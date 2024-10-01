3PL 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加彭

FarEye

fareye.com

FarEye 的交付管理平台將交付轉變為競爭優勢。零售、電子商務和第三方物流公司利用 FarEye 獨特的編排、即時可見性和品牌客戶體驗組合來簡化複雜的最後一哩交付物流。 FarEye 平台使企業能夠提高消費者忠誠度和滿意度、降低成本並提高營運效率。 FarEye 的產品面向訂單到門配送過程中的關鍵領域，有效執行最後一哩配送流程，確保無縫的消費者體驗： 運送：滿足客戶所在位置，提供靈活的配送選項。優化多承運商支援的交付，以實現最高效率和準時交付效能。追蹤：在整個訂單到交付過程中提供即時的貨運等級可見性，避免延誤和中斷。路線：透過基於動態限制的路線規劃和調度，使交付更有利可圖。執行：加速交叉轉運...