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最受歡迎 最近新增 3D 建模軟體 - 最受歡迎的應用程式

3D 建模軟體包含旨在創建物件或角色的基本三維模型的程式。這些工具通常包括附加功能，例如用於添加紋理、照明和顏色的 3D 繪畫，從而能夠創建詳細且逼真的模型。模型完成後，可以使用 3D 渲染和動畫工具對其進行動畫處理並使其栩栩如生。 電視和電影、遊戲、行銷和虛擬實境等行業的項目越來越依賴這些 3D 工具。平面設計師可以直接將未渲染的 3D 模型用於網站和媒體劇照。但是，專為建築設計、土木工程或其他 CAD 相關功能而設計的軟體不屬於 3D 建模軟體。