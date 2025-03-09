會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

AccountsIQ

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AccountsIQ 屢獲殊榮的中階市場雲端會計軟體被全球 4,000 家公司和普華永道 (PwC)、BDO 和致同會計師事務所 (Grant Thornton) 等會計事務所使用。 AccountsIQ 簡化了財務部門捕獲、處理和報告多個地點業務結果的方式。 AccountsIQ 專為雲端而構建，非常適合透過子公司、收購或特許經營模式在本地或國際上發展的動態企業，支援隨時隨地處理，同時允許輕鬆集中控制和合併結果報告。其獨特的整合引擎以及與其他應用程式整合的能力使其易於擴展。功能一覽： - 強大的3 級總帳結構- 多維分析（報告多達6 個維度，例如部門、部門、項目等） - 深入到交易級別- 功能豐富的日記帳管理器、應收帳款和應付帳款 -集團和實體的全面整合- 完整的應收帳款和應付帳款合併銷售和採購- 固定資產登記- 應付帳款自動化- 公司間交易、充值和多幣種會計- 使用行動應用程式進行數位工作流程審批- 包含250 份可編輯參數的報告套件- 管理報告包和儀表板合規性- 使稅務數字化：包括集團增值稅申報- 完整的用戶分析和用戶審計跟踪- 安全支付- 期間管理數位化連接- 報表來源和自動對帳- 開放API - 經批准後自動批量付款- Excel 添加 -用於定制分析的 In 和 Power BI 連接