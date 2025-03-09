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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
3D 建模軟體包含旨在創建物件或角色的基本三維模型的程式。這些工具通常包括附加功能，例如用於添加紋理、照明和顏色的 3D 繪畫，從而能夠創建詳細且逼真的模型。模型完成後，可以使用 3D 渲染和動畫工具對其進行動畫處理並使其栩栩如生。 電視和電影、遊戲、行銷和虛擬實境等行業的項目越來越依賴這些 3D 工具。平面設計師可以直接將未渲染的 3D 模型用於網站和媒體劇照。但是，專為建築設計、土木工程或其他 CAD 相關功能而設計的軟體不屬於 3D 建模軟體。
提議新的應用程式
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab是一款高效的3D雕刻應用，專為虛擬現實設備設計，用戶可以在3D空間中創建詳細的數字模型和概念。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基於人工智慧的軟體，可協助客戶為其空間創建理想的設計。它顯示任何具有選定圖塊的房間的 3D 視圖。它提供各種類別的各種房間預覽。為了獲得最好的公司品牌，它允許客戶在製作或創建房間預覽時使用他們的公司徽標。將 TilesView 整合到網站中非常簡單，並為客戶提供了一個額外的工具來做出有關客戶產品的決策。其技術可以輕鬆上傳瓷磚設計，以擴大客戶的產品組合以供客戶展示。它可以幫助客戶製作不同的佈局和圖案，透過建立預覽來製作他們喜歡的設計。只需將兩個或多個瓷磚混合在一起即可。在房間預覽中，客戶可以將光面瓷磚視為啞光錶面，以便客戶可以自由發揮想像力。將房間預覽儲存為圖像或 PDF 並在社交媒體上分享。
Prontto
prontto.co
Prontto 讓您可以在短短 24 小時內輕鬆交付專業設計。我們用即用即付的方式取代昂貴的內部團隊和不可靠的自由工作者。只需花費一小部分價格即可享受所有便利。它是完全非同步的，您可以邀請無限的團隊成員來管理您的請求儀表板！我們的客戶所進行的活動需要豐富的經驗、精確度、知識和培訓；員工流動率和與適應時間相關的成本對其業務構成威脅。我們幫助他們減少與招募、設備和辦公空間相關的間接費用。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX是一個免費的3D設計協作平台，用戶可在線合作，無需編碼即可創建Web3D、AR和VR體驗。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今為止最容易使用的紋理工具集，能夠大幅加快管道和傳統工作流程。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量創造出令人驚嘆的視覺效果。透過 3D 讓您的產品栩栩如生。全部來自您的瀏覽器。 Imagine.io 讓您為商店、社群媒體或任何地方創建高轉換率的產品視覺效果。 Imagine.io 是一家B2B SaaS 新創公司，創建了一個易於使用的3D 內容創建平台，使家具、家居配件、紡織品製造商等能夠在沒有任何工程或3D 設計背景的情況下創建令人驚嘆的逼真3D內容。其尖端的即時 3D 圖形技術由 3D 專家團隊構建，並將基於雲端的渲染技術全部封裝在易於使用的 Web 介面中。與工作室攝影相比，它可以幫助客戶在幾分鐘內（而不是幾小時或幾天）創建 3D 影像，而成本僅為工作室攝影的一小部分。事實證明，其 3D 內容可以大大節省時間和金錢，同時顯著提高銷售額和利潤。 您可以將其視為 3D 的 Canva。 創建產品圖像節省 70% 的成本和 80% 的時間 將電子商務轉換率從 55% 大幅提升至 500% 以上 更快地創建原型並在製造前獲得預訂單 製作最高品質的逼真 3D 影像、影片、虛擬展廳和擴增實境體驗 受到 130 多家領先製造商和零售商的信賴。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一個用於安全檢視、分享和接收 3D 設計回饋的雲端平台。它被產品和專案經理、工程師、設計師、行銷人員、自由工作者和客戶使用；這是單一事實來源。借助 Sibe，使用者可以與模型互動、對特定細節發表評論、從團隊獲取回饋、比較不同版本等等。它可以在任何地方的任何設備上訪問，並且支援所有常見的 3D 文件格式。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD是一款基於Web的3D建模軟體，簡化3D模型創建與編輯，支持多種工具與功能，適合初學者及專業設計師使用。
Modsy
modsy.com
Modsy是一個在線室內設計服務平台，提供3D可視化和定制設計方案，幫助用戶重新佈置生活空間。
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空間敘事的力量徹底改變產業，透過實現人工智慧驅動的生成視覺體驗進入視覺發現的新時代。其全球首個以人工智慧為主導的電腦視覺平台採用深度學習方法，為不同的企業、品牌和使用者創造互動體驗。 Avataar 擁有 10 多項專利，並擔任 Khronos 3D 商務部主席，處於推動神經創新並為制定可互通行業標準做出貢獻的前沿。該公司與Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相關者以及藍籌投資者（紅杉資本和Tiger Global）的戰略合作夥伴關係，突顯了其致力於在全球範圍內推動革命性轉變、重新構想產品體驗和前所未有的視覺發現。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一個基於雲端的資產建模和分析平台，可將資料（無人機影像、感測器、熱、GPS、BIM、LiDAR）轉換為可透過網路瀏覽器安全存取的互動式 3D 數位孿生。在您的辦公桌上進行目視檢查，以毫米級細節全面了解資產狀況。無需實地考察即可獲取詳細見解。使用強大的工具來分析結構缺陷。並排查看模型以觀察變化。透過密切監控趨勢來增強預測性維護。資產所有者和工程師使用它來最大限度地降低風險並優化工作流程。 - 在數小時而不是數週內檢查資產 - 減少現場人員 - 成本降低高達 90% - 覆蓋 90% 以上的資產（而不是 20% 的代表性檢查）
Coohom
coohom.com
Coohom是一個3D室內設計平台，使用戶能夠快速創建房間設計和平面圖，並以高解析度進行可視化和計劃。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim是一款AI工具，將2D圖像轉換為3D模型，主要用於遊戲、AR/VR和電子商務。用戶可上傳圖像以生成和下載3D資產。
Artflow
artflow.ai
Artflow是一款輕鬆創作視覺內容的數字繪畫應用，適合初學者與專業藝術家，提供多樣的繪圖工具與自定義選項。
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me是一個跨遊戲的3D化身平台，使用自拍創建化身，並可在600多個兼容的應用和遊戲中使用。
Vectary
vectary.com
Vectary是一個在線平台，用於創建和管理3D設計和增強現實內容，支持團隊協作和多種文件格式導入導出。
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