技術，支持廣告客戶和發布者管理廣告活動。

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD是一個廣告網絡，提供針對亞洲及全球市場的高轉化流量，支持多種廣告格式和靈活的定位選項。

Publift

Publift

publift.com

Publift是一個程序化廣告平台，幫助發布者通過自定義廣告策略優化收入，提供工具以管理廣告空間及分析表現。

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade 是一個自助式廣告平台，簡化數位廣告銷售，自動創建廣告訂單，協助媒體所有者提高效率，專注於收益增長。

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