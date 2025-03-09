會計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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會計軟體使個人和企業能夠有效地處理他們的財務交易、記錄和營運。在大型企業中，它的效用擴展到優化人力資源和工資職能、管理法律流程、促進發票創建、維護分類帳和起草文件。 它的出現大大減少了對 Excel 電子表格和手動現金簿條目儲存財務資訊的依賴。此外，它還與人力資源管理軟體、薪資系統、預算和預測工具、銀行對帳平台、應付帳款自動化解決方案和發票軟體等各種其他工具無縫集成，使用戶能夠全面了解其財務績效。
提議新的應用程式
Wafeq
wafeq.com
WAFEQ是一款全面的會計軟件，提供發票、購買訂單、庫存管理、薪資處理及各類財務報表，適合各種企業使用。
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline：奧地利智慧會計軟體 - I/O 發票 ✓ 開立發票 ✓ 收據數位化 ✓ 免費試用！
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad 是一款超級簡單的雲端發票、會計和 CRM 軟體，適合自由工作者和小型企業。一款功能豐富、價格實惠的一體化軟體。
KolayBi
kolaybi.com
透過會計預科課程可以輕鬆擴展您的業務！您的新創公司、中小企業或獨資企業的預會計流程比以往更容易。基於網路的會計程式 KolayBi 提供了許多可以加快您的財務操作的功能！只要讓您的工作變得更輕鬆，您的時間就會花在發展您的業務上。 使用 KolayBi 會計軟體拓展您的業務！對於您的新創公司、中小企業或私人公司來說，會計比以往任何時候都更容易。 KolayBi' 是新一代 SaaS 技術，提供許多功能來加速您的財務營運！為自己節省一些寶貴的時間，並用它來發展您的業務。
TaxBit
taxbit.com
TaxBit 是一款加密稅務管理軟件，提供自動交易導入及報告工具，幫助用戶計算和提交加密貨幣稅務申報。
Munim
themunim.com
Munim 的目標是透過文書工作擺脫繁忙的財務管理，讓商人的生活變得更輕鬆。 Munim 具有簡單易用的介面，適合所有類型的企業，包括中小型企業 (SME)、大型企業，甚至新創公司。您可以在同一帳戶中建立不同的用戶，並根據他們在業務組織中的角色為他們指派不同的權限。
Zybra
zybra.in
快速簡單，適合您企業的 GST 會計軟體。印度成長最快的中小微型企業會計軟體和應用程式。
Xledger
xledger.net
Xledger 是市場上自動化程度最高的財務 ERP 解決方案 - 被 60 個國家的 10,000 多家公司使用。 Xledger 100% 基於雲端 - 專為希望利用最佳實踐和自動化來改進業務流程的雄心勃勃的組織而設計。 Xledger 在自動化、可擴展性和業務洞察力方面脫穎而出。 Xledger 的創辦人致力於透過提供開箱即用的解決方案來簡化業務管理並降低複雜性，該解決方案可根據每個客戶的需求進行配置並圍繞最佳實踐構建。 Xledger基於配置而不是定制，這意味著每個客戶都可以無縫升級到系統的最新版本。 Xledger 提供核心會計（GL、AP、AR）、付款處理（支票列印、ACH、電匯）、現金管理、計費和發票、時間表、費用報告、預算和預測、收入確認、固定資產會計、庫存管理、採購、捐贈管理、專案會計、基金會計、CRM、薪資、文件管理和財務報告功能。使用者可以存取 GL 分析、深入分析功能、即時資訊報告、圖表、儀表板、KPI 以及各種商業智慧和分析工具。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Wave
waveapps.com
Wave是一款雲端會計和財務管理工具，專為小型企業和自由職業者設計，提供收入、費用跟蹤及發票管理等功能。
Finaloop
finaloop.com
Finaloop 完全自動化電子商務品牌的記帳。我們是唯一專為電子商務量身打造的、即時且 100% 準確的簿記解決方案，讓您可以永遠告別簿記員。
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai是一款AI軟件，專注於自動化會計和應付賬款流程，提高效率和數據準確性，並提供實時財務見解。
Vencru
vencru.com
Vencru是一款免費的會計軟件，簡化財務管理，提供發票、庫存跟蹤和業務報告的功能，支持多平台使用。
TrulySmall
trulysmall.com
TrulySmall是一款簡化會計流程的應用，為小企業提供自動記帳、發票管理及報告功能，並支援收據匹配。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger 提供關鍵財務資料的即時可見性。 我們的雲端原生會計軟體和 API 可協助組織管理其分散式營運和資產。這包括功能齊全的總帳、應收帳款、應付帳款、庫存管理、加密資產管理等。
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk是一款雲端會計和發票應用，幫助中小企業簡化財務管理和會計任務，支持發票生成和實時數據管理。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
QuickFile
quickfile.co.uk
QuickFile是一款免費的雲端會計和簿記軟體，適用於英國中小企業，簡化財務管理和稅務合規。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
LedgerSync
ledgersync.com
會計師和簿記員的 LEDGERSYNC 連接到客戶的信用卡和銀行資訊來源，允許在一個儀表板中完整收集交易、支票影像、存款、收據和報表。
Zahir Software
zahiraccounting.com
