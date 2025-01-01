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最受歡迎 最近新增 基於帳戶的直效郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式

基於帳戶的直郵軟體使組織能夠向指定帳戶內的重要聯絡人發送個人化的直郵或禮物。該軟體可協助企業提高目標帳戶中的品牌知名度，並提高這些特定帳戶的參與率。行銷人員可以利用基於客戶的直郵軟體來發起與客戶的聯繫，然後銷售團隊直接聯繫這些客戶中的關鍵決策者。這種方法只是基於帳戶的行銷策略中的一種潛在執行方法，還有其他方法，例如基於帳戶的廣告以及基於帳戶的網路和內容體驗。公司可以根據自己的具體目標和偏好靈活地採用這些執行策略的單一或組合。