3D 建模軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 茅利塔尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
3D 建模軟體包含旨在創建物件或角色的基本三維模型的程式。這些工具通常包括附加功能，例如用於添加紋理、照明和顏色的 3D 繪畫，從而能夠創建詳細且逼真的模型。模型完成後，可以使用 3D 渲染和動畫工具對其進行動畫處理並使其栩栩如生。 電視和電影、遊戲、行銷和虛擬實境等行業的項目越來越依賴這些 3D 工具。平面設計師可以直接將未渲染的 3D 模型用於網站和媒體劇照。但是，專為建築設計、土木工程或其他 CAD 相關功能而設計的軟體不屬於 3D 建模軟體。
提議新的應用程式
Vectary
vectary.com
使用 Vectary Web AR 檢視器和 3D 產品配置器為電子商務網站建立身臨其境的體驗。在所有行動平台（iOS 和 Android）上將 3D 和擴增實境內容發佈到任何網站。讓網站訪客一鍵即可在擴增實境中預覽產品 - 無需安裝額外的應用程式。優點： - 無需編碼技能 - 實施簡單 - 相容於所有電子商務平台 - 無需安裝額外的應用即可獲得 AR 體驗 - 自動 AR 優化 - 素材庫 - 可自訂的 API
Artflow
artflow.ai
Artflow 讓使用者在人工智慧的幫助下產生視覺內容。我們堅信創造力的解放行為，並希望允許任何人製作並與世界分享他們的創作，在積極的環境中進行實驗並透過這種新穎的媒介表達自己。
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim 是一款由人工智慧驅動的工具，可將 2D 影像轉換為 3D 模型。它的開發重點是遊戲、AR/VR、電子商務和 3D 列印產業，有助於從照片中交付可立即投入生產的 3D 資產。 該工具的工作原理是用戶上傳他們需要的模型的圖像或描述。然後 Kaedim 的人工智慧開始根據這些輸入創建模型。 初始模型生成後，將由 Kaedim 藝術家進行審查和完善過程，以確保最佳品質。完成的模型即可下載。 Kaedim 的工具對於加快資產開發時間表特別有用。它還包括一個提供多種即用型 3D 資產選擇的市場。 Kaedim 旨在確保輸出符合行業標準，並且是透過與藝術家密切合作而建造的。 Kaedi...
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me 是一個虛擬宇宙的跨遊戲虛擬形象平台。它可以讓您創建帶有自拍照的 3D 頭像，並在 600 多個相容的應用程式和遊戲中使用它。您可以在 VRChat 中探索虛擬世界，在 MeetinVR 中加入會議，或使用 LIV 向您的粉絲直播 - 所有這些都可以透過您在虛擬世界中代表您的個人頭像進行。任何開發人員都可以使用我們的免費頭像 SDK 將 Ready Player Me 整合到他們的應用程式和遊戲中。它與 Unity 和 Unreal Engine 相容，並且在 Web、行動和桌面平台上運作良好。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的線上室內設計服務改變您的空間。與經驗豐富的室內設計師合作。無限修改。今天就開始吧。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最強大的免費 3D 設計協作平台，100% 線上。與同事就 3D 專案進行遠端合作，並輕鬆與客戶分享您的工作成果。無需任何程式碼即可快速建立 Web3D、AR 和 VR 體驗。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款針對虛擬實境裝置進行最佳化的高效 3D 雕刻應用程式。該軟體利用 VR 技術提供身臨其境的直覺式介面，使設計師能夠在 3D 空間中進行雕刻，從而將控制力和創作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，使用者可以輕鬆創建高品質的 3D 資產，用作道具、角色、應用程式、遊戲和虛擬世界的概念，以及數位概念藝術和故事板。 Shapelab 使用多邊形而不是體素，可以雕刻令人驚嘆的、細節豐富且逼真的 3D 資源，並導入和編輯大型複雜的 3D 掃描。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量創造出令人驚嘆的視覺效果。透過 3D 讓您的產品栩栩如生。全部來自您的瀏覽器。 Imagine.io 讓您為商店、社群媒體或任何地方創建高轉換率的產品視覺效果。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基於人工智慧的軟體，可協助客戶為其空間創建理想的設計。它顯示任何具有選定圖塊的房間的 3D 視圖。它提供各種類別的各種房間預覽。為了獲得最好的公司品牌，它允許客戶在製作或創建房間預覽時使用他們的公司徽標。將 TilesView 整合到網站中非常簡單，並為客戶提供了一個額外的工具來做出有關客戶產品的決策。其技術可以輕鬆上傳瓷磚設計，以擴大客戶的產品組合以供客戶展示。它可以幫助客戶製作不同的佈局和圖案，透過建立預覽來製作他們喜歡的設計。只需將兩個或多個瓷磚混合在一起即可。在房間預覽中，客戶可以將光面瓷磚視為啞光錶面，以便客戶可以自由發揮想像力。將房間預覽儲存為圖像或 PD...
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一個基於雲端的資產建模和分析平台，可將資料（無人機影像、感測器、熱、GPS、BIM、LiDAR）轉換為可透過網路瀏覽器安全存取的互動式 3D 數位孿生。在您的辦公桌上進行目視檢查，以毫米級細節全面了解資產狀況。無需實地考察即可獲取詳細見解。使用強大的工具來分析結構缺陷。並排查看模型以觀察變化。透過密切監控趨勢來增強預測性維護。資產所有者和工程師使用它來最大限度地降低風險並優化工作流程。 - 在數小時而不是數週內檢查資產 - 減少現場人員 - 成本降低高達 90% - 覆蓋 90% 以上的資產（而不是 20% 的代表性檢查）
Sibe
sibe.io
Sibe 是一個用於安全檢視、分享和接收 3D 設計回饋的雲端平台。它被產品和專案經理、工程師、設計師、行銷人員、自由工作者和客戶使用；這是單一事實來源。借助 Sibe，使用者可以與模型互動、對特定細節發表評論、從團隊獲取回饋、比較不同版本等等。它可以在任何地方的任何設備上訪問，並且支援所有常見的 3D 文件格式。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空間敘事的力量徹底改變產業，透過實現人工智慧驅動的生成視覺體驗進入視覺發現的新時代。其全球首個以人工智慧為主導的電腦視覺平台採用深度學習方法，為不同的企業、品牌和使用者創造互動體驗。 Avataar 擁有 10 多項專利，並擔任 Khronos 3D 商務部主席，處於推動神經創新並為制定可互通行業標準做出貢獻的前沿。該公司與Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相關者以及藍籌投資者（紅杉資本和Tiger Global）的戰略合作夥伴關係，突顯了其致力於在全球範圍內推動革命性轉變、重新構想產品體驗和前所未有的視覺發現。
Prontto
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Prontto 讓您可以在短短 24 小時內輕鬆交付專業設計。我們用即用即付的方式取代昂貴的內部團隊和不可靠的自由工作者。只需花費一小部分價格即可享受所有便利。它是完全非同步的，您可以邀請無限的團隊成員來管理您的請求儀表板！我們的客戶所進行的活動需要豐富的經驗、精確度、知識和培訓；員工流動率和與適應時間相關的成本對其業務構成威脅。我們幫助他們減少與招募、設備和辦公空間相關的間接費用。
Quixel
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Quixel Suite 是迄今為止最容易使用的紋理工具集，能夠大幅加快管道和傳統工作流程。