缺勤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Humaans

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Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何