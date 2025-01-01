學術諮詢軟件 - 最受歡迎的應用程式

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學術建議軟件通過幫助他們設計學術計劃並指導學生實現未來目標，從而為高等教育和K -12的輔導員提供支持。學校輔導員利用此軟件來製定個性化學位計劃，並跟踪學生向畢業要求的進步。大學和大學顧問通過確定可能需要額外幫助的人來利用這些工具來增強學生的保留。 通常，學術諮詢軟件包括簡化各種顧問任務的功能，例如調度會議，制定課程計劃，通過儀表板監視學習成績以及為高危學生髮送警報。此外，這些工具還提供記錄功能，使顧問可以記錄會議，跟踪學生進度並安排隨訪。除了學術計劃之外，輔導員還可以使用該軟件來幫助學生長期願望，並使用職業規劃的工具與潛在的職業道路以及大學匹配的功能保持一致，並幫助高中生找到合適的學院。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi 是亞洲首屈一指的大學職業中心平台，提供簡歷製作、工作實習資訊、線上招聘會工具及校友追蹤研究功能。
Huntr
huntr.co
Huntr是一款求職應用，幫助用戶整理工作申請，追蹤招聘進度，管理任務及重要日期，並提供職位資訊。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
12Twenty
12twenty.com
12Twenty是一個連接雇主與求職者的平台，簡化招聘流程，提供職位發布、簡歷管理及面試安排等功能，保護用戶隱私。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Prepler
prepler.com
Prepler 是一款自動化學位規劃與課程規劃工具，旨在協助學生理解學位要求，避免修讀不必要的課程，促進準時畢業。
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU 將全球 140 國的國際學校與大學連結，幫助學生改善高等教育及職業結果。
Xello
xello.world
Xello是一個在線職業探索與教育計劃工具，幫助學生了解興趣、技能並制定實現目標的計劃。
RaiseMe
raise.me
Raiseme是一個教育平台，幫助學生根據成就獲取大學獎學金，並提供大學準備的資源和資訊。
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama教育是一個支持學校理解與改善學生學習經驗的綜合平台，提供調查、分析及干預規劃工具。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款自適應練習應用，幫助教育者區分數學和ELA學習，提供量身定制的練習和即時回饋，促進學生的學習效果。
CounselMore
counselmore.com
CounselMore是一款大學輔導軟件，簡化教育顧問與學生的交流，管理入學過程及數據，支持無限學生使用。
VisitDays
visitdays.com
VisitDays 幫助 K-12 學區和私立學校與超過 1,800 所大學連接，提供不限活動、線上講座及隨選內容的工具，以促進學生的選校過程。
Overgrad
overgrad.com
Overgrad是一個在線平台，幫助學生設定和跟踪大學及職業目標，並提供相關資源以支持未來的教育和職業決策。