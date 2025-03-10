缺勤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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缺勤管理軟體使組織能夠規劃、管理和追蹤員工缺勤，例如假期和病假。該軟體允許公司定義缺勤、管理請求和處理審批。它通常包含融入當地法規、法律和政策的功能，以幫助企業保持合規性並降低成本。一些獨立的缺勤管理解決方案通常由人力資源部門使用，也適合沒有傳統人力資源部門的公司。 該軟體可以是整合人力資源管理套件的一部分，也可以作為獨立的解決方案運作。它經常與第三方人力資源應用程式集成，核心人力資源系統通常充當勞動力資料的中央儲存庫。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
greytHR
greythr.com
GreytHR是一個雲端人力資源管理平台，為中小企業提供員工數據、工資、出勤及HR流程管理的解決方案。
Calamari
calamari.io
Calamari是一個線上人力資源管理軟體，提供休假管理、出勤追蹤和核心人力資源功能，適用於各類公司。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
PayFit
payfit.com
PayFit是一個雲端薪資與人力資源管理平台，可自動化工資流程，提供薪資單生成、休假管理及支出申請等功能。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度的 HR 薪資管理軟體，提供自動化薪資、考勤和績效評估功能，支持員工從手機記錄工時和存取報告。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR是一個綜合的人力資源和薪資管理平台，提供考勤、時薪、薪資和員工數據管理功能，方便企業自動化HR流程。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一個集成的生產力管理工具，提供戰略規劃、項目管理、CRM及報告等多種功能，以提升企業效能。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款簡化人力資源管理的應用程式，適用於各種類型的公司，提供整合的招聘和人才管理工具。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
Craze
crazehq.com
Craze 是一款為創業公司提供全方位人事、薪資和合規的應用程式，幫助創始人減少壓力，專注於業務增長。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一款假期管理平台，簡化合規、索賠和薪資等流程，為員工提供流暢和親切的請假經驗。
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic 是款簡易的休假管理應用，幫助員工請假與管理假期，提供即時更新及報告功能。
Timeular
timeular.com
時空是一款時間跟踪和出勤管理應用，提供多種記錄方式，協助用戶優化生產力和效率。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR是一個人力資源管理平台，提供工資、假期、時間管理等功能，幫助企業簡化HR流程，提升效率。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack是一款針對中小型企業的網頁和桌面應用程式，提供人力資源、專案管理、銷售和行銷等功能，幫助用戶管理和追蹤業務活動。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一個全方位的 HR 平台，為中小企業簡化人員管理流程，提高效率，並改善公司文化。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek是一款雲端人力資源系統，支援員工管理、出勤跟蹤及文件組織，並整合熱門工具以提高工作效率。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 是一款績效管理平台，幫助中小企業建立透明的工作文化，提升員工福祉和留才率，促進團隊互動和生產力。
Onfolk
onfolk.com
Onfolk應用程式提供自動化的英國薪資管理服務，讓團隊支付迅速、準確，並提供簡單的定價及專業支援。
Leave Dates
leavedates.com
休假日期是一款為中小型企業設計的休假管理應用，簡化員工請假申請、管理和追蹤過程，提高溝通效率。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一種簡化的休假管理解決方案，可與 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等熱門協作工具無縫集成，也可以透過工作電子郵件直接存取。只需點擊幾下滑鼠，即可簡化追蹤帶薪休假 (PTO) 的過程，從而提高團隊的透明度和即時可見性。借助假期追蹤器，您可以在數小時內管理休假請求，非常適合兼職員工或精確的日程安排需求。該系統支援臨時休假（TOIL），讓員工可以根據加班時間累積休假。替代審批者等功能透過在經理缺席期間委派審批職責來提供靈活性，而停電期則有助於控制關鍵時期的休假請求。應計功能會隨著時間的推移自動累積休假，確保記錄的準確性和最新性。透過 7 天免費試用體驗 Vacation Tracker 的全部功能，提供對所有功能的訪問，以高效且有效地改善團隊的休假管理體驗。
TeamSense
teamsense.com
用文字呼喚。 100％合規性。 0員工糾紛。 管理呼叫是一個危險，混亂的時光，每個人都討厭！ TeamSense是一個基於文本的出勤管理和大眾傳播平台，目的是為製造，建築，倉儲和物流領域的前線工人建立的。 - 通過消除此過程的焦慮，無呼叫的未賣出最多70％ - 在報告缺席之前，通過向員工展示自己的觀點和出勤歷史，將缺勤量減少多達20％。 - 用29種語言進行翻譯和計數！ 通過利用文本消息傳遞的熟悉性和可訪問性，TeamSense正在打破勞動力管理的傳統障礙，並通過SMS在製造業的新連通性時代迎來了新時代。 文字是用戶友好的，可以快速推出且易於管理，並且每小時員工實際上擁抱它！我們使人力資源能夠無縫管理員工出勤率和缺勤，同時提高主管生產率並降低法律風險。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 讓小型和成長型企業能夠應對員工缺勤、PTO 和假期的問題。 Leavetrack 提供深度客製化，將消除手動管理員工休假的負擔，並提供整個組織的可見性。 Leavetrack 允許跨多個地點自訂休假類型；導入 150 多個地點和多個審批等級的公共假期。
Keeple
keeple.com
在中小企業中，管理休假和缺勤很快就會成為員工、經理和人力資源部門的一件令人頭痛的事情。 Keeple 是一款現代化的休假和缺勤管理軟體包，可讓您高效管理所有類型的休假：假期、病假、特殊假、育嬰假等。 ，提供流暢、有效率的員工體驗。
Planleave
planleave.com
透過使用現有工具和工作流程實現自動化，是管理團隊休假的最簡單方法。 PTO 追蹤和假期追蹤的最佳用戶體驗，無需學習。休假管理產品中沒有更好的使用者體驗。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一個線上休假管理系統，可以管理員工休假的各個方面。系統將自動追蹤休假餘額，無需使用電子表格或紙張。經理可以查看所有員工的休假餘額，並輕鬆批准和拒絕休假申請，而員工可以申請休假並查看剩餘餘額。它還提供了一種準確查看誰將離開的方法，有助於在繁忙時段進行計劃並避免日程安排衝突。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款功能強大的模組化人力資源軟體，適用於中小型企業。自 2010 年以來，我們已幫助全球數千家公司每週在休假管理、員工檔案管理和入職、時間追蹤、績效管理、違規追蹤和認證管理等日常人力資源任務上節省時間。選擇適合您的業務需求和預算的 HRIS 所需的模組和使用者數量。立即開始 21 天免費試用 (www.purelyhr.com/Trial) 或現場示範。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一個 HRIS，旨在成為組織人力資源技術堆疊的基礎層。它可以幫助快速發展的公司的現代人力資源團隊透過快速的工作流程、自動化和快速存取資料來入職、管理和培養員工。 Humaans 旨在解決企業領導者的痛點，他們厭倦了處理無法滿足當今員工高標準的笨重系統。它專為速度而設計，具有精美的人員目錄、文件儲存、休假追蹤、視覺化報告，並透過深度整合連接現有系統。透過增強 Slack、GSuite 和 HR 單點解決方案，Humaans 不僅簡化了 HR 流程，也為組織中的每個人帶來了價值。此外，Humaans 適合遠端和分散式團隊，幫助提高企業的敏捷性，無論其設定如何