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3D列印軟體 - 最受歡迎的應用程式

3D 列印軟體使用 3D 列印機將數位藍圖轉換為實體對象，作為將 3D 建模軟體的設計轉換為可列印資料的中介。這涉及將複雜的模型分解為可管理的部分，使印表機能夠精確地逐層建立物件。 3D 列印軟體值得注意的功能包括為突出元件產生支撐結構，這可能會單獨挑戰印表機的功能。此外，可自訂的填充圖案提供了多種設計來填充物體的內部空間，從而可以控制最終印刷品的強度和堅固性。這些功能提高了列印物件的品質和耐用性。 該軟體與各種 3D 設計工具無縫集成，簡化了設計的傳輸。它對於相容性和準確性至關重要，它提供了材料設定和印表機校準選項。此外，預覽和模擬功能可以在開始列印過程之前主動識別潛在問題，確保更順暢的操作和更好的結果。

提議新的應用程式


Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad是一個簡單的線上3D設計與列印工具，適合設計師、學生和愛好者使用，支持基本形狀創建及STL檔案編輯。

Onshape

Onshape

onshape.com

Onshape是一個雲端CAD和產品數據管理平台，簡化產品設計，支持實時協作和版本控制。

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint是一個開源Web界面，用於遠程管理和監視3D打印機，支援實時更新及插件擴展功能。

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD是一款基於Web的3D建模軟體，簡化3D模型創建與編輯，支持多種工具與功能，適合初學者及專業設計師使用。

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

BuildBee 是一款雲端切割和控制軟體，具備區塊編碼環境及基本建模功能，適用於家庭、教育和企業管理，並可遠程監控列印工作。

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways是一個平台，使用戶能設計、製造及銷售3D印刷產品，並提供模型管理、電子商務和知識產權管理工具。

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga 是一款加速零件採購的應用程式，提供合格供應商、直接溝通及跟蹤報價和訂單，支持多種製造服務。

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。

Fictiv

Fictiv

fictiv.com

Fictiv是一個簡化客製化製造流程的平台，透過智能系統連接高效生產商，以快速製造機械零件。

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