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Nubooks
nubooks.io
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Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一個地方開始並經營您的業務。組成您的 LLC 或 C 型企業、取得支票帳戶、設定會計、運行薪資單、發送發票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
bluesheets
bluesheets.ai
BlueSheets位於您的業務系統之上，將它們與您的會計工具聯繫起來，並自動化現有的工作流程。您不必改變任何事情。
Binery
binery.co
BINERY 是新創公司和中小企業的技術支援會計解決方案，提供無憂且經濟實惠的體驗。透過 BINERY 的記帳服務，我們將為您提供損益表以及每個月末的資產負債表。 BINERY 也將從分析您的銀行對帳單到核對您的帳戶，為您提供最新的財務記錄。
Tripletex
tripletex.no
Tripletex是一款網絡會計軟體，提供財務管理、發票、費用追蹤及報表生成等功能，幫助企業簡化財務流程。
Reviso
reviso.com
Reviso 是一款針對小型企業和簿記員的雲端會計軟體。進行線上發票、銀行對帳和簿記。立即免費試用。
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze 是一家面向中小企業的商業管理解決方案的全球開發商、創新者和供應商。 實現業務盈利所需的所有工具： * Enterprise 讓您可以從一處運行會計、庫存、CRM、服務管理等 * 在一處管理庫存、客戶和供應商 * 整合和自動化會計以提供準確的報告 * 設定簡單。註冊並開始使用
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook是一款專為小型企業設計的會計和計費軟體，支持GST發票、費用追蹤和庫存管理，並可離線使用。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款使用者友善的會計軟體，旨在簡化小型企業和自由工作者的計費和財務管理。 ProfitBooks 提供可自訂的發票範本、線上收款以及輕鬆追蹤應付帳款和應收帳款等功能，幫助用戶簡化會計流程並改善現金流量——所有這些都是免費的。
Moneypex
moneypex.com
Moneypex 是基於雲端的會計軟體，專為滿足您的所有業務需求而設計。它先進的費用管理功能可幫助您像專業人士一樣管理您的公司。 ✓ 無限制免費發票 ✓ 產生報告 ✓ 銀行對帳 ✓ 發送付款提醒 ✓ 符合 MTD 的增值稅申報表 ✓ 清晰的損益表 ✓ 掃描和上傳批量發票 ✓ 管理項目融資 ✓ 發送經常性賬單和發票 ✓ 專業發票模板
CheckMark
checkmark.com
CheckMark Multiledger 是一款適用於 Mac 和 Windows 的多用戶、跨平台會計軟體。它使用簡單且適合小型企業負擔得起。透過 CheckMark Multiledger，您可以減少記帳時間，而將更多時間用於經營業務。憑藉其全方位的會計功能，包括應收帳款、應付帳款和庫存，CheckMark Multiledger 使企業能夠減少簿記時間，而將更多時間專注於業務運營。 CheckMark Multiledger 維護過去一年的完整交易歷史記錄，並允許對當年任何月份的交易進行修改和調整。它還包括一組財務報告，例如會計科目表、試算表、資產負債表、損益表等。 CheckMark Multiledger 的多用戶功能允許最多 10 個用戶存取共享磁碟區上的公司檔案。 CheckMark MultiLedger 是一款適用於小型企業的綜合會計軟體，提供您高效率管理營運所需的一切。是時候透過 MultiLedger 升級您的業務並使其更上一層樓了。
Cryptoworth
cryptoworth.com
Cryptoworth 協助各種規模的企業自動化其後台加密會計任務。同步 130 多個區塊鏈和 1,000 多個來源。解鎖可靠的數位資產財務控制。輕鬆優化加密資產管理。 Cryptoworth 提供： - 加密會計解決方案 - 數位資產資金管理解決方案 - DeFi 解決方案 - NFT 解決方案 - 質押解決方案 - AR/AP 解決方案 - GameFi 解決方案 - API 解決方案
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar是一款綜合業務管理應用，提供計費、會計和庫存管理功能，幫助中小型企業簡化運營。
Rillet
rillet.com
Rillet 是一款針對中階市場軟體公司的會計系統。它具有發票、收入確認（固定和使用）以及關鍵的 SaaS 報告，例如 ARR、NRR 或內建的 SaaS P&L。薪資和稅務方面。
FloQast
floqast.com
FloQast 是一家由會計師為會計師創建的財務和會計營運平台提供商，使組織能夠實現卓越的會計營運。 FloQast 受到 2,600 多個會計團隊（包括 Twilio、洛杉磯湖人隊、Zoom 和 Snowflake）的信賴，它增強了會計團隊的工作方式，使客戶能夠簡化和管理財務結算、財務和會計營運以及合規計畫。借助 FloQast，團隊可以利用 AI 技術的最新進展來管理月末結算的各個方面，減輕合規負擔，做好審計準備，並提高整個財務職能的準確性、可見性和協作。 FloQast 在所有使用者評論網站上始終被評為第一名。請造訪 FloQast.com 以了解更多資訊。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
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線上會計軟體應用程式可協助您的企業管理銷售、庫存和會計。
Enerpize
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Enerpize是一款專為中小企業設計的ERP軟體，提供數據管理、自動化及分析功能，以幫助企業提升運營效率與決策能力。
