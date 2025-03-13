Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 3PL 軟體 - 最受歡迎的應用程式

第三方物流 (3PL) 軟體處理運輸和倉儲等外包供應鏈功能。對於沒有自己的倉庫或車隊的公司，3PL 提供者可以代表他們管理這些服務。該軟體允許 3PL 提供者為其客戶規劃、安排和監督供應鏈運營，客戶也可以存取該系統以確保更高的透明度。 雖然一些 3PL 軟體解決方案是專門為外包量身定制的，但其他解決方案可供 3PL 供應商和內部管理自己的供應鏈的公司使用。 3PL 軟體整合在公司更廣泛的供應鏈管理套件中，與運輸管理和倉庫管理系統協同工作。此外，隨著電子商務的興起，3PL軟體越來越需要與電子商務平台整合。