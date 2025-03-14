找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的廣告軟體使企業能夠透過精確客製化的數位廣告與潛在買家建立聯繫。這些廣告是專門為確定的目標帳戶內有影響力的決策者量身定制的。以帳戶為基礎的廣告是基於帳戶的整體行銷策略中可行的實施方法，為行銷人員提供了有效到達所需帳戶的方法。此策略中的其他執行方法可能涉及基於帳戶的直郵，以及客製化的網路和內容體驗。公司可以靈活地選擇和部署這些執行策略中的一種或組合。為了促進帳戶為基礎的廣告策略，企業可以從 CRM 軟體或行銷自動化軟體中提取聯絡人。或者，他們可以整理聯絡人列表，以無縫執行其有針對性的廣告方法。
提議新的應用程式
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個以 AI 為驅動的銷售和行銷平台，幫助企業透過帳戶為基礎的行銷方案快速擴展業務。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Opensense
opensense.com
Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
Recotap
recotap.com
Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。
Madison Logic
madisonlogic.com
麥迪遜邏輯幫助企業識別及互動潛在客戶，優化營銷策略，增強客戶關係並提高銷售效率。
Advertaze
advertaze.com
Advertaze應用程式允許用戶為每個目標客戶創建個性化廣告，並透過微觀受眾定位展示給買方團隊。
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