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一款多語言的線上會計軟體，幫助中小企業有效管理財務數據、發票及會計流程，支持外部會計安全訪問。
Deskera
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Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。
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雲端會計軟體旨在幫助企業主節省時間並做出更明智的業務決策。開發票並收款、追蹤費用、客製化報告並與您的會計師合作。今天免費試用！
Crunch
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簡單的會計軟體、專家建議以及特許註冊會計師為自由工作者、承包商和小型企業提供的優質服務的完美結合。
Clear Books
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Clear Books是一款雲端會計軟件，專為英國小型企業設計，以簡化財務管理和會計任務。
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現金流應用程序是一款雲端會計軟體，幫助小型企業有效管理財務流入和流出。
CashCtrl
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CashCtrl是一款雲端會計軟件，為中小企業、會計師和自由職業者提供發票、薪資和費用管理等功能。
Bonsai
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盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一款屢獲殊榮的線上會計軟體，專為滿足小型企業、自由工作者及其會計師的需求而設計。 FreeAgent 協助企業管理日常管理，從管理費用和運作完全符合 RTI 要求的薪資單，到建立和發送具有專業外觀的估算和發票。它還允許企業追蹤他們的現金流和盈利能力，顯示誰欠他們錢 - 以及多少錢！ FreeAgent 還具有個性化的“納稅時間表”，其中包含即將到來的截止日期和應付金額，以及輕鬆提交增值稅、RTI 工資單的功能，以及直接向HMRC 提交自我評估納稅申報表（對於個體經營者和有限公司董事）。目前，大約有 10 萬名客戶使用 FreeAgent 來簡單地管理他們的企業帳戶，沒有令人困惑的會計術語，並且有友好的支援會計師團隊隨時幫助他們保持正軌。
Bean Cruncher
beancruncher.com
Bean Cruncher 線上會計軟體價格實惠、易於使用，可在 PC、Mac、iPad、Android 和 Blackberry 上運行，並包括記帳和報稅支援。專為建築公司、貿易、專業人士、科學和高科技公司以及醫療保健服務而設計。無限成長。是的，確實無限。包括無限的用戶、公司等等！完全安全：256位元SSL加密，不使用開源，我們有24/7現場安全。
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asana.com
Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。
Aliaddo
aliaddo.com
Aliaddo是一個多功能工具，通過集成多個應用和服務來簡化工作流程，並幫助用戶有效管理和自動化任務。
Akounto
akounto.com
Akounto是一款雲端會計和記帳軟件，幫助用戶管理財務數據，追蹤收入和費用，並支持帳戶管理與報告生成。
Akaunting
akaunting.com
Akaunting 是一款針對小型企業和自由工作者的免費開源線上會計軟體。從發票到費用追蹤再到會計，Akaunting 免費提供您在線上管理資金所需的所有工具。由於其模組化結構，Akaunting 為用戶和開發人員提供了一個很棒的應用程式商店。功能- 客戶管理- 供應商管理- 庫存管理- 輕鬆開立發票- 可計費費用- 庫存管理- 銀行帳戶- 多幣種- 多公司- 強大的報告- 客戶端- 無限附件- 交易類別- 稅率- App Store - 多語言面板 - 細粒度權限
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ 屢獲殊榮的中階市場雲端會計軟體被全球 4,000 家公司和普華永道 (PwC)、BDO 和致同會計師事務所 (Grant Thornton) 等會計事務所使用。 AccountsIQ 簡化了財務部門捕獲、處理和報告多個地點業務結果的方式。 AccountsIQ 專為雲端而構建，非常適合透過子公司、收購或特許經營模式在本地或國際上發展的動態企業，支援隨時隨地處理，同時允許輕鬆集中控制和合併結果報告。其獨特的整合引擎以及與其他應用程式整合的能力使其易於擴展。功能一覽： - 強大的3 級總帳結構- 多維分析（報告多達6 個維度，例如部門、部門、項目等） - 深入到交易級別- 功能豐富的日記帳管理器、應收帳款和應付帳款 -集團和實體的全面整合- 完整的應收帳款和應付帳款合併銷售和採購- 固定資產登記- 應付帳款自動化- 公司間交易、充值和多幣種會計- 使用行動應用程式進行數位工作流程審批- 包含250 份可編輯參數的報告套件- 管理報告包和儀表板合規性- 使稅務數字化：包括集團增值稅申報- 完整的用戶分析和用戶審計跟踪- 安全支付- 期間管理數位化連接- 報表來源和自動對帳- 開放API - 經批准後自動批量付款- Excel 添加 -用於定制分析的 In 和 Power BI 連接
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge是一款針對小型企業的桌面會計軟件，幫助管理財務、庫存、薪資等多項業務運作。
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta 是一款針對法國企業的線上會計工具。它包括稅務管理、銀行對帳和專家模擬。