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最受歡迎 最近新增 401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

401(k) 軟體使組織能夠為其員工提供和管理退休計劃，同時確保遵守政府法規。這些平台用於設計公司的退休計劃、選擇投資選項、入職員工、管理繳款以及透過管理儀表板追蹤員工參與情況。它們還為員工提供了一個介面來管理他們的捐款、做出投資決策以及處理展期、貸款和分配等操作。與由雇主資助並在退休時提供有保證的每月福利的退休金計劃不同，401(k) 計劃涉及員工繳款並允許員工控制自己的投